Toto jsou letošní prodejní hity Samsungu. Zaujmou skvělými fotoaparáty

Řada Galaxy A, která je pro Samsung velmi důležitá a představuje velkou část prodejů, měla původně pouze čítat modely Galaxy A8 a A8+. Nyní se rozrůstá o novou šestku, která se logicky zařadí pod osmičku. Výbava neohromí, zaujmou především fotoaparáty s parametry z mnohem dražších smartphonů. Obě novinky by se měly stát nejprodávanějšími modely značky.

Základní model A6 má 5,6palcový SAMOLED displej téměř přes celé čelo. Jeho rozlišení je ovšem nízkých 1 480 x 720 obrazových bodů. Což asi mnoho parády na velké ploše neudělá. To verze A6+ má šestipalcový displej stejného typu se solidním rozlišením 2 220 x 1 080 obrazových bodů. I nové šestky mají specifický poměr stran displeje 18,5 : 9, který používá zejména Samsung. Nechybí podpora funkce Always On, takže základní funkce jsou vidět i na vypnutém displeji.

Jestliže displej základního modelu odpovídá střední třídě, tak 16megapixelový fotoaparát se skvělou clonou f/1.7 patří do vyšší třídy. Přední kamera má shodné rozlišení, ovšem bez autofokusu a se světelností „pouze“ f/1.9. Verze Plus pak má dvojitý zadní fotoaparát. Ten se skládá opět z 16megapixelového snímače se světelností f/1.7 a pětimegapixelového s clonou f/1.9 bez automatického ostření.

Nové samsungy s Androidem 8 Oreo používají osmijádrové nespecifikované procesory. V případě modelu A6 je uváděn takt 1,6 GHz, u většího a vybavenějšího modelu 1,8 GHz. Existovat budou dvě verze obou modelů. Základní bude mít operační paměť 3 GB a uživatelské úložiště 32 GB. Lepší varianta potom dostane operační paměť 4 GB a úložiště 64 GB. Výrobce ovšem uvádí, že na jednotlivých trzích se může velikost pamětí lišit. Ve všech variantách je rozšířitelná až o 256 GB pomocí paměťových karet.

Obě novinky podporují sítě LTE Cat. 6 a na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n. Dále je ve výbavě Bluetooth 4.2 a ANT+. Překvapením je konektor staršího typu micro USB, kterému sekunduje audio konektor jack 3,5, což hodně zákazníků jistě potěší. Technologii NFC budou mít pouze modely pro konkrétní trhy (a ani česká tisková zpráva jasně neuvádí, jestli modely pro český trh budou NFC vybavené, ale tipujeme, že ano). Satelitní navigace je ve standardech GPS a Glonass.

Zabezpečení nových samsungů je provedeno přes čtečku otisků prstů na zádech nebo přes rozpoznávání obličeje. Model Galaxy A6 má rozměry 149,9 x 70,8 x 7,7 milimetru a používá 3 000mAh baterii. Větší šestipalcový model s dvojitým fotoaparátem má rozměry 160,2 x 75,7 x 7,9 milimetru a používá baterii s kapacitou 3 500 mAh.

Oba modely budou v prodeji na českém trhu od 18. května 2018 ve třech barvách: černé, zlaté a fialové. U operátorů bude varianta pro jednu SIM, u ostatních prodejců verze pro dvě SIM. Model A6 bude stát 7 999 Kč, A6+ pak 8 999 Kč.