Souboj českých předplacenek proti sousedním zemím. Tristní utkání

Ve srovnání předplacenek jsme vybrali vždy dvojici karet - jednu českou a proti ní jednu z Německa/Polska/Slovenska. A to vždy u stejného operátora, který funguje v obou zemích. Takže česko-německý souboj bude u Vodafonu, česko-polský u T-Mobile a česko-slovenský u O2.

Jelikož nabídky nejsou obvykle zcela stejné, tak jsme se snažili najít ty nejbližší, aby byl souboj co nejlépe srovnatelný. Rozdíly jsou vždy u každého souboje popsané. Dodejme, že v porovnávání tarifů a dalších služeb budeme pokračovat. Příště vybereme jiné služby a jiné porovnávání operátorů.

Vodafone Česko 0 : Vodafone Německo 1

První souboj svedla česká předplacenka Vodafonu s německou stejného operátora. Německo je trh vyspělý, dlouhodobě tamní operátoři v přímém srovnání nabízeli dražší služby než čeští. Už loni na podzim ve srovnání tarifů jsme ale zjistili, že německá nabídka je s českou srovnatelná a v některých směrech i výhodnější.

Německý Vodafone má nabídku předplacených karet poměrně přehlednou. V základu si zákazníci vyberou jednu ze tří karet. Základní nic nestojí, platí se za jednotlivé služby, tedy klasická předplacenka. K dispozici je ale řada zvýhodněných balíčků. Ze základních cen zmiňme, že minuta hovoru do všech sítí nebo jedna SMS stojí 9 centů, v přepočtu tedy 2,43 koruny.

Adekvátní předplacenka českého Vodafonu je taktéž zdarma a minuta hovoru stojí 3,50 Kč, SMS je levnější, vyjde na 1,90 Kč. Stejnou cenu si pak zákazník může navolit pro čtyři vybraná čísla. Dál se už obě karty špatně porovnávají, protože balíčky služeb jsou jinak koncipované. Ale zkusme data. Základní porce 150 MB je stejná u obou operátorů (nepočítaje 50 MB za 60 korun týdně u českého operátora, což je cena z říše zlých snů).

Německý Vodafone chce za 150 MB dat 2,99 eura, tedy 80 korun, český Vodafone chce za stejnou porci dat 99 korun, ale přidává neomezené SMS do své sítě. Balíček 500 MB dat vyjde v Německu na 161 korun, v Česku na 199 korun, opět ale s neomezenými SMS. Ty lze koupit v Německu za 80 korun spolu s neomezeným voláním v síti. Stejný balíček má i český Vodafone, a to za 99 korun.

Nutno dodat, že všechny balíčky v Německu jsou na čtyři týdny, v Česku na měsíc. Což u neomezeného volání a SMS značí drobnou výhodu pro českého operátora. Výsledek? Řekněme remíza, záleží na úhlu pohledu a potřebách uživatele.

Jenže proč složitě kombinovat balíčky, když to jde jednoduše. Německý Vodafone má dva předplacené balíčky, či čtyřtýdenní tarify, které jsou velmi zajímavé. První obsahuje 1 GB dat, neomezené volání a SMS v síti a 200 minut či SMS do ostatních sítí. Což je docela solidní mix pro většinu běžných uživatelů. To vše za 10 euro, tedy za 270 korun.

A teď český Vodafone. Tady je počítání složité, protože jeho balíčky jsou provázané, a buď je zde neomezené volání a SMS v síti, ale k tomu jen 500 MB dat (za 250 korun), nebo neomezené volání v síti + SMS a 100 minut jinam (taktéž za 250 korun), nebo 500 MB dat a neomezené SMS ve vlastní síti (za 199 korun). Ale to je jedno, kdybychom chtěli 1 GB dat, tak buď musíme vzít zbytečně dva balíčky za 250 korun, nebo rovnou dražší s 1,5 GB za 350 korun. Stále v tom ale nemáme 200 minut do jiných sítí. Prostě a jasně, český Vodafone je dražší, protože už základní jeden jediný balíček, který potřebujeme, stojí jen o 20 korun méně než kompletní nabídka německého operátora.

A pak je tu vrcholný tarif německého Vodafone s neomezeným voláním a SMS kamkoliv a 1 GB dat. Stojí 22,5 eura, tedy 607 korun. Podobný balíček má i český Vodafone. Je v něm o 500 MB dat víc, ale stojí 900 korun. Tedy o třetinu víc. Kdybychom těch 500 MB dat chtěli do německého balíčku přidat, vyjde to na 161 korun, i tak bude německý tarif o 150 korun levnější. Zde jasně vítězí německý Vodafone. Ještě dodejme, že německý zákazník může všechny služby z balíčků používat po celé Evropě v rámci EU roamingu.

