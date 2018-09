EU chce dál bojovat za jednotnou nabíječku. Snaží se o to téměř deset let

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová to odůvodnila tím, že i přes původní snahu mobilní výrobci stále nedosáhli jimi zamýšleného cíle, tedy sjednocení nabíječek.



Nátlak na mobilní výrobce přitom Evropská komise nevyvíjela jen kvůli stížnostem uživatelů, kterým vadila značná rozmanitost nabíječek. Nebylo totiž nikterak výjimečné, že jeden výrobce používal hned několik různých typů konektorů vyžadujících různé nabíječky.

Oním hlavním důvodem, proč EU začala v tomto ohledu na mobilní výrobce vyvíjet nátlak, je především množství produkovaného elektroodpadu. Už v roce 2010 se v souvislosti se starými nabíječkami nacházejícími se v evropských domácnostech hovořilo o několika tisících tun ročně. V současnosti již eurokomisaři mluví o 51 tisících tun ročně.



Jenže Evropská unie nemá v současnosti na mobilní výrobce žádnou páku. Memorandum o porozumění, které čtrnáct předních společností včetně Nokie, Samsungu, LG či Applu podepsalo už v roce 2009, bylo dobrovolné (více viz Jednotné nabíječky nabídneme již příští rok, přislíbili výrobci mobilů). EU sice v prosinci 2010 schválila požadavky na univerzální nabíječku pro mobilní telefon (více viz Od příštího roku budou mít všechny mobily stejnou nabíječku), ale bylo tedy jen na výrobcích, zda svůj závazek splní.

Například Apple tak u iPhonu 4s, představeného v říjnu 2011, používal stále 30-pinovou nabíječku. O rok později uvedl iPhone 5 se zcela novým konektorem a tomu odpovídající nabíječku. Platnost memoranda vypršela už v roce 2012, někteří výrobci nicméně v následujících dvou letech podepsali dopisy o záměru.

V březnu 2014 Evropský parlament schválil směrnici, podle níž měly mít všechny mobily prodávané v Evropě do tří let stejnou nabíječku. Europoslanci si od ní slibovali jak značnou úlevu pro životní prostředí, tak zpříjemnění života spotřebitelů (více viz EU opět nařizuje jednotnou nabíječku. Je to kvůli iPhonům?). Jenže hned o rok později přišly na trh první smartphony se zcela novým konektorem: oboustranným USB-C vyžadujícím další typ nabíječky.

Eurokomisaři řeší po celou dobu spíše důsledek, nikoliv příčinu problému. Rozmanité nabíječky jsou totiž důsledkem různých typů dobíjecích konektorů, které podléhají technologickému vývoji. Možná by tedy stačilo, aby výrobci k telefonům dodávali standardně příslušné redukce. Tím by se situace vyřešila ovšem jen na oko. Logičtějším se zdá být postup, k němuž se už v roce 2009 rozhodla Nokia. Tehdy ve Velké Británii prodávala speciální edici modelu N79. Nesla označení Eco a od běžného provedení se lišila jen menším balením, ve kterém chyběla nabíječka. Nokia tak uživatele donutila používat nabíječku od dříve zakoupeného telefonu.

V současnosti je to ovšem patrně nepoužitelné řešení. Výrobci totiž kvůli energetickým nárokům smartphonů experimentují s rychlonabíjením, a tak na první pohled stejné nabíječky respektive s nimi standardně dodávané kabely nemusí být vhodné pro jiný typ telefonu. Například v souvislosti se zmíněným USB-C konektorem v minulosti hrozilo, že kabel může jiné zařízení, než pro které je určen, poškodit (více viz Nekupujte HTC 10 nebo LG G5, říká zaměstnanec Googlu. Mají špatné USB).

„Vzhledem k neuspokojivému pokroku s dobrovolným přístupem Komise brzy zahájí studii posouzení dopadů s cílem zhodnotit náklady a přínosy dalších možností,“ uvedla podle agentury Reuters Margrethe Vestagerová. Případná opatření se tak budou odvíjet od výsledků studie. Jednou z možností, jak výrobce donutit k používání jednotných nabíječek, je například i zavedení vysokých pokut či jiných opatření.