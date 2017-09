Zápisník od Samsungu je zpět v plné parádě. Otestovali jsme Note 8

Ještě na konci minulého roku jsme nevěřili, že se nového Note produktu dočkáme. Série samovznícení „sedmičky“ této řadě rozhodně nic dobrého nepřinesla a začalo se mluvit o tom, že Samsung radši celý Note pohřbí a bude se snažit, aby na něj svět zapomněl. To se nestalo, výrobce se hned několikrát rázně omluvil (naposledy na úvod samotném představení Note 8) a posunul se dál, k novému modelu, na kterém si dal skutečně hodně záležet.

Dejme teď ovšem fiasko s Note 7 stranou a podívejme se na řadu jako takovou. Note je už vcelku tradiční doplněk k prémiové řadě Galaxy S, oproti které pokaždé nabídne navíc dotykové pero a další drobné bonusy ve výbavě. Letos se s vylepšeními ovšem výrobce zaměřil hlavně na fotoaparát. Je to totiž vůbec poprvé, kdy Samsung na záda telefonu umístil dva snímače.

Prémiová výbava jde také tradičně ruku v ruce s cenovkou. Letošní model je vůbec tím nejdražším samsungem v historii, pokud nepočítáme nadstandardní paměťové verze jiných prémiových modelů, které se u nás zpravidla ani neprodávají. Za to nejlepší se zkrátka připlácí. Takže čím konkrétně je tedy Note 8 absolutní špička mezi dnešními smartphony?

Stále je tento prémiový design neokoukaný?

Už od modelu Galaxy S6 se pravidelně setkáváme s provedením „sklo vzadu, sklo vepředu, kov na bocích“ a stále se tomuto konceptu na první pohled nedá nic moc vytknout. Note 8 je, stejně jako mnoho jeho předchůdců, vzorová definice prémiového smartphonu. Zaoblené hrany, zahnutý displej, tenké rámečky, to vše jsme obdivovali zejména na předchozím Galaxy S8 a zde se scénář opakuje. Tento design zkrátka stále funguje.

Takovou spíše univerzální výtkou k prémiovým samsungům je náchylnost na umaštění při běžném používání. Telefon stačí vzít na pár vteřin do ruky a na zadním krytu i displeji jsou najednou všude otisky prstů a další šmouhy, což estetický dojem trochu kazí.

Plusy a mínusy Proč koupit? Velký a jemný displej

Maximální výkon

Prémiový design

Dotykové pero S Pen

Proč nekoupit? Hodně vysoká cena

Zvláštní umístění čtečky otisků prstů



Nevhodný pro příznivce kompaktních smartphonů Kdy? 15. září Za kolik? 26 999 Kč



Stejně tak si Samsung nenechal poradit a opět umístil čtečku otisků prstů nešikovně po bok snímačů fotoaparátu, což jednak způsobí to, že se často prstem trefíte vedle, na krycí sklo optiky. Pokud si tak nevzpomenete na to, abyste sem tam tuto plochu přeleštili, budou šmouhy od prstů i na fotkách. Zadruhé, čtečka se běžně umisťuje pod fotoaparát, na prostředek zad, kde je ukazováčkem nejlíp dosažitelná. Na místo, kam Samsung snímač umístil u Note 8, budete všemožně natahovat prsty, přehmatávat... a to ani nezmiňujeme ty, kteří jsou zvyklí telefon držet v levé ruce - ti mají smůlu úplně. Dost už jsme k tomuto tématu napsali v recenzi na Galaxy S8.

Designovým unikátem tohoto modelu je samozřejmě dotykové pero, které se zasouvá do těla telefonu. Je to elegantní řešení, na které jsme zvyklí od předchozích generací a Samsung si opět dal záležet na tom, aby se tužka v těle nezasekávala a její vyjímání a zasouvání bylo hladké.

Není telefon s 6,3palcovým displejem už skoro tablet?

