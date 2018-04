Své letošní top modely Samsung do premiéry neuhlídal. Takže už delší čas víme, že novinky vypadají v podstatě stejně jako loňské modely, a kdo si potrpí na inovativní design, bude zklamán. Stejné jsou i displeje a až na pár milimetrů i rozměry přístrojů. Ovšem uvnitř je toho nového hodně. Dobrou zprávou je, že základní cena je u obou novinek v podstatě stejná, jako byla loňská startovací u S8 a S8+.

Základní S9 bude stát 21 999 Kč, větší S9+ pak 24 499 Kč. To, že novinky stojí na českém trhu stejně, je způsobeno posilující korunou. V jiných měnách se cena mezigeneračně zvýšila. Na českém trhu budou k dispozici oba modely i ve variantě s větší pamětí, pak budou stát 24 499 a 26 999 Kč.

A proč je jedna varianta každého modelu o 2 500 korun dražší? Důvodem je větší paměť. V základu mají obě S9 64 GB uživatelské paměti, dražší varianta poskytne 256 GB. A pozor, u obou je možné použít paměťové karty a to až do kapacity 400 GB. Takže dražší verze mohou mít celkově obří paměť 656 GB. A to je na smartphony neuvěřitelná hodnota, kterou nedisponuje ani velká část notebooků na trhu.

V prodeji budou verze pro jednu i dvě SIM, první u operátorů, druhá ve volném prodeji. Ovšem pozor, verze pro dvě SIM bude mít hybridní slot, takže buď pojme druhou SIM nebo paměťovou kartu. Prodej začne 16. března, to budou k dispozici obě levnější základní varianty, dražší verze obou modelů se začnou prodávat o týden později. Pro předregistrované budou telefony k dispozici vždy o týden dřív.

Foťák, o ten tu jde především

Lákadlem novinek je jejich hlavní fotoaparát. V případě Galaxy S9 jednoduchý, u Galaxy S9+ dvojitý. Snímač Super Speed Dual Pixel má vlastní koprocesor a paměť, takže dokáže složit fotku až z dvanácti jednotlivých záběrů. Především ale má variabilní clonu. Nejnižší clonové číslo je f/1.5, což je mezi mobily absolutní rekord a blíží se hodnotám špičkových objektivů klasických fotoaparátů. Široká clona se hodí pro fotky za snížených světelných podmínek.

V noci dobře fotili už předchůdci včetně předloňského Samsungu S7, takže výkon novinek by v tomto směru měl být skvělý. Za což jistě může i optická stabilizace obrazu. Užší clona má hodnotu f/2.4 a naopak by měla pomoci s fotkami za plného slunečního světla. Navíc by variabilní clona měla umožnit hrátky s hloubkou ostrosti.

Jak již bylo uvedeno, základní S9 má jeden širokoúhlý objektiv, ten má pak i S9+. Ale u něj je ještě jeden teleobjektiv se světelností f/2.4. Přední fotoaparát je u obou modelů stejný se světelností f/1.7.

Fotky jsou jedna věc, to druhou, kde by novinky měly excelovat, je natáčení videa. Telefony zvládnou točit zpomalená videa při snímkovací rychlosti 960 záběrů za sekundu, což je velmi slušná hodnota. A pak je tu další vychytávka, potřebujete zachytit rychlý pohyb? Telefon ho sám pozná a začne nahrávat. Stačí si vytvořit kompozici a počkat, až se pohybující objekt objeví. Telefon začne automaticky scénu nahrávat.

Přes asistenta Bixby pak foťák umí překládat a další funkce rozšířené reality. Otázkou je, co zvládne v českém prostředí.

Silný procesor

Jak je u Samsungu obvyklé, pro své top modely používá dva různé procesory. V případě S9 a S9+ to je buď vlastní Exynos 9810 nebo Snapdragon 845 od Qualcommu. Vybírat si ale nemůžete, v Evropě bude v prodeji jen Exynos, S9 se Snapdragonem se budou prodávat v USA a některých dalších trzích. Jestliže v předchozích letech u minulých Galaxy S býval silnější Snadragon, tak podle prvních testů bude letos jedničkou Exynos. Ten má v detailech tyto vlastnosti: 10nm, 64bitový, osmijádrový procesor (2,7 GHz Quad + 1,7 GHz Quad.) a měl by to být asi nejvýkonnější procesor současnosti na platformě Android.

Operační paměť má u S9 hodnotu 4 GB, větší a dražší S9+ má operační paměť 6 GB. O uživatelské jsme se již zmiňovali, dodejme, že kdo by si chtěl z telefonu udělat solidní databanku, tak musí počítat s tím, že velké paměťové karty jsou dost drahé. Za 400GB kartu zaplatíte okolo 6 000 korun, menší 256GB karta vyjde na 2 700 a více korun.

Další výbava telegraficky: wi-fi zvládá všechny běžné standardy, LTE taktéž, telefon má NFC, Bluetooth 5.0 a u satelitů chytá i evropské ze sítě Galileo. Baterie má u menší S9 kapacitu 3 000 mAh, u větší S9+ 3 500 mAh. Rozměry S9 jsou: 147,7 × 68,7 × 8,5 mm, 163 g; S9+: 158,1 × 73,8 × 8,5 mm, 189 g. Oba telefony jsou odolné, stupeň krytí je IP68.

S9 má 5,8palcový displej, S9+ pak 6,2palcový. Oba s rozlišením Quad HD+ a poměrem stran 18,5:9. Tedy značně širokoúhlý.

Zabezpečení

Samsung ponechal snímač otisků prostů, je opět vzadu jako u S8/S8+, ale už nikoliv vedle objektivu, což se ukázalo jako nedobré řešení. Teď je senzor pod objektivem a tak se na něj trefuje mnohem lépe. Obě novinky mají i skener oční duhovky a rozpoznávání obličeje. Novinkou je, že tentokrát lze oba způsoby kombinovat, což zvýší přesnost.

Zajímavostí je možnost zabezpečení některých složek telefonu pomocí otisku jiného prstu, než kterým se telefon odemyká.

Později v dubnu Samsung začne prodávát novou verzi krabičky Dex pro připojení mobilu k monitoru. Bude stát 2 500 korun a už to nebude stojánek ale podložka, do které se telefon vloží a nejenom že se z něj stane počítač (s určitými omezeními v počtu aplikací, které podporují desktopové zobrazení), ale telefon zároveň poslouží jako touch pad.

První dojmy z používání novinek vám přineseme v následujících hodinách.