Dřív bylo hledání nabíječky peklo. Chystá se druhá konektorová revoluce

Svět chytrých telefonů už nějakou dobu funguje s univerzálním USB standardem, výjimkou je jen Apple, který používá vlastní konektory. Právě díky chytrým telefonům se v minulosti tak rychle rozšířil konektor microUSB, který se stal v poslední době univerzálním standardem pro nabíjení i přenos dat nejen u mobilních telefonů.

Teď se na tomto poli chystá největší změna za posledních téměř deset let. Nové smartphony totiž začnou dostávat oboustranný USB-C konektor, jedním z prvních takových je OnePlus 2, další budou rychle následovat. USB-C je nástupcem stávajícího microUSB konektoru, má být ještě univerzálnější než stávající řešení. Chvíli tak možná zase bude v nabíječkách pro telefony trochu zmatek, uživatelé nových přístrojů se budou shánět po novém konektoru, majitelé starších kusů budou žádat microUSB. Když k tomu přidáme Apple, jehož telefony používají od roku 2012 malý Lightning konektor, vyřeší většinu požadavků majitelů chytrých telefonů jedna ze tří nabíječek.

Nový konektor USB-C bude používat jako jeden z prvních mobil OnePlus 2:



To vlastně není tak špatné, v minulosti byla konektorů spousta, každá značka měla vlastní, a ty se navíc měnily častěji, než by zákazník čekal. Tak třeba Nokia, ta původně měla nabíječku s kulatým konektorem o průměru asi půl centimetru. To byl ale jen konektor pro nabíjení, datový kabel byl mnohem složitější, navíc se jich vystřídalo několik typů. Pak Nokia nabíječku zmenšila, konektor dostal průměr jen asi milimetr. „Nemáte někdo nabíječku na Nokii?“ „Tenkou nebo tlustou?“ byla častá odpověď.

V době nástupu chytrých telefonů navíc ještě Nokia vyměnila svůj datový konektor za USB. Třeba typ N95 měl miniUSB konektor, ale novější dotykové telefony již přešly na klasický microUSB. Například Nokia 700, jeden z posledních chytrých telefonů se Symbianem, měla právě microUSB a k tomu ještě konektor na tenkou nokiáckou nabíječku. Nabíjet se dala skrze obojí, samozřejmě ne najednou, ale znamenalo to alespoň mírné ulehčení zmatečného hledání vhodné nabíječky.

Vlastní konektory měly téměř všechny značky. Nabíječky Ericssonu mátly nejednoho uživatele tím, že se z konektoru při odpojování „vylamovaly“, což mohlo při špatné manipulaci vést k poškození. Tovární konektor s odděleným napájením a datovou částí zůstával i v době Sony Ericssonu, nový sjednocený konektor přišel až s modelem K750. Opět se vylamoval, konstrukce ale byla celkově robustnější.

Naopak třeba BlackBerry se od počátku produkce chytrých telefonů drželo standardů. Už jeho první modely měly miniUSB konektor, který sloužil k přenosu dat i nabíjení. USB standard se u chytrých zařízení prosazoval od počátku, ale například i první chytré telefony na platformě PocketPC měly různá proprietární řešení. Vzhledem k tomu, jak vzácná tato zařízení ve své době byla, nebylo snadné narazit na někoho se stejnou nabíječkou.

Dnes je tedy situace mnohem jednodušší, i když ji novinka USB-C trochu zkomplikuje.