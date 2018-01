Huawei zažil trpké zklamání. Jeho smartphony odmítl velký operátor

Huawei sice z pohledu celkových prodejů sílí a už nějakou dobu je třetím největším výrobcem smartphonů, jenže svoji pozici nemá jistou, dotahuje jej krajanské Xiaomi, které po několika letech úspěšného on-line prodeje ve velkém otevírá kamenné obchody a chystá velkou expanzi na další trhy.

Huawei měl pro letošní rok v plánu vtrhnout na jeden z nejdůležitějších trhů vůbec, totiž do USA. Smartphony sice za velkou louží už nějakou dobu prodává, některé modely jsou k mání u velkých prodejců elektroniky typu Best Buy. To však na prodeje v řádech alespoň milionů kusů měsíčně nestačí, tamní trh je primárně operátorský.

Huawei je tak v USA zcela ve stínu Applu a Samsungu, kteří mají smlouvy se všemi klíčovými operátory a pro mnohé Američany je Huawei neznámý, prázdný pojem.

Plány pro vstup do regionu byly velkolepé. Krom vyjednávání s AT&T, které se ještě před několika týdny podle neoficiálních zpráv jevilo velmi nadějné, se mluvilo také o oťukávání Číňanů se zástupci vůbec největšího tamního poskytovatele, společnosti Verizon se 150 miliony klientů (více v článku Huawei se chystá na zásadní průlom. Ohrozí to Samsung a Apple).

Namísto oficiálního uzavření strategického spojenectví však zástupci AT&T na poslední chvíli spolupráci zamítli. Za vším je zřejmě tlak některých amerických politiků, kteří před časem tamnímu telekomunikačnímu regulátorovi FCC (Federal Communications Commission) zaslali otevřený dopis, v němž nad potenciálním vstupem čínského dravce na půdu Spojených států vyjadřují velké obavy. Hlavním argumentem bylo dlouho spekulované údajné napojení Huaweie na čínskou vládu a s tím spojené riziko špionáže.

Huawei byl USA odmítnut už podruhé

Huawei už byl jednou Američany odmítnut – v roce 2012 se chtěl výrazněji podílet na výstavbě telekomunikační sítě. A přestože je obřím výrobcem nejen chytrých telefonů, ale i komponent telekomunikační infrastruktury s ročními výnosy 75 miliard dolarů, v očích Američanů dosud není dostatečně důvěryhodný. Skutečnost, že zakladatel společnosti Ren Zhengfei byl dříve důstojníkem čínské armády, je pro politickou reprezentaci v USA evidentně neodpustitelnou. Zhengfei je vnímán negativně pro jeho možná napojení na nejrůznější struktury.

Deník The Guardian připomíná, že Spojené státy nejsou ve svém odmítavém stanovisku osamocené. Australští zákonodárci před šesti lety zamítli kontrakt k výstavbě telekomunikační infrastruktury v hodnotě 38 mld. amerických dolarů z podobných důvodů.

Zástupce AT&T nepřesvědčilo ani ujištění šéfa mobilní divize Huaweie Richarda Yua, že se Američané nemusí žádných intervencí ze strany čínské vlády obávat. Podle něj obdobné hrozby nejsou opodstatněné.

USA a Austrálie nejsou jedinými zeměmi, kde se Huawei potýkal s nedůvěrou. Připomeňme i případ Velké Británie, kde v roce 2010 vládní představitelé rovněž vyjadřovali obavy, že by dodávané síťové komponenty mohly obsahovat zadní vrátka pro vzdálenou špionáž.

Huawei tehdy proto v hrabství Oxfordshire založil společnost The Cell, která byla pod dohledem tamní vlády a garantovala, že technologie nemohou být zneužity pro špionážní účely.

Dnes je Huawei v řadě evropských zemí dvojkou na trhu, kromě Velké Británie boduje ve Finsku, Itálii nebo Španělsku. Prodává zejména levnější modely, které mají v dané cenové relaci lepší parametry než samsungy.

Huawei by oslabil Samsung i Apple

Smartphony Huawei v nabídce AT&T mohly přitom být pro výrobce zahájením zcela nové éry. Místo toho však budou i nadále v regionu panovat staré pořádky, a Samsung spolu s Applem se tedy nemusejí žádného oslabení pozic obávat.

Je přitom vcelku jasné, že Mate 10 Pro by nepochybně Američany zaujmout dokázal a oba hráči by jen díky současnému topmodelu Huaweie jistý odliv klientů pocítili.

Totiž s dražšími smartphony se v USA bez těsné spolupráce s operátory nelze prosadit. Právě operátoři nabízejí splátkový prodej a tento způsob pořízení nového telefonu je mezi tamním obyvatelstvem jasně nejpopulárnější.

Jen pro představu: v zemi se ročně prodá asi 170 milionů smartphonů a přitom jen 10 procent z toho připadá na volný prodej mimo rozsáhlé sítě operátorů. Z tohoto objemu Samsung a Apple dohromady uzmou 70 procent.

Odhodlání prý zůstává

Server The Verge v souvislosti s odmítnutím připomíná vyjádření Richarda Yu z CESu v roce 2012. Ředitel divize tehdy uvedl, že američtí operátoři potřebují nějaký čas, aby vysoce kvalitní produkty Huawei zařadili do svých nabídek, mluvil o nezbytném získání důvěry i neurčitém tlaku ze strany tamní vlády.

Výrobce však nedůvěru u Američanů nedokázal rozptýlit ani během následujících šesti let a smartphony Huawei se tak v nejbližší době u žádného amerického operátora nejspíš neobjeví.

Zájemci o špičkový Mate 10 Pro však pochopitelně nebudou odkázání na dovoz ze třetích zemí. V nabídce jej kromě řetězce Best Buy bude mít také Amazon a postupně se přidají další prodejci.

Přístroj bude k mání za 799 dolarů (cca 16 500 korun bez tamní daně), za které uživatelé dostanou špičkový přístroj s šestipalcovým FHD+ displejem (1 080 × 2 160 px) typu OLED, čipovou sadou Kirin 970 s umělou inteligencí, 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm. K nejlepším patří také duální fotoaparát s certifikací společnosti Leica.

K dispozici bude i jeho luxusní iterace Mate 10 Porsche Design se 256GB úložištěm a displejem 16:9 s rozlišením QHD (1 440 × 2 560 pixelů). Rozdíly mezi oběma modely jsou podrobně popsány v článku Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci. Verze Porsche Design bude mít sebevědomou cenovku 1 225 dolarů, což je víc, než kolik žádá Apple za iPhone X se stejně velkým úložištěm.