T-Mobile Česko : T-Mobile Polsko - Kontumačně pro Polsko

V česko-polském souboji budeme rychle hotoví. Polský T-Mobile má v podstatě jednu kartu a na ní nabídku, ze které se českému uživateli zatočí hlava, ruce, nohy i veškeré vnitřní orgány. Karta Superjednoduché nabídky (tak se jmenuje) stojí 25 zlotých měsíčně, tedy v přepočtu 155 korun. A za to zákazník dostane neomezené volání i SMS do všech sítí a k tomu 10 GB dat. Ano, těžko uvěřit, to je neskutečná cena.

Česká Twist karta T-Mobile má tedy velmi těžkou výchozí pozici. Útočí minutovou sazbou 3,90 Kč a 60 MB dat na týden za 49 korun. Nutno dodat, že i nabídkou prvního měsíce neomezeného volání a SMS ve vlastní síti zdarma. Ale pokud bychom chtěli dorovnat polskou předplacenku, tak neomezené volání a SMS kamkoliv stojí na týden 139 korun, měsíčně to je 556 korun. A nějaký internet k tomu? Pak tu máme 1,5 GB za 349 korun. Dorovnávat na 10 GB nebudeme, to by už bylo zesměšňování soupeře, takže zůstaneme u základního balíčku, a když to sečteme, jsme na 905 korunách. Tedy jako u českého Vodafonu. Kdo vyhrál tento minisouboj, není nutné dodávat, český T-Mobile hodil ručník do ringu ještě před zápasem.

O2 Česko 1 : O2 Slovensko 1

Poslední souboj je taková šachová partie. Složitá, každý z hráčů hraje něco jiného a pro nezaujatého diváka těžko posoudit, jestli to jsou ještě šachy a nebo jeden hraje vrhcáby a druhý dámu.

Začněme tedy netradičně domácím týmem. Ten nyní na webu prakticky propaguje jediný tarif, který se jmenuje PřeplaDENka. Je to zvláštní karta, tedy s ohledem na konkurenci. Platíte 20 korun denně za neomezené volání kamkoliv, nebo 25 korun, kdy k volání přibudou ještě SMS. V ceně je i pomalý internet na chat a zprávy (v praxi snížená rychlost na 32 kbps). Plný internet stojí 150 korun za 500 MB dat. Pro měsíční použití je to drahé, respektive vyjde to stejně jako u konkurence na 900 korun, ale s méně daty. Výhodou je, že denní poplatek se počítá, jen když zavoláte či pošlete SMS a nebo se připojíte na internet.

Pro naše potřeby srovnání ale bude vhodnější tarif Na!Dlouho, který je na stránkách českého O2 dobře schovaný. U něj se platí 5,90 Kč za minutu hovoru, což je opravdu hodně, ale platí se jen ta první minuta. Což u dlouhých hovorů snižuje minutovou sazbu výrazně. Cena platí pro volání kamkoliv po ČR, ale i do všech sousedních zemí. Ovšem pozor, mimo vlastní síť a do zahraničí, jen pokud zákazník dobije měsíčně 300 korun. SMS se platí vždy za 1,90 Kč. Data se platí zvlášť, viz předchozí tarif.

A jdeme na slovenského soupeře, což je prakticky dceřiná firma českého O2. Předplacená karta se jmenuje O2 Fér a lze ji provozovat jako předplacenku i jako tarif, my zůstaneme u první varianty. Karta má vcelku přehledný základ a velmi nepřehlednou soustavu balíčků.

V základu stojí volání 3,50 Kč za minutu a v rámci sítě se platí jen tato první minuta, další jsou podobně jako u českého tarifu Na!Dlouho zdarma. Stejná minutová sazba pak platí pro volání po celé EU. A pozor, i v Česku a z Česka. V těchto případech se ale platí za každou minutu, nikoliv jen za první. SMS pak má jednotnou cenu 1,62 Kč. A opět platí i v Česku. Data se platí na denní bázi. Za 13,50 Kč získá zákazník denně 250 MB. Což je v součtu 7,5 GB za slušných 400 korun, ale kvůli denní bázi na to takto lze jen obtížně nahlížet.

V rámci balíčků stojí 500 MB dat 160 korun a 2 GB solidních 300 Kč. Volacích balíčků je hodně, těch SMS také. Nabídka je hodně nepřehledná, ale neomezené volání do vlastní sítě stojí 270 korun měsíčně, 300 minut kamkoliv pak již závratných 570 korun. Neomezené SMS kamkoliv pak stojí 160 korun měsíčně.

Poslední souboj se těžko hodnotí, každý z operátorů hraje jinou hru a výsledky jsou tak těžko porovnatelné. Rozhodli jsme se udělit oběma po bodu a tudíž zápas skončil remízou.