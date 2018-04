EU opět nařizuje jednotnou nabíječku. Je to kvůli iPhonům?

10:49 , aktualizováno 11:00

Evropský parlament schválil tento týden směrnici, podle které by do tří let měly mít všechny mobily prodávané v Evropě stejnou nabíječku. Takové nařízení už ale bylo schváleno v roce 2009 a většina prodávaných mobilů už dávno stejnou nabíječku má.