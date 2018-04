Vodafone dává dva neomezené datové balíčky až do konce ledna zdarma

Začátkem října Vodafone představil nové neomezené datové balíčky Pass. Původně nabízel jen dva: Social Pass a Chat Pass s tím, že další dva představí 15. listopadu. Což splnil a dnes představil zbývají dva balíčky Music Pass a Video Pass.

Princip balíčků je jednoduchý, pokud má zákazník tarif, který obsahuje data, nebo předplacenku taktéž s datovým balíčkem, může si přiobjednat jeden nebo více Passů. Pak se mu data z vybraných služeb nezapočítávají do základních dat tarifu nebo předplacenky. Obsah lze využívat neomezeně, a to i v rámci EU roamingu. Ale pozor, platí se jen za neomezenou konzumaci mobilních dat, nikoliv za samotnou službu!

Přes Vánoce dva balíčky zdarma

Tři balíčky stojí standardně 99 korun (Social, Chat a Music Pass), Video Pass je dražší a bude stát 199 korun. Vodafone ale nabídne zvýhodněné kombinace, takže jeden balíček bude prakticky zdarma. Ale to až od února, do té doby doby platí zvýhodněné ceny a jako vánoční dárek si zákazníci mohou aktivovat dva balíčky zcela zdarma. Platí to pro Social Pass a Video Pass. Podrobnosti o kombinacích balíčků a cenách jsou v tabulce.

Standardní a akční ceny balíčků Vodafone Pass Balíčky nebo jejich kombinace Zvýhodněná cena do konce ledna 2018 Standardní cena od února 2018 Social Pass Zdarma 99 Kč Chat Pass 99 Kč 99 Kč Video Pass Zdarma 199 Kč Music Pass 99 Kč 99 Kč Video + Social Pass Zdarma 298 Kč Video + Music + Social Pass 99 Kč 299 Kč Video + Music + Social + Chat Pass 198 Kč 398 Kč Video + Music + Chat Pass 198 Kč 299 Kč

Konkurenční T-Mobile má jediný balíček StreamOn na stejném principu, který umožňuje neomezeně konzumovat video a audio obsah u podporovaných služeb. Sociální sítě a messengery tak u T-Mobile neomezeně konzumovat nelze a naopak si nelze vybrat jen video nebo jen audio obsah.

Balíček StremOn T-Mobilu je levnější, standardní cena měsíčně je 249 korun. U Vodafonu zákazník standardně zaplatí za dva adekvátní balíčky 298 korun, ale prakticky je vhodnější volit zvýhodněné kombo ještě s jedním balíčkem (Social nebo Chat Pass) za stejnou cenu.

Vodafone v každém případě boduje službami, které lze v balíčcích využívat, nabídka je širší než u T-Mobilu, asi nejpodstatnější je podpora Netflixu a Amazonu u Vodafonu. Nutno ale dodat, že v obou případech by se měl rozsah podporovaných služeb rozšiřovat. V principu totiž musí balíčky splňovat princip síťové neutrality, a tak když někdo službu u operátora přihlásí, tak by ji měl operátor podporovat. Což se uvidí, jestli tomu tak bude.

Aktuálně Vodafone podporuje u Music Passu tyto služby:

Apple Music, Deezer, Tidal, MusicJet, Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Bonton, Dance Radio, Youradio, Pigy.cz, Radio Zet, Spotify (od prosince)

U Video Passu jsou podporované tyto služby:

YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO, Stream.cz, Seznam Zprávy, Pohádky, SledováníTV, DIGI2GO (v prosinci), Lepší.TV (v prosinci), Horizon Go (v prosinci), Kuki TV (v prosinci)

Konkurenční T-Mobile StreamOn podporuje tyto služby:

HBO GO, YouTube, Apple Music, Deezer, Mobilní TV (T-Mobile), Stream.cz, Seznam Zprávy, Pohádky (Seznam.cz), Youradio, DVTV (provozuje Aktuálně.cz), Evropa 2, Frekvence 1, Tidal, Horizon Go, Digi2Go a dětské rádio Pigy

Aby zákazník Vodafonu mohl služby využívat, musí mít tarif s mobilními daty nebo předplacenku s datovým balíčkem. Konkrétně to jsou tyto tarify: Naplno, Red LTE, Red+, Smart, Start 100/200 a 500 minut jak pro firemní, tak nefiremní zákazníky, s tarifem Jetovtobě a s Balíčky k předplaceným kartám Komplet v síti a Komplet do všech sítí. Fungují i s tarify Red Profi pro firemní zákazníky.

Pokud zákazník Vodafonu má některý jiný starší tarif, tak si balíčky aktivovat nemůže. Přesto i v tomto případě má Vodafone dárek. Zákazníci v tomto případě dostanou na jeden měsíc 2 GB dat zdarma. Případně si mohou aktivovat balíček Komplet v síti fix s 50% slevou na 6 měsíců (124,50 Kč za měsíc po slevě).

Aktivace balíčků Pass je možná v mobilní aplikaci, v internetové samoobsluze, v prodejně nebo na infolince.