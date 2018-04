Zrušení roamingu bude jen částečné. Pomalejší model počítá s limity

16:33 , aktualizováno 16:33

Již v dubnu 2014 Evropský parlament schválil úplné zrušení roamingových poplatků v členských zemích EU, a to nejpozději do konce letošního roku. Členské státy se však nyní shodly na jiném, pomalejším modelu. Uživatelé by měli služby v zahraničí využívat za ceny domácího tarifu pouze do určitého limitu.