Rozhodně není. Samsung opět využil svého „infinity display“ provedení, tedy „nekonečného displeje“ známého už od letošních modelů Galaxy S. Opět je tak obrazovka na bocích jemně zahnutá, opět má horní a spodní rámeček zúžený na minimum a opět jsou rohy displeje zaoblené. Ačkoliv je úhlopříčka displeje 6,3 palce, díky tenkým rámečkům není telefon o moc větší, než běžné 5,5palcové modely.

Pro použití s dotykovou tužkou se však zdá být zahnutý displej poněkud nepraktický. Tužka přes hranu snadno sklouzne, nedoporučujeme tak po displej psát či kreslit příliš u krajů. Plochy je nicméně na 6,3palcovém panelu tolik, že toto drobné omezení není zásadní.

Co se technických parametrů týče, jde o stejný panel, jaký jsme mohli najít už u letošních top modelů. Stále má rozlišení 2 960 x 1440 pixelů (WQHD+), stále je jako zobrazovací technologie používán Super AMOLED, stále kryje displej tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 5. Vypnutý displej rovněž dokáže nadále zobrazovat čas, datum, stav nabití a další notifikace. Je to zkrátka to nejlepší, co má Samsung k dispozici. Standardně je navíc nastaveno ještě nižší rozlišení (Full HD+), aby se šetřila baterie telefonu.

Co si mám představit pod maximální možnou výbavou?

Telefon pohání procesor Exynos 8895 Octa, ekvivalent Snadragonu 835 společně s 6 GB operační paměti. To je prakticky nejlepší možná kombinace, která telefon dostává mezi hrstku nejvýkonnějších mobilů současnosti. Důkazem je tomu výsledek z výkonnostního testu AnTuTu – přes 174 tisíc bodů. Maximální hodnoty se přitom pohybují okolo 180 tisíc.

64 GB volného prostoru pro data je víc než dost, a komu to nestačí, může si ještě paměť rozšířit kartou microSD. U modelu Duos, který bude k dostání v běžných obchodech s elektronikou (nikoliv u operátorů), si ovšem budete muset kvůli hybridnímu slotu vybrat, jestli budete používat paměťovou kartu, nebo druhou SIM.



Fyzická konektorová výbava zahrnuje jak USB-C, tak sluchátkový jack. Z bezdrátových technologií nechybí telefonu také prakticky nic – NFC, Bluetooth 5.0 či satelitní navigace včetně evropského Galilea. A samozřejmě bezdrátové nabíjení i možnost propojit telefon s dokovací stanicí DeX a udělat z něj alternativu ke stolnímu počítači. Stejně jako předchozí prémiové samsungy, i tento je utěsněný proti prachu a vodě (certifikace IP68).



Možností zabezpečení je zde opět celá řada. Vedle klasického PINu, gesta a hesla si můžete vybrat také odemknutí displeje pomocí otisku prstu (jak už bylo výše zmíněno, čtečka není na optimálním místě), oční duhovky či rozpoznání obličeje. Nejjednodušším způsobem se zdá právě poslední varianta, ovšem jak Samsung upozorňuje, je také nejméně bezpečná. Snímač oční duhovky je opět vhodný spíše pro uživatele bez brýlí a samozřejmě funguje hůře ve tmě či na přímém slunečním světle (kvůli intenzitě infračerveného záření).

Je něco nového v systému?

V telefonu najdete operační systém Android 7.1.1, ovšem poměrně výrazně přepracovaný grafickou nástavbou Samsungu. Stejně jako u jiných letošních modelů menu vyvoláte pomocí potažení dolu nebo nahoru na domácí obrazovce, vlevo od ní je zase natrvalo připevněný asistent Bixby. Vpravo je už tradičně, jako u všech předchozích zahnutých displejů od Samsungu, lišta pro rychlé volby aplikací a kontaktů.

Když už je řeč o asistentovi Bixby – hlasové povely už sice u nás fungují, ale stále umí pouze anglicky. Pro náš trh je tak stále spíše relevantní jen v textové podobě na oné speciální obrazovce vlevo od domácí, kde se na jednotlivých „chytrých kartách“ zobrazují nejrůznější informace, od aktuálních událostí v kalendáři, přes počasí a vybrané snímky z galerie, až na situační události – třeba objednání Uberu z místa, kde se právě nacházíte, do práce či domova.

