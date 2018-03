Xiaomi má našlápnuto do USA. Usadit se tam chce příští rok

0:09 , aktualizováno 0:09

Dravé čínské Xiaomi pomalu expanduje i do Evropy, před sebou má ovšem ještě výrazně větší cíl - Ameriku. Letos to sice už patrně nestihne, ale v příštím roce by to vyjít mělo. Záležet ovšem nebude jen na snaze Xiaomi, ale i na místních zákonodárcích. Ti totiž kvůli obavám z možné špionáže nedávno zhatili vstup jiného čínského výrobce.