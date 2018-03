Samsung chce s Galaxy S9 posílit v Číně. Tamní trh válcují domácí hráči

V tomto duchu se pro jihokorejský list Korea Herald vyjádřil šéf mobilní divize Samsungu DJ Koh. Mělo by to logiku, protože Čína rozhodně není zemí, kde by se prodávaly jen levné přístroje. Dokazují to výsledky dosud nejdražšího iPhonu v historii, tedy modelu X, o který je na čínském trhu podle některých analytických odhadů opravdu velký zájem.

Pravdou je, že Samsung recept na posílení odbytu v nejlidnatější zemi skutečně potřebuje. Jak již bylo zmíněno, čínskému trhu vévodí domácí značky - ve třetím kvartálu byl na špici Huawei, jemuž však bylo druhé OPPO obrazně řečeno doslova v patách.

Třetí příčku obsadilo sesterské Vivo, čtvrtou Xiaomi a dvojka globálního trhu Apple se musela spokojit s pátou příčkou.

Ani jeden samsung v první desítce

Samsungu se však vysloveně nedařilo a jeho pozice oproti sousední Indii, kde trhu podle svých slov stále vévodí, je v Číně diametrálně odlišná. V závěru roku se totiž jeho tržní podíl podle kvalifikovaných odhadů dokonce snížil pod dvě procenta. A co víc, do žebříčku deseti v zemi nejprodávanějších smartphonů se neprobojoval ani jeden samsung, což situaci poměrně jasně dokresluje.

Samsung předprodej nových Galaxy S9/S9+ v Číně slavnostně zahájil už v úterý, kdy ve městě Kanton uspořádal slavnostní ceremonii za účasti hlavních čínských partnerů a také médií.

Koh v projevu zdůraznil spolupráci s tamními technologickými giganty typu Baidu, Alibaba, WeChat nebo Jingdon, se kterými spolupracuje na přizpůsobení mobilních služeb přímo na míru čínským spotřebitelům.

Firma už loni v září provedla v čínském zastoupení některé organizační změny a snížila počet distributorů, což by postupně spolu s uvedenými top modely mělo vést k posílení na trhu.

Galaxy S9 míří na špici

Hlavní změny Galaxy S9 se udály uvnitř, jelikož po stránce designu můžeme S8 a S9 označit skoro za dvojčata. Hlavní a nutno říci, že vítanou změnou, je z tohoto pohledu přemístění snímače otisků prstů pod objektiv fotoaparátu. Fotoaparát je v případě modelu Plus po vzoru loňského Notu 8 duální, menší sourozenec si musí vystačit s jednoduchou konfigurací.

Společným jmenovatelem je nasazení poslední generace Snapdragonu 845 (USA a některé asijské země) a čipu Exynos 9810 vlastní výroby, který dostanou kusy určené pro evropský trh. Plus má kromě většího displeje i více operační paměti (6 vs. 4 GB). Obě novinky mají skvělou výbavu, Samsung vytvořil mobilní monstrum.

Galaxy S9 a S9+ půjdou v Číně do prodeje už 16. března a zájemci budou mít na výběr mezi třemi barvami - černou, modrou a fialovou. Samsung do svých čerstvých top modelů vkládá nemalé naděje, ovšem plnohodnotný dopad jejich příchodu na trh se v plné míře promítne až ve druhém čtvrtletí. Pak se ukáže, nakolik se ambiciózní plány výrobci podařilo naplnit.