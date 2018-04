Hlavně se nepřejídat. Operátorské Vánoce jsou totiž na dietě

Jako první letos odstartoval vánoční kampaň T-Mobile, jen o pár dnů později jej následovalo O2. Vodafone si dal na čas, stejně jako loni vyčkal opět do poloviny listopadu. První dva jmenovaní operátoři částečně navazují na své loňské nabídky, Vodafone pak co do počtu dárků zůstává oproti konkurenci na chvostu. Bohužel i letos jsou některé dárky podmíněny splněním konkrétních podmínek.

Všichni tří síťoví operátoři se i letos shodně zaměřili na datovou nadílku, každý ovšem v jiné míře. Vůbec nejchudší jsou letošní Vánoce v tomto ohledu u O2 - datově štědré je totiž pouze vůči předplacenkářům, kteří získají 5 GB mobilních dat za každé dobití kreditu. Ovšem pozor, tento dárek získají pouze v prosinci (více viz O2 naděluje slevy na smartphony. Za dobití kreditu dá 5 GB dat zdarma).

T-Mobile je o něco štědřejší, všichni jeho zákazníci s hlasovým tarifem (vyjma tarifu S námi sdílený) mohou totiž v jimi vybraný den využívat bezplatně až do konce ledna datový balíček Neomezený internet v mobilu na den (více viz T-Mobile dá neomezená data zdarma. Ale jen na jediný den v týdnu). A předplacenkáři? Pro ně si operátor připravil měsíční datový balíček se 4GB porcí dat, který mohou do konce prosince pořídit za 399 korun.

Nejlépe tak na tom jsou letos zákazníci Vodafonu, kteří až do konce ledna mohou využívat bezplatně dva ze čtyř měsíčních balíčků služby Vodafone Pass a šetřit si tak data svého tarifu - balíček Social Pass jim umožní bezplatné surfování na vybraných sociálních sítích, Video Pass pak bezplatné sledování videí vybraných internetových videoslužeb. Podmínkou využití dárku (a celkově služby Vodafone Pass) je nutnost využívání hlasového tarifu s mobilními daty nebo předplacenky s datovým balíčkem. Zkrátka nepřijdou ovšem ani zákazníci se staršími tarify, s nimiž Vodafone Pass nelze využít. Operátor jim dá buď navíc 2 GB dat na měsíc zdarma, nebo balíček Komplet v síti fix s 50% slevou na šest měsíců (viz Vodafone dává dva neomezené datové balíčky až do konce ledna zdarma).

Jenže hlavní „datové“ dárky T-Mobilu a Vodafonu mají poměrně zásadní háčky. Zákazníci T-Mobilu si totiž denního bezplatného surfování „užijí“ jen rychlostí 3 Mbps, zákazníci Vodafonu pak mohou být při častém využití videobalíčku nemile překvapeni - reklamy třetích stran před samotnými videi totiž ukusují data z tarifního FUPu (více viz Neomezené datové balíčky žerou omezená data).

Pravda, říká se sice „darovanému koni na zuby nekoukej“, ovšem operátoři se, co se mobilních dat týče, o letošních Vánocích příliš nevyznamenali.

Telefon zdarma či se slevou? Dáme, ale ne bez podmínky

Svým způsobem to platí i pro další letošní operátorské dárky, kterými jsou například smartphony či chytrá zařízení zdarma. I v jejich případě zákazníky prvotní nadšení rychle přejde. Získání těchto dárků je totiž podmíněno, a to buď prodloužením, nebo uzavřením nové smlouvy.

U T-Mobilu lze za takové podmínky k telefonům Huawei P10 a P10 Lite získat buď druhý smartphone (P9 Lite, resp. letošní Y6), nebo chytré zařízení zdarma (chytrý náramek Talk Band B3, resp. Band 2 Pro). O2 oproti T-Mobilu za stejné podmínky naděluje slevu na vybrané smartphony Samsung a Huawei či na herní konzoli Xbox One S. Slevy dosahují 2 000 korun (platí při prodloužení smlouvy), respektive 4 000 korun (platí při uzavření nové smlouvy) - ostatní zákazníci se musí spokojit s bonusem ve výši 1 000 korun, předplacenkáři pak s 500 korun (bonus získají jako odměnu za dobití). A Vodafone? Jeho zákazníci mají smůlu, k druhému telefonu zdarma či telefonu za výhodnější cenu se letos prostě nedostanou. Na jednu stranu žádná škoda, nelze totiž předpokládat, že by získání takového dárku bylo oproti konkurenci bez podmínky.

O2 a T-Mobile pamatují i na zákazníky s pevným internetovým připojením (u T-Mobilu platí i pro Internet bez drátu a Mobilní internet). Ti se dočkají buď nejvyšší možné rychlosti na jejich přípojce (O2), nebo tisícikorunové slevy z ceny vybraného notebooku (T-Mobile). Finančního zvýhodnění se od těchto operátorů dočkají letos i zákazníci využívající kombinaci služeb.

Jak je z výše uvedeného patrné, výčet letošních dárečků určených pro většinu zákazníků síťových operátorů je poměrně chudý. Ale netruchleme, T-Mobile se také mohl vrátit k vánočnímu kaprovi zdarma, Vodafone mohl opět zabrnkat na city zákazníků a vyzvat je k darování mobilních dat potřebným (ovšem na druhou stranu budiž mu to připsáno k dobrému) a O2 mohlo poskytnuté finanční zvýhodnění rozúčtovat do 24 měsíčních vyúčtování. Buďme každopádně rádi, že operátoři nejsou na dárky doposud skoupí.

Který operátor má letos nejlepší vánoční nabídku? celkem hlasů: 218