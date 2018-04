Babišovo ministerstvo má od T-Mobilu neomezený tarif za polskou cenu

Ministerstvo financí vyhlásilo tendr na mobilní služby. Vyhrál ho operátor T-Mobile, který ministerstvu nabídl tarify za velmi nízké ceny. Neomezené volání vyjde měsíčně na 54 korun, 3 GB dat na 32 korun a 10 GB dat na 109 korun. Pokud sečteme ceny za neomezené volání a 10 GB dat, získalo ministerstvo velmi atraktivní tarif za 163 korun měsíčně (všechny ceny jsou včetně DPH).

Uvedená suma zhruba odpovídá ceně podobně vybaveného tarifu u polského T-Mobilu, ale u toho ministerského chybí SMS, respektive ministerstvo je v tiskové zprávě nezmiňuje. Problém je ten, že v Polsku si takový tarif může pořídit kdokoliv, v Česku na takové ceny dosáhne jen velký odběratel. Smlouva mezi T-Mobilem a ministerstvem financí je uzavřena na čtyři roky a ministerstvo u operátora celkem utratí 22,6 milionu korun bez DPH.

Pokud by běžný zákazník chtěl u T-Mobilu neomezené volání a 10 GB dat, tak by zaplatil 1 300 korun za nový tarif Mobil L s daty navíc. Získal by i neomezené SMS. Druhá kombinace „ministerského tarifu“, tedy neomezené volání a 3 GB dat vyjde ministerstvo na 86 korun. Běžný zákazník by za podobný balíček neomezeného volání a 4 GB dat zaplatil u T-Mobilu 799 korun u tarifu Mobil M, ale opět i s neomezenými SMS.

Resort ministerstvo financí dosud využíval služeb více operátorů, nová smlouva s T-Mobilem zastřešuje pod jednu smlouvu všechny organizace: Generální finanční ředitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových či Generální ředitelství cel.

Nízké ceny pro firmy a úřady jsou jedním z důvodů, že jsou ceny mobilních služeb pro koncové zákazníky vysoké. Podobně nízké ceny jako ministerstvo financí využívají i další organizace, a nemusí jít o smlouvy s plněním v řádu milionů korun. Třeba úřady ve Žďáru na Sázavou mají SIM od Vodafonu s prakticky neomezenými mobilními daty za 340 korun měsíčně včetně daně. Další příklad: jičínský úřad má od T-Mobilu 10 GB dat za 145 korun. Podmínkou tarifu pro jičínský úřad je měsíční plnění ve výši jen 4 600 korun bez daně.

Úsporou se chlubí sám ministr financí Andrej Babiš: „V době mého nástupu do funkce ministra financí bylo v resortu uzavřeno mnoho nevýhodných smluv, u kterých operátoři dlouhodobě blokovali přesoutěžení. Proto jsem se osobně zasadil o to, aby se mobilní služby nakoupily pro celý resort společně, protože právě u mobilních tarifů přináší sjednocení podmínek výrazné úspory v nakládání s penězi daňových poplatníků,“ uvádí v tiskové zprávě ministr. Babiš útočil na vysoké ceny datových služeb už dříve (více zde).

„Do vytendrované ceny se promítá řada faktorů, ministerstvo odebralo několik tisíc SIM, kontrakt je podepsaný na čtyři roky a obsahuje i další služby,“ uvádí mluvčí T-Mobile Martina Kemrová a dodává: „Jsme rádi, že jsme kontrakt získali, potvrzuje důvěryhodnost a kompetenci T-Mobile CZ jako dodavatele pro státní správu.“

Ministerstvo uvádí i srovnání nových cen a cen, které platilo v roce 2013. Neomezené volání tehdy vyšlo na 707 korun, 3 GB dat na 449 korun a 10 GB dat na 1 208 korun.