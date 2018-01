Huawei se chystá na zásadní průlom. Ohrozí to Samsung a Apple

Huawei v poslední době v segmentu chytrých telefonů výrazně upevňuje své pozice a expanduje na další klíčové trhy. Z někdejšího producenta laciných smartphonů je dnes důležitý hráč, který umí vyrobit přístroje nejvyšší třídy a může tak směle konkurovat iPhonům nebo nejlepším samsungům.

Měřítkem úspěchu ale samozřejmě není samotná kvalita smartphonu, ale především jeho přijetí spotřebiteli na trhu. A Huawei zákazníky opravdu oslovit umí, což ve třetím kvartálu přetavil ve 39,1 mil. prodaných smartphonů a 10,5 procenta tržního podílu (data společnosti Gartner).

Čínský gigant se tak přiblížil Applu, kterému stejná agentura připsala 12,5 procenta tržního podílu neboli 46,7 mil. kusů prodaných iPhonů. Zatímco Apple však zůstal meziročně z pohledu podílu na trhu na svém, Huawei posílil z 9,3 procenta, z pohledu objemu prodal o 16 procent více kusů.

Firmě se daří nejen v Číně a dalších asijských zemích, boduje také v Evropě, ovšem doposud se jí nedařilo prosadit v USA, kde v příštím roce nejspíš prorazí.

Uspět v tomto regionu prodejem špičkových a tedy drahých smartphonů, které Huawei umí, je však bez úzké spolupráce s tamními klíčovými operátory ne obtížné, ale spíše nemožné.

Je před námi velkolepý vstup výrobce za velkou louži?

O navázaní spolupráce s operátorem AT&T jsme psali už v srpnu, deník The Information v minulých dnech přinesl nové exkluzivní informace o této kooperaci. Uvádí, že tento význačný operátor do své nabídky zařadí aktuální jedničku stáje Huawei, tedy modelu Mate 10, což prý bude zejména pro Samsung a jeho chystanou řadu Galaxy S9 doslova děsivá zpráva.

Po stránce parametrů totiž zřejmě nebude mít S9 významně navrch, bude totiž mladší jen o několik měsíců a hlavně: podle dosavadních úniků se designově nebude moc lišit od současné řady S8.

Deník mezi přednosti Mate 10 počítá sluchátkový 3,5mm audio jack nebo snímač otisků prstů hned pod displejem a vyzdvihuje také fotoaparát s certifikací společnosti Leica. Z toho ovšem vyplývá, že mluví o variantě s přídomkem Pro, jelikož Mate 10 audio jack nemá a snímač otisků je umístěn na zádech.

Mate 10 v nabídce významného operátora tak Huawei velmi rychle pocítí. Nejen že operátoři mají obrovskou síť kamenných prodejen po celých Spojených státech, ale především nabízejí koupi smartphonu s dvouletým splátkováním nebo přímo pronájem přístroje. V obou případech platí, že podobný program rozloží poměrně vysokou cenu do několika mnohem snadno snesitelných splátek, a právě na to jsou Američané zvyklí.

Redakce The Information doplňuje, že vstup Mate 10 na americký trh Huawei podpoří masivní reklamní kampaní, do které napumpuje 100 milionů dolarů. Server Bloomberg pak uvádí, že zástupci čínského kolosu už zahájili jednání také s vedením operátora Verizon a usilují o to, aby také tento poskytovatel Mate 10 co nejdříve zařadil do své nabídky. Připomeňme, že právě Verizon je největším tamním operátorem, má bezmála 150 milionů zákazníků.

Kooperace Huaweie s dvojicí největších mobilních poskytovatelů ruku v ruce s výraznou reklamou by skutečně Samsung mohl v USA pocítit, je totiž dosud jediným výrobcem smartphonů s Androidem, který ve Spojených státech poměrně úspěšně prodává smartphony s cenou nad 600 dolarů ve velkém.

Applu se vzhledem k velkému procentu loajálních zákazníků vstup Huaweie na tento trh nedotkne tolik výrazně, čínský dravec mu však bude z celkového pohledu odbytu v patách mnohem těsněji, než tomu bylo doposud.