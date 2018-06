SMS do ciziny může být levnější než doma, minuta hovoru bude za 6 korun

Aktuální ceny pro volání do zahraničí se výrazně liší Nejnižší ceny pro volání na zahraniční čísla v rámci Evropské unie má T-Mobile. Do sousedních států se volá za 7 korun, do ostatních zemí EU za 12 korun. Vodafone má nejnižší sazbu pro volání na Slovensko a paradoxně do Ruska, Vietnamu, Číny a na Ukrajinu. Minuta hovoru vyjde na 7,26 Kč. Do zemí EU se volá za 11,50 Kč. O2 má pro země EU rozdílné sazby. Nejlevnější Slovensko vyjde na 12,50 Kč, ale mnoho zemí je až ve čtvrté zóně s cenou 37,78 Kč za minutu hovoru. O2 má ale službu NetCall, kdy stačí před číslo přidat předvolbu *55 a pak stojí minuta volání do zemí EU 9 korun.