Sony naskenuje vaši hlavu do 3D. Přátelé se budou smát

Sony si pro veletrh IFA připravilo dvě zajímavé novinky, které by mohly podpořit zájem o smartphony této značky. Modely Xperia XZ1 a XZ1 Compact navazují na špičkový typ XZ Premium představený letos v Barceloně. Přebírají téměř celou jeho výbavu včetně procesoru Snapdragon 835 a 4 GB RAM, mají i funkci pro natáčení extra zpomaleného videa. A od špičkového typu XZ Premium se liší vlastně jen úhlopříčkou displeje a jeho rozlišením.

To je výborná zpráva. Nové modely navážou na špičkový typ a budou ještě dostupnější, provedení Compact se vrací po určité době a navíc v opravdu plnohodnotném provedení. Předchozí Compact z konce roku 2016 totiž šetřil třeba i na procesoru.

3D skenování

Velmi zajímavou novinkou, kterou modely řady XZ1 přináší, je funkce 3D Creator, která umožní pomocí fotoaparátu naskenovat vybraný objekt do 3D a s ním pak dále v telefonu pracovat. Vypadá to výborně, funkci jsme si zatím jen zběžně prohlédli, ale vidíme v ní určitý potenciál. Sociální sítě by tak mohly brzy zaplavit 3D modely všeho možného – třeba i vaší vlastní hlavy. I když zaplavit – smartphony Sony nejsou tak extrémně populární jako jiné značky, ale konkurence jistě nové funkce časem okouká.

Samotné novinky působí v podstatě stále stejným dojmem. Design vychází z modelu XZ Premium, je snad ještě jednodušší a minimalističtější. Klasický typ XZ1 nepřekvapí, není to model, který by se snažil skrývat rámečky. Na trhu určitě najdeme přístroje s úhlopříčkou 5,2 palce a trochu menšími rozměry, na druhou stranu to rozhodně není žádná tragédie.

To malý typ XZ1 Compact působí přece jen lepším dojmem. Ani tady rámečky nijak maskovány nejsou, ale plochy pod a nad displejem jsou tu méně rozměrné, i když by se na nich šetřit určitě dalo. Celý přístroj je ale opravdu hezky kompaktní, krásně padne do dlaně. Ostatně, rozměry 129 x 64 x 9,3 mm se dnes moc nevidí. Ano, telefon je na dnešní poměry relativně „tlustý“ ale na pohled vypadá jako hezká souměrná cihlička. Někomu to sympatické bude, někomu ne. Nám se provedení Compact líbí.

Nižší rozlišení

Displeje novinek se neženou za super hodnotami, což znamená, že by se mohla v rozumných mezích držet cena. Větší typ s úhlopříčkou 5,2 palce má Full HD panel, modle Compact má jako tradičně jen HD rozlišení. Na úhlopříčce 4,6 palce to nevadí, zobrazení je hezky jemné a v kombinaci s výkonným procesorem to znamená, že tohle bude opravdu výkonný kousek, který se nenechá zpomalit přílišným počtem pixelů. Mimochodem nový Android 8.0 Oreo byl na vystavených exemplářích krásně svižný a telefony reagovaly na uživatelské pokyny bleskurychle.

Také jsme zvědavi na výdrž baterie. Malý model totiž dostal docela velký akumulátor s kapacitou 2 700 mAh, což by při daném rozlišení displeje mohlo znamenat vynikající výdrž. Větší model XZ1 má úplně stejnou kapacitu baterie.

Dále se novinky chlubí odolností vůči vodě a prachu (IP68 – snad už to má Sony vychytané) a nechybí tu čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku na boku. Fotoaparát je také stejný jako u XZ Premium, tedy 19megapixelový s elektronickou stabilizací obrazu a pokročilými funkcemi ostření. Novinkou je konečně plně funkční manuální mód, kde může uživatel nastavovat jednotlivé parametry včetně rychlosti závěrky, což u dosavadních modelů Sony nešlo.

Novinky budou k dispozici v hezkých tlumených barvách. Ceny si ale zatím výrobce nechává pro sebe, stejně jako dostupnost na českém trhu. V poslední době se ale uvedení novinek na český trh výrazně nezpožďuje oproti globálnímu spuštění prodeje, takže bychom se v průběhu září dočkat mohli.