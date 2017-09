Poslední letošní supersmartphone uvede Huawei. Mate 10 je za dveřmi

Nejlepších smartphony začal v srpnu představovat Samsung s Notem 8, následovalo LG s V30 a Sony s Xperií XZ1 z veletrhu IFA v Berlíně, který se konal na přelomu srpna a září. Apple ukázal nové iPhony 8 a X o pár dnů později a sestavu dokončí říjnové premiéry Googlu a Huaweie.

Google nové Pixely představí už 4. října, Huawei pak nové modely z řady Mate 10 ukáže až 16. října v Mnichově. Pro oba výrobce je však nejdůležitější, že stihnou předvánoční prodeje.

O tom, s čím vyrukuje Huawei, informuje server Venture Beat. Zatím jsou známy bližší detaily o dvou novinkách, přibýt má ještě třetí s kódovým označením Marcel. Loni Huawei uvedl čtyři verze tehdejšího modelu Mate.

Blanc bude vrchol

Marcel by měl být běžný Mate 10. Vrcholem nabídky bude model s interním označením Blanc, který se bude prodávat jako Mate 10 Pro. Bude to špičkový smartphone či spíše phablet s moderní konstrukcí. Displej tak bude roztažený přes celé čelo přístroje.

Mate 10 Pro bude používat nový vlastní procesor Kirin 970, který bude k výpočtům používat umělou inteligenci (více zde). Huawei v tomto ohledu premiérou o pár dnů předehnal Apple, všechny nově uvedené iPhony používají čip A11 Bionic s obdobnými schopnostmi. Ale v prodeji bude jako první iPhone 8 a to už v pátek 22. září.

Top verze Blanc bude mít velký 5,99palcový displej s poměrem stran 18:9. Jeho rozlišení bude 2 880 × 1 440 obrazových bodů. Bude to displej typu IPS, i když konkurenti jako LG nebo zmiňovaný Apple přešli k OLED displejům.

Nový procesor doplní 6 GB operační paměti. Uživatelská paměť se bude lišit podle verze: v prodeji má být 64GB provedení a verze s pamětí 128 GB. Přes značně tenké tělo (7,5 milimetru) má mít Mate 10 Pro baterii s kapacitou 4 000 mAh, což je více než u konkurence.

Špičkový má být fotoaparát spoluvytvořený s Leicou. Bude dvojitý - jeden s rozlišením 20megapixelů, druhý bude 12megapixelový. Světelnost se má vyrovnat rekordmanovi LG V30 s f/1.6. Přední snímač dostane osmimegapixelové rozlišení.

Dobrou zprávou je, že se čínský výrobce rozhodl vybavit nový vrcholný Mate zvýšenou odolností. Novinka má splňovat stupeň krytí IP68. Do prodeje se novinka s Androidem 8 Oreo a nadstavbou EMUI 6.0 dostane v prosinci.

Běžný Mate 10 neoslní

Běžný Huawei Mate 10 s interním názvem Marcel bude také smartphone moderní konstrukce, jak dokazuje obrázek zveřejněný známým Evanem Blassem. Displej tedy bude téměř přes celé čelo telefonu. Nad a pod displejem jsou docela výrazné proužky, ale boční rámečky jsou minimální. Plocha pod displejem je tak velká, že se do ní vejde i čtečka otisků prstů.

Výbava není rozhodně špatná, ale nikoliv výjimečná. Displej typu IPS podle všeho dostane vzhledem k velké úhlopříčce možná jen Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Ale to není potvrzeno, možná bude rozlišení vyšší. Displej by měl mít běžný poměr stran 16:9. Chybět by neměl dvojitý fotoaparát a opět nový čip Kirin 970.

Alps bude jednodušší

Trochu tajemnější je model s kódovým označením Alps. Měl by to být Mate 10 Lite. IPS displej má být menší (5,88 palce) a nebude širokoúhlý, ale s tradičním poměrem stran 16:9. Rozlišení bude téměř jistě Full HD.

I Lite dostane procesor Kirin 970, ale operační paměť bude mít jen 4 GB. Fotoaparát i baterie mají být shodné s top modelem. V prodeji bude jen varianta s 64GB uživatelskou pamětí.

Verze Lite asi nebude tak elegantní jako vrcholný Mate 10 Pro. Tloušťka telefonu má být 8,23 milimetru. Výhodou Litu má být včasnější začátek prodeje. Na pulty prodejen se dostane už koncem října.