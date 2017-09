Huawei dostane nejchytřejší procesor, umí sám přemýšlet

Nový smartphone Mate 10 dostane jako první smartphone Huawei mobilní čip HiSilicon Kirin 970. Ten je na první pohled logickou evolucí čipu Kirin 970, který pohání modely Mate 9, Huawei P10 a P10 Plus nebo třeba Honory 8 Pro a 9. I loni to byly právě přístroje řady Mate, které dostaly čip jako první, takže to, co díky Kirinu 970 přinese nový Mate, se pak jisto jistě později objeví i u dalších modelů čínské firmy.

A že to, co Mate 10 díky novému procesoru získá, bude nejspíš stát docela za to. Huawei se totiž rozhodl naskočit na módní vlnu umělé inteligence, která je dnes v technologickém odvětví čím dál častěji skloňovaným tématem. Firma k němu přistoupila trochu odlišně, než to prozatím učinili ostatní výrobci mobilních telefonů. Ti si totiž umělou inteligenci představují hlavně jako hlasového asistenta v mobilu – ať už je to Siri, Cortana, Alexa, nový Bixby, nebo třeba „němý“ Google Assistant, všechny tyto podoby umělé inteligence v mobilu sází na hlasovou, potažmo textovou komunikaci s uživatelem a na tom, že se snaží pochopit běžnou lidskou řeč a v ní i odpovídat.

Huawei na to ale jde jinak. Vlastního hlasového asistenta zatím ponechává stranou, třeba i proto, že firma ví, že zatím takové služby fungují jen v omezeném množství jazyků. Namísto toho se bude Huawei soustředit na to, aby umělá inteligence v telefonu pochopila okolní svět a dovedla uživateli nabídnout v pravou chvíli ty pravé funkce.

Procesor Kirin 970 má proto kromě osmi běžných jader a dvanáctijádrové grafiky Mali ještě speciální část, kterou Huawei nazývá Neural-network processing unit (NPU). Tato část by měla být až 25krát výkonnější a padesátkrát efektivnější než běžné jádro procesoru – samozřejmě tím je myšleno ve specifických úkolech, pro které je stavěno. Jedním takovým úkonem je třeba rozpoznávání obrázků – NPU pomůže telefonu určit, co je na obrázku, a to mnohem rychleji než za použití běžného procesoru. Richard Yu, šéf mobilní divize Huawei, se pochlubil, že za minutu umí Kirin 970 rozpoznat 2 005 obrázků, iPhone jich nezvládl za stejnou dobu ani 500. NPU navíc stejný úkol zvládne dvacetkrát rychleji než samotný procesor Kirin.

Vysoký výkon v oblasti rozpoznávání obrazu umožní telefonu s procesorem Kirin 970 různá kouzla s obrazem v reálném čase. Od fotografií s real-time HDR se tak přesouváme k tomu, že přístroj bude schopen v reálném čase na snímanou scénu aplikovat i velmi složité filtry – třeba takový, který scénu „překreslí“ do tahů štětcem nebo komiksové podoby. Fotoaparát telefonu navíc díky umělé inteligenci opravdu pozná, co uživatel fotí a tomu případně přizpůsobí nastavení parametrů. AI také usnadní například překlady textů z různých jazyků nebo pomůže výrazně snížit nároky na spotřebu energie v takzvané rozšířené realitě.

Vývojáři navíc budou moci vymýšlet, jak nové síly uvnitř chytrého mobilu využít. Huawei totiž vydá Kirin AI Development Kit, který jim umožní využít schopností NPU ve vlastních aplikacích.

Oproti těmto novinkám jsou samotné parametry nového čipsetu už jen technikálie. Celý Kirin 970 je nově vyráběn desetinanometrovou metodou, což znamená, že je procesor o 40 % menší než předchůdce a uspoří oproti němu dvacet procent energie. Novinka se skládá z 5,5 milionu tranzistorů, což je nárůst o 1,5 oproti loňskému Kirinu 960. O dvacet procent výkonnější má být grafika Mali G72, její spotřeba má přitom oproti předchůdci klesnout o polovinu. Zdvojený procesor pro zpracování obrazu pak má přinést výhodu v podobě snazšího pořizování snímků v horších světelných podmínkách.

Kirin 970 také nově dostává podporu 4x4MIMO u bezdrátové komunikace, je tedy schopen vysílat ze čtyř antén a ze čtyř zároveň signál přijímat. Čipset podporuje také „skládání frekvencí“, takže se celkově chlubí teoretickou rychlostí stahování dat až 1,2 Gbit za sekundu (LTE Cat 18). Procesor bude pochopitelně podporovat i dual-SIM a na každé ze SIM půjde nezávisle využít třeba technologii VoLTE pro přímé telefonování v LTE sítích. A šéf Huawei také slíbil, že nový procesor zajistí lepší příjem signálu především při vysokých rychlostech pohybu uživatele.