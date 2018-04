Jsou země, kde jsou hitem motoroly a smartphony od ZTE

V USA se prodalo ve třetím čtvrtletí 39,5 milionu smartphonů, což představuje mírný pokles oproti stejnému období v loňském roce. Vyplývá to z údajů společnosti Strategy Analytics. U Američanů jsou nejoblíbenějšími smartphony vcelku pochopitelně iPhony, těch se ve třetím čtvrtletí prodalo na tamním trhu 12 milionů. Představuje to však pokles o milion kusů oproti předchozímu roku, což analytici vysvětlují vyčkáváním mnohých zákazníků na revoluční iPhone X.

Lépe se tak dařilo značkám dále v žebříčku. Samsung je v USA dvojkou, z hlediska velkých trhů je to jedno z mála míst, kde prohrává v boji o nejvyšší příčku. Druhým takovým regionem je Čína. Samsung prodal v USA ve třetím čtvrtletí necelých 10 milionů smartphonů. Z hlediska našeho pohledu na trh pak stojí za pozornost především další značky v pořadí. Trojkou je totiž v USA LG, které v celosvětovém měřítku sotva pošilhává po top 10. V USA se mu ovšem daří, když ve třetím čtvrtletí prodalo 6,8 milionu smartphonů, o 300 tisíc více než ve stejném období před rokem.

Prodeje smartphonů v USA (Q3 2017 v mil. kusů) značka prodeje Q3 17 podíl Q3 17 prodeje Q3 16 podíl Q3 16 Apple 12,0 30,4 % 13,0 32,5 % Samsung 9.9 25,1 % 9,7 24,2 % LG 6,8 17,2 % 6,5 16,2 % ZTE 4,6 11,6 % 3,6 9,1 % Motorola 2,1 4,2 % 1,1 2,7 % Ostatní 4,2 10,5 % 6,1 15,3

Zdroj: Strategy Analytick

Překvapivě úspěšné je v USA ZTE, které tu tak vlastně nahrazuje Huawei, jemuž se naopak na tomto trhu nedaří. ZTE tu ovšem ve třetím čtvrtletí prodalo 4,6 milionu chytrých telefonů, o milion více než loni. Výsledek je to o to překvapivější, že ZTE je v USA spíše značkou volného trhu nebo alternativních operátorů. Z velké čtveřice Verizon, AT&T, Sprint a T-Mobile mají totiž v nabídce po jednom modelu jen dvojka a trojka tamního trhu. V USA si ovšem ZTE zakládá na úzkém vztahu se zákazníky, podporuje jejich komunitu a snaží se vycházet vstříc jejich potřebám – tedy naprostý opak toho, co předvádí tato značka v Evropě, kde se prakticky o trh nijak nestará.

Dalším překvapením je pozice Motoroly. Ta se stala v USA doslova skokanem roku, ve třetím čtvrtletí značka prodala 2,1 milionu smartphonů oproti 1,1 milionu ve stejném období loni. Motorola, která už paradoxně není domácím výrobcem, tak zažívá v USA velký comeback a může to být celková vzpruha pro stagnující prodeje mobilní divize Lenova po celém světě. Ovšem to se bude muset Motorola snažit, jelikož třeba zákazníci v Evropě na tuto značku neslyší zdaleka tolik jako Američané.

„Každý trh má své oblíbené značky. Američtí zákazníci mají rádi americké značky, čínští ty čínské,“ vysvětluje Neil Mawston, výkonný ředitel pro oblast mobilních technologií Strategy Analytics. „Samsung je jedničkou prakticky na každém velkém trhu, právě s výjimkou USA, kde vládne Apple, a Číny, kde vede Huawei,“ dodává Mawston. Podrobnější data o pozici jednotlivých značek na různých trzích ovšem jeho firma nepublikuje.

Prodeje smartphonů v Číně (Q3 2017 v mil. kusů) značka prodeje Q3 17 podíl Q3 17 podíl Q2 17 podíl Q3 16 Huawei 22,3 19,4 % 21,1 % 15,6 % Oppo 21,6 18,8 % 18,0 % 17,4 % Vivo 18,9 16,4 % 14,4 % 16,6 % Xiaomi 15,7 13,7 % 12,7 % 8,6 % Apple 8,8 7,7 % 7,2 % 7,1 % Ostatní 27,5 24,0 % 26,6 % 34,8 %

Určité střípky lze poskládat z údajů dalších analytických firem. Například společnost IDC poskytla detailnější pohled na hodně turbulentní čínský trh. Podle jejích údajů si tamní nejlepší pětka ve třetím čtvrtletí upevnila pozice a ovládá tři čtvrtiny trhu, což je však méně, než má prvních pět výrobců v USA. Ti drží téměř 90 % trhu. Ale situace v Číně je mnohem vyrovnanější. Huawei tu prodal za čtvrtletí 22,3 milionu smartphonů, druhé Oppo ovšem zákazníkům dodalo 21,6 milionu kusů. A třetí je značka Vivo, která patří do stejného koncernu BBK Electronics (sem patří i OnePlus), takže ten je faktickou jedničkou čínského trhu. Vivo prodalo ve třetím čtvrtletí 18,9 milionu smartphonů. Čtyřkou je na domácím trhu celosvětově ambiciózní Xiaomi s 15,7 milionu kusů ve třetím čtvrtletí. A pátá pozice zbyla na Apple s 8,8 milionu kusů, třeba světová jednička Samsung se tak v Číně dále propadá.

Podíl na trhu smartphonů v Indii (Q3 2017) značka podíl Q3 2017 Samsung 23,5 % Xiaomi 23,5 % Lenovo 9,0 % Vivo 8,5 % Oppo 7,9 % Ostatní 27,6 %

IDC zveřejnilo také data z indického trhu. Tam ve třetím čtvrtletí vedou společně Samsung a Xiaomi s podílem 23,5 %, následují Lenovo (9 %), Vivo (8,5 %) a Oppo (7,9 %).

Bohužel pro nás asi nejlákavější informace o evropském trhu žádná z analytických agentur nezveřejnila. Místní trh nejvíce sleduje GFK, které je tradičně z hlediska zveřejňování podílů na jednotlivých trzích tajnůstkářské. Na českém trhu patří dlouhodobě k nejpopulárnějším značkám Samsung, Huawei a Apple. Další pozice budou hodně rozdrobené, ostatně jako téměř všude v Evropě. V té se mohou vyskytnout i trhy, kde dílčí úspěch zaznamenají někteří tradiční výrobci jako HTC, LG, Sony nebo vracející se Nokia, kteří jinak z hlediska celosvětových tabulek patří k jednoznačným outsiderům.