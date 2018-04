Jednotné nabíječky nabídneme již příští rok, přislíbili výrobci mobilů

Informovala o tom Evropská komise, která již delší dobu usiluje o harmonizaci nabíječek na evropském trhu. Záměr již odsouhlasily společnosti Nokia, Sony Ericsson, Motorola a další.

Jako standard pro společné nabíječky byl zvolen micro-USB konektor. K evropským spotřebitelům by se nové telefony s tímto konektorem měly dostat během roku 2010. Někteří výrobci ho používají už nyní.

Původní dohoda, o které firmy informovaly na letošním veletrhu 3GSM v Barceloně, předpokládala uvedení prvních telefonů až v roce 2012. - čtěte Do tří let budou mít mobily stejnou nabíječku

Součástí dohody je požadavek na možnost používání starých nabíječek skrze přiložené adaptéry. Nové telefony tak bude možné nabíjet i jimi.

Dohoda nestačí, výrobci musí změnit přístup

"Lidé nebudou muset vyhodit svou starou nabíječku v momentě, kdy si koupí nový mobilní telefon," řekl eurokomisař Günter Verheugen s tím, že Evropané v současnosti používají 350 až 450 milionů mobilů.

Odborníci však varují před polovičatým řešením: "Aby se záměr osvědčil, musí výrobci nabídnout možnost volby - nový telefon bez, nebo s nabíječkou. Jinak celá dohoda ztrácí smysl," uvedl jeden z nich. Pokud by tak výrobci nečinili, kupily by se lidem doma nabíječky stejného typu.

Tuto vizi již začala prosazovat finská Nokia, která ve Velké Británii prodává svůj smartphone N79 v provedení Eco, tedy bez nabíječky. - čtěte Nokia prodává smartphone N79 bez nabíječky. Kvůli ekologii

Staré nabíječky zatěžují životní prostředí

V současné době existuje v EU velké množství typů nabíječek pro mobilní telefony. S mnohými z nich lze nabíjet jen jeden určitý mobilní telefon. Téměř každá domácnost podle EK vlastní sbírku již zbytečných nabíječek, které představují několik tisíc tun odpadu ročně.

EK si od uzavřené dohody s výrobci mobilů slibuje, že ulehčí životnímu prostředí, které nyní zatěžují tisíce tun elektronického odpadu. Memorandum o porozumění by časem mělo být doplněno o novou normu EU. Díky ní by mělo být zaručeno bezpečné použití nových mobilních telefonů a mělo by se předejít problémům s rádiovým rušením.