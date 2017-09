Toto si může dovolit jen Apple. iPhone 8 má tři roky staré kořeny

Mohl by dnes Samsung prodávat Galaxy S5? Těžko, stěží lze koupit o rok novější Galaxy S6. To Apple stále vesele prodává stejně starý iPhone 6, prodává i všechny nástupce a dokonce si dovolí představit úplně nový model, který z toho tři roky starého vychází.

Samozřejmě že nový iPhone 8 je výbavou o parník před letitou šestkou. Ale design je vlastně stejný, displej má stejnou úhlopříčku i rozlišení a nakonec oba modely dostanou aktuální verzi softwaru iOS. Novinka je i dvakrát dražší než šestka, ta se vyprodává pod 10 000 korun, iPhone 8 startuje na 20 990 korunách. Mezi nimi pak Apple na trhu drží i vývojové mezistupně, tedy iPhony 6s a 7. U nich ceny startují na 13 490 respektive 16 490 Kč. Vybere si prostě každý.

Ale k nové osmičce. Ta je tradičně připravena ve dvou verzích, klasické a Plus. Rozdíl je primárně ve velikosti, základní má 4,7palcový displej, větší Plus má displej s úhlopříčkou 5,5 palce. To opět není překvapení, takto to jde od zmiňovaného iPhonu 6. Menší displej má rozlišení 1 334 x 750 pixelů, větší plusko má HD rozlišení 1 920 x 1 080 pixelů.

Dalším důležitým rozdílem mezi menší a větší osmičkou je fotoaparát. Základní iPhone 8 má jeden objektiv s rozlišením 12 Mpix. Větší iPhone 8 Plus má se stejným rozlišením oba objektivy - širokoúhlý a teleobjektiv. Světelnost je f/1.8 a f/2.8, malý model má taktéž f/1.8 clonu, což je solidní parametr, nikoliv však na trhu nejlepší. Fotoaparáty jsou pravděpodobně stejné jako u iPhonu 7, vylepšení proběhlo v detailech, fotky by tak měly být lepší.

Oba modely dokážou nahrávat videa ve 4K při 60 snímcích za sekundu, případně zpomalená videa v FHD rozlišení při 240 snímcích za sekundu. Samozřejmostí je optická stabilizace. Přední fotoaparát je stejný jako v iPhonu 7, má rozlišení 7 Mpix.

Nový je procesor, nyní je to A11 (Bionic), který se dost pravděpodobně zařadí mezi nejvýkonnější čipy na trhu. Respektive i předchozí A10 v loňském iPhonu 7 stačí výkonově na nejlepší letošní smartphony a těžko lze očekávat, že by tomu u novinky mělo být jinak.

Vcelku výraznou novinkou je podpora bezdrátového nabíjení. Mají ho oba nové modely a jedná se o podporu standardu QI. Apple se tomu dlouho bránil, tentokrát se ale už k podpoře bezdrátového nabíjení odhodlal. K tomu totiž může prodávat jako příslušenství nové nabíjecí podložky, které dobijí i hodinky Watch.

Aby iPhony 8 mohly bezdrátové nabíjení mít, tak se musela změnit konstrukce. Zadní část telefonů je nově skleněná. Rám je pak z hliníku 8000, takže by celá konstrukce měla být velmi pevná. Oba telefony splňují normu IP67, takže odolají vodě a prachu. Dodejme, že novinkou je i podpora Bluetooth 5, rozšířené možnosti NFC a podpora satelitního systému Galileo. To předchozí sedmičky neuměly.

iPhony 8 a 8 Plus se na vybraných trzích začnou prodávat 22. září (předobjednávky budou spuštěny tento pátek 15. září. V Česku prodej startuje 29. září, pravděpodobně bez předobjednávek. Ceny jsou následující: základní cena modelu 8 bude 20 990 Kč za verzi s pamětí 64 GB. Druhou možností bude paměť 256 GB, ta bude stát 25 490 Kč. Větší iPhone 8 Plus bude stát 23 990, respektive 28 490 Kč - paměťové verze jsou stejné jako u menšího modelu.