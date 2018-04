Nekupujte HTC 10 nebo LG G5, říká zaměstnanec Googlu. Mají špatné USB

USB-C konektor měl uživatelům usnadnit život díky své oboustranné povaze a také díky tomu, že by postupem času mohly zmizet kabely se dvěma typy konektorů na každé straně. USB-C má být univerzálním standardem, přes který se budou připojovat periferie, vzájemně zapojovat zařízení a přes které se budou také nabíjet. Jenže zatím se zdá, že USB-C přidělává uživatelům jen vrásky na čele.

Práce Bensona Leunga například již v minulosti upozornila na to, že ne všechny kabely s novým konektorem jsou vhodné pro použití se všemi zařízeními, v některých případech hrozí, že kabel může zařízení poškodit. Podle Leunga je to tím, že výrobci neimplementovali USB-C správně, respektive nedodrželi určitý doporučený standard, který ale zatím není skutečným průmyslovým standardem, jako v případě ostatních konektorů. Byl to právě Leung, kdo například odhalil, že napájecí kabel k OnePlus 2 může jiné zařízení poškodit. Firma následně zákazníkům, kteří si kabel zakoupili pro použití s jiným zařízením, nabídla vrácení peněz.

Teď Leung doporučuje dobře si rozmyslet koupi nových smartphonů LG G5 a HTC 10. Tvrdí, že výrobci tu neimplementovali USB-C správně, což může vést k poškození zařízení, a to nejen toho nabíjeného, ale také toho, ze kterého se smartphone nabíjí. Potíž prý má být v technologii Qualcomm QuickCharge 3.0, která používá pro rychlé nabíjení telefonu napětí devět nebo dvanáct voltů. USB-C má ale ve specifikacích napětí maximálně pět voltů. Neznamená to, že by konektor více nezvládl, ale může dojít k přetížení.

Problém by se přitom neměl objevit při použití s originálním kabelem, který je na tuto technologii připraven. Jenže neoriginální kabel (který ale odpovídá specifikacím USB-C) by mohl způsobit potíže, a proto Leung koupi nedoporučuje. Upozorňuje, že zařízení netestoval, vychází jen ze specifikací výrobce a technologie QuickCharge 3.0. Jde podle něj o proprietární technologii nabíjení, která by mohla být problematická.

Uživatelé upozorňují, že již delší dobu některé smartphony používají standard dobíjení QuickCharge 2.0 se stejnými hodnotami napětí, tedy 9 – 12 V. Ani tady nic takového ve specifikacích USB není, potíže se přitom v praxi nevyskytly. Jenže USB-C je nové z více hledisek a teoreticky by mohlo ke komplikacím dojít, podobně jako je způsobují různé kabely. Právě ty jsou ale zatím největším problémem USB-C, s originálním kabelem nebo Leungem otestovaným doporučeným kabelem by k problémům docházet nemělo.