Aplikací je v telefonu nainstalováno v základu opět možná až příliš, ale stále jde o ten samý „evergreen“ Samsungu ve složení kancelářského balíčku od Microsoftu, sady vlastních nástrojů pro e-mail, fitness, záznamník, propojení zařízení a další. Nechybí ani aplikace pro šifrování obsahu (zabezpečená složka) či sociální síť Facebook.

Atypický poměr stran displeje v kombinaci se zaoblenými rohy stále nevyhovuje některým aplikacím, které tak zanechají po stranách dva černé pruhy, případně pokud je donutíte vyplnit celou plochu obrazovky, se zase některé funkce u okrajů nemusí zobrazit. To samé platí pro některá videa, které systém musí oříznout, aby se mohlo vejít na celou plochu bez ošklivých deformací obrazu.

Změnilo se dotykové pero S Pen?

Ačkoliv Samsung při představení S Pen vynachválil, co to jen šlo, rozdílů (nejen funkčních, ale i vzhledových) oproti Note 7 je minimum. Model s průměrem špičky pera 0,7 mm a 4 096 úrovněmi citlivosti na tlak stále nabízí funkce jako zvětšování obsahu, psaní na zamknutý displej či překládání pomocí zvýraznění textu. Novinkou je mimo spolupráce s asistentem Bixby prakticky jen funkce Live message, která umožňuje kreslit po fotografiích či dokonce vytvářet vlastní animace a sdílet je s přáteli.

Telefon vždy zaregistruje vyjmutí tužky a aktivuje menu s rychlými volbami určenými pro její použití. Pokud jste na zamknutém displeji, rovnou vám umožní začít psát. Samotné dotykové pero S Pen je malé, nicméně se v ruce drží dobře a na psaní po displeji se dá rychle zvyknout. Dokonce jsme se i párkrát přistihli, že jsme celý telefon ovládali právě pomocí pera. To je totiž při výběru některých menších tlačítek (třeba v rozhraní nějaké internetové stránky) výrazně přesnější.

Jak si vede nový fotoaparát se dvěma snímači?

Příznivci Samsungu se konečně dočkali. Na zádech nového Note 8 jsou nyní dva snímače, a rozhodně ne jen tak pro parádu. Duální fotoaparát funguje na stejném principu, jaký známe z posledních iPhonů, tedy jeden standardní snímač plus druhý s dvojnásobným optickým zoomem. Účel je jasný - mít schopnost lépe si komponovat fotografie právě pomocí toho, že jde daný objekt opticky přiblížit, pokud je to potřeba.

Vlevo fotografie širokoúhlým snímačem, vpravo dvojnásobné přiblížení

Oba snímače jsou opticky stabilizované a mají rozlišení 12 MPix, širokoúhlý má světelnost f/1,7, zatímco dvojnásobně přiblížený f/2,4. Jde stále o lepší hodnotu, než v případě zoom objektivu u iPhonu 7, který má clonové číslo f/2,8. Stále ale doporučujeme fotit za zhoršených světelných podmínek spíše tím širokoúhlým snímačem. Na předním fotoaparátu Samsung nedělal žádné změny, opět jde o 8MPix snímač se světelností f/1,7 a automatickým ostřením. Video zvládá natáčet až v rozlišení UHD, případně jej v nižším rozlišení zaznamenávat zpomaleně.

Z praktického používání musíme podotknout jednu věc – za ta léta, která jsme se neustále plácali přes prsty, že digitální zoom fotky z mobilu jen kazí, teď sem tam na možnost optického zoomu zapomínáme. Už ale asi po týdnu jsme začali brát tuto funkci plně na vědomí. Ano, dvojnásobný zoom není ve výsledku žádné terno, ale bezpochyby přidává na univerzálnosti fotoaparátu a pořízení některých fotografií je skutečně o trochu snadnější.



