Vodafone nesměle rozjíždí novou mobilní revoluci

10 GB dat, to by šlo Když nový rodinný tarif rozebereme na jednotlivé SIM, tak nám vyjde neomezený tarif s 10 GB dat za 625 korun. A to je s ohledem na současnou nabídku na trhu dobrá cena. U všech tří operátorů stojí základní neomezený tarif 750 korun (s úvazkem) a obsahuje jen 1,5 GB dat. Novinka Vodafonu tak nejenom lehce snižuje cenu, ale i přidává slušný balík dat. Problém je v tom, že na jednotlivé SIM nelze tarif rozdělit a musí se koupit jako celek za 2 500 korun měsíčně. A to je pro mnohé zákazníky limitující faktor. Ano, tarif mezi sebou mohou sdílet přátelé, ale placení bude jen na jednom. Nutno dodat, že mnohé neveřejné nabídky, především pro firemní zákazníky a jejich zaměstnance nebo známé, jsou ještě výhodnější. Více o rozdílných cenách tarifů zde.