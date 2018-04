Operátoři řeší problém. Neomezené datové balíčky žerou omezená data

Neomezené balíčky spustili Vodafone a T-Mobile shodně 15. listopadu. V principu fungují tak, že za měsíční poplatek může zákazník neomezeně konzumovat vybrané služby. U balíčku StreamOn od T-Mobilu to jsou video a hudba, u Vodafonu je samostatný balíček Video Pass na videa a Music Pass na hudbu.

Zádrhel spočívá v tom, že neomezené balíčky StreamOn či Pass si zákazník může aktivovat jen u tarifů, které obsahují data, a nebo u předplacenek s datovým balíčkem. V případě videí se obsah počítá do neomezených balíčků, vše ostatní se spotřebovává z omezených dat v tarifech a na předplacených kartách.

Nejpodstatnější podmínkou je ta, že neomezené balíčky fungují jen do té doby, dokud zákazník nevyčerpá data ve svém tarifu nebo předplacence. Pokud je vyčerpá, balíčky přestanou fungovat. Klidně druhý den po aktivaci.

A jak vyzkoušeli někteří zákazníci, právě tyto podmínky způsobují za určitých okolností, že neomezené balíčky T-Mobile StreamOn a Vodafone Video Pass jsou obtížně použitelné, nebo v případě balíčku T-Mobilu v podstatě nepoužitelnou službou.

Samotné sledování videí je bezproblémové, jenže už třeba reklamy pocházejí z jiných zdrojů, a tak se do balíčku nezapočítávají a ukusují data z tarifu nebo předplacené karty. O problému informoval server Mobilmania.

Zákazníci testovali a nestačili se divit

Oba balíčky otestoval Václav Mathauser (@VaclavMathauser), který na Twitteru zveřejnil výsledky:

Přímo na Twitteru problém připustila technická podpora obou operátorů. T-Mobile: „Externí reklamy v aplikaci (i v rámci videa) nebo různé analytické funkce totiž stále data čerpat můžou.“ Vodafone: „I u našeho Video Passu je třeba počítat s tím, že se přehrávané reklamy odečítají ze základního datového balíčku. Reklamní spoty se načítají z různých zdrojů třetích stran, nejde je jednoznačně identifikovat.“

Další uživatelé taktéž narazili na to, že sledování videí konzumuje i data ze základních tarifů nebo dat u předplacených karet. A to nejen u You Tube, ale i dalších podporovaných služeb.

Především u T-Mobilu je spotřeba dat mimo neomezený balíček neuvěřitelná a v podstatě dělá službu nepoužitelnou. Reklamní slogan T-Mobilu ke službě StremOn „Nikdy nedávej pauzu“ může zákazníka stát hodně peněz.

Operátoři problém řeší, ČTÚ šetří

T-Mobile problém řeší, podle jeho mluvčího Lukáše Hrabala není služba StreamOn v žádném případně navržena tak, aby se data z reklam nebo jiného externího obsahu nesouvisejícího s přenosem zvuku či videa započítávala do datového limitu. „Naším cílem naopak je tyto zdroje do balíčku v maximální možné míře zahrnout,“ dodává Lukáš Hrabal.

U Vodafonu to až tak velký problém není, ale u zákazníků, kteří mají tarif s malým objemem dat, to při intenzivním využívání balíčku Vodafone Video Pass může taktéž způsobit, že se základní data vyčerpají, a tudíž se vypne i neomezený balíček.

Vodafone problém připouští a uvádí, že malou část reklamního provozu prostě nelze odlišit. „U aplikace YouTube umíme odlišit její datový provoz, proto se většina přehrávaných reklam neodečítá ze základního datového balíčku. YouTube však načítá reklamy také z mnoha různých zdrojů třetích stran, což může v malém množství případů způsobit odečítání dat z datového limitu. Proto nedokážeme zaručit, že reklamy nebudou čerpat data a proto také uvádíme, že součástí balíčku Video Pass přehrávání reklam není. S Video Passem zákazník, který dříve sledoval videa na YouTube a čerpal data ze svého základního datového balíčku, v každém případě ušetří“, říká mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

Český telekomunikační úřad doporučuje službu reklamovat. Balíčky zatím testuje. Například v Německu tamní regulátor u balíčku StreamOn nezjistil, že by porušoval internetovou neutralitu, ale nakázal operátorovi, že ho musí za stejných podmínek nabízet v domácí sítí i v EU roamingu. Proto tamní T-Mobile omezil kvalitu přehrávaných videí. Balíčky StreamOn ale německý T-Mobile dává k vybraným tarifům zdarma.

Český T-Mobile si do konce ledna za balíček StremOn účtuje 199 korun, od února bude stát 249 korun. Vodafone má do konce ledna Video Pass zdarma, pak bude stát 199 korun.

Problém je složitější

T-Mobile problém intenzivně řeší. Mluvčí T-Mobilu Lukáš Hrabal řešení vysvětluje: „Jsme bohužel závislí na informacích od poskytovatelů aplikací, které jsou součástí služby StreamOn. Nicméně ani tito poskytovatelé bohužel nemohou znát adresy všech zdrojů externího obsahu, jenž se v jejich aplikacích zobrazuje. Příkladem mohou být aukční reklamní systémy, kdy se reklama vkládá dynamicky a není předem známo, z jakého bude zdroje. T-Mobile vyčlenil tým specialistů, který průběžně aplikace z balíčku StreamOn testuje a všechny nově zjištěné adresy externích zdrojů do něj okamžitě přidává. Podle laboratorních testů uvedeného týmu (při nichž jsou vyloučeny všechny ostatní možnosti spotřeby dat, jako jsou například aktualizace telefonu, stahování pošty, synchronizace aplikací pro messaging apod.) se v současné době již více než 90 % tohoto nesouvisejícího externího obsahu do datového limitu nezapočítává.“