Porovnání digitálního rozostření pozadí snímku

Další novinkou je možnost pořizovat dvě fotky zároveň – jednu širokoúhlou a druhou zaměřenou na jeden ústřední detail. Vše se točí okolo portrétů, což doplňuje i důraz na digitální simulaci rozostřeného pozadí snímku, pro kterou je zde také speciální režim „živé zaostření“. Ten vám dokonce umožní si ostrost dále upravovat zpětně i po pořízení snímku.

Obecně je tak zkrátka focení novým Note 8 zase o něco hravější. V kombinaci s dlouhodobě výbornou kvalitou fotografií prémiových Samsungů tento nový model rozhodně potěší všechny náročnější uživatele.

Jak dlouho vydrží baterie?

Hledat u prémiového samsungu s nejvýkonnějším procesorem a obrovským displejem s vysokým rozlišení ještě rekordní výdrž baterie je poměrně naivní. Střídmý uživatel Note 8 dosáhne až na dva dny provozu, většinou však počítejte s tím, že pokud telefon přes den málokdy pustíte z ruky, budete nejpozději druhý den ráno hledat nabíječku. Realistické je očekávání dne až dne a půl provozu. Baterie přitom nemá výrazně malou kapacitu – 3 300 mAh.

Dá se samozřejmě i nastavit úsporný režim, dokonce máte na výběr ze dvou. Jeden pouze utlumí některé „žravější“ aplikace a sníží rozlišení displeje, ten druhý vypne prakticky vše kromě těch úplně nejzákladnějších funkcí. V těchto režimech se dá dosáhnout i na vícedenní výdrž.

Mám si Note 8 pořídit?

Nebudeme se to snažit nějak jemně zaobalit. Note 8 je pořádně drahý telefon. Od pátku 15. září jej Samsung uvede na náš trh za cenu 26 999 korun – o tři tisíce víc, než za kolik začal prodávat loňský Note 7. I plus verze Samsungu S8 vyjde o dva tisíce levněji a základní Galaxy S8 je o pět tisíc levnější. Dražší už je jen nejvyšší paměťová verze posledního iPhonu. Vysokou cenu sice při předobjednávce trochu zachraňuje dárkem v podobně dokovací stanice DeX, která se aktuálně prodává za 3 450 korun, ale stále je to pořádná suma peněz za telefon.

novinka

LTE Samsung Galaxy Note 8 Vylepšený top model společnosti Samsung pro rok 2017 s dotykovým perem displej: 6,3 " rozlišení: 1 440 x 2 960 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Ovšem samozřejmě ne ledajaký, ale prakticky ten nejlepší, který si můžete koupit. Výbava Note 8 je plná „nej“, od nejvýkonnějšího procesoru, přes nejlepší displej až po nejuniverzálnější fotoaparát. Dotykové pero, kvalitní sluchátka značky AKG v balení, bezdrátové nabíjení, prémiový design... to vše a mnohem více se snaží onu vysokou cenu obhájit. A svým způsobem se Samsungu vlastně nedá vyčítat. Už od loňského modelu, který stál 24 tisíc bylo jasné, že opět půjde o mimořádně drahý telefon.

Note 8 není zdaleka pro každého, ale to se nikdo ani nesnaží tvrdit. Pokud hledáte telefony, které mají výborný poměr cena/výkon, poohlédněte se třeba po nových OnePlusech, příznivce prémiových designů asi stejně dobře nadchnou podstatně levnější Huaweie či Honory. Dvojitý fotoaparát se zoomem naleznete levněji vlastně i u nejnižší paměťové kapacity iPhonu 7 Plus, který dost možná výhledově ještě více zlevní (aktuálně se prodává za 22,5 tisíce korun). Dotykové pero ale skoro nikde jinde neseženete. A pokud chcete vše v jednom, tak právě od toho je tu Note 8.

Poslední zajímavou alternativu však najdeme v domácí stáji, a sice letošní Galaxy S8+. Pokud vám o dvojitý fotoaparát a dotykové pero tolik nejde, je to prakticky stejný telefon. A navíc o několik tisíc levnější.



A abychom na závěr předem odpověděli všem vtipálkům – ne, nevybuchuje. Ba naopak, Samsung si dal s testováním baterií záležet už u nových modelů S8 a S8+ natolik, že baterie jsou naprosto bezpečné.