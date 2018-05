O2 výrazně zlevňuje data v zahraničí. Automaticky zamezí šíleným účtům

Cena mobilních dat v roamingu v zemích mimo Evropskou unii se u tuzemských operátorů může vyšplhat až na 300 korun za pouhý 1 MB. To je šílená částka a i drobná nepozornost může zákazníka stát hodně peněz. Stačí drobné aktualizace a účet se může vyšplhat do tisíců korun. A to během chvilky.

Riziko se zvýšilo především od loňského června, kdy byl zrušen roaming v zemích Evropské unie (služby čerpáme jako v domácí síti). Mnoho zákazníků si tak vypnulo ochranné prvky ve svých smartphonech a když je zapomenou aktivovat, tak může nastat zmíněný scénář. Operátor sice po chvíli obvykle pošle SMS s cenami, ale to už může být pozdě a měsíční vyúčtování nepříjemně překvapí.

Bez balíčku žádná data

Operátor O2 se to rozhodl vyřešit radikálně a všem zákazníkům bez datových balíčků automaticky vypne v zemích mimo Evropskou unii data. Služba se jmenuje Chytrá ochrana dat a zákazník si ji nemusí aktivovat, prostě přijede třeba do Dubaje a v mobilní síti se na internet nepřipojí.

Výjimkou jsou datové balíčky Top svět, které v první generaci uvedlo O2 loni. Pokud má zákazník balíček aktivovaný, pojedou mu mobilní data do té doby, než balíček vyčerpá. Pak se datové přenosy vypnou. Ať už s balíčkem, nebo bez něj, dostane zákazník SMS, ve které bude mít informace o tom, jak si data zapnout a nebo jak si objednat balíček.

Loni nabízel operátor jeden balíček, který fungoval ve 24 zemích. Od letošního května se služba rozšiřuje o druhý větší balíček a o dalších zhruba 55 zemí světa. V seznamu je většina oblíbených dovolenkových destinací, jako jsou Černá Hora, Turecko, Egypt nebo exotičtější asijské destinace či ostrovy v Karibiku s výjimkou Kuby.

Drahé, ale přesto nejlevnější

Základní balíček Top Svět stále obsahuje 150 MB dat, ale s rozšířeným počtem zemí zdražil ze 499 na 599 korun. Jeden MB dat tak vyjde na čtyři koruny. Druhý balíček se jmenuje Top Svět Plus a obsahuje 1 GB dat za 3 499 korun (1 MB pak vyjde na 3,50 Kč). Ceny to jsou stále vysoké, ale násobně nižší než ceny bez balíčků. U O2 se jinak platí v zóně Evropy (mimo EU) 240 korun za 1 MB dat, jinde pak dokonce 300 korun za 1 MB. Data v balíčku jsou tak až 85x levnější než bez něj. Ceny dat v těchto balíčcích jsou na českém trhu nejnižší.

Nutno dodat, že vysoké ceny roamingových služeb mimo regulovanou Evropskou unii jsou často způsobené vysokými požadavky cizích operátorů, pro které jsou roamingové poplatky důležitým zdrojem příjmů. Pro plnohodnotné používání služeb je tak nejvýhodnější zakoupit místní předplacenou kartu nebo se držet při surfování wi-fi sítí.

Vysoké ceny mají i další čeští operátoři. Například T-Mobile požaduje za 1 MB dat až 360 korun, nebo v rámci balíčku lze cenu srazit až na 27,50 Kč za stejný objem dat. Levnější sazby platí na Balkáně nebo v Turecku a Rusku, kde vyjde 1 MB na 75 korun, respektive na 8,50 Kč v nejvyšším balíčku se 100 MB dat.

Vodafone má standardní ceny za data mimo Evropskou unii 7,70 ve vybraných zemích (například USA nebo Vietnam) a v ostatních chce za 1 MB 302 korun. Balíčky lze řešit dvěma způsoby. Buď v rámci Roaming na den, který stojí 199 korun a obsahuje 100 MB dat. Cenu lze obtížně určit, protože v rámci balíčku lze neomezeně čerpat i SMS a volání do České republiky. Další data lze dokoupit poměrně levně za 1,49 Kč za 1 MB. Ale vždy platí, že balíček platí jen den, což se nevyplatí každému. Datové balíčky pak jsou na denní a dlouhodobé bázi. 1 MB dat v nich vyjde nejníže na 7,38 Kč a 9,12 Kč. Ale především u denního se cena může zvýšit, záleží na vyčerpání.