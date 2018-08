Tenkrát se mu všichni smáli, jenže on přinesl současné trendy

Když Samsung v září 2011 představil v Berlíně první Galaxy Note, bylo z toho velké haló. Tak velký mobil tenkrát svět neviděl. Internet se rychle začal plnit vtípky, jak se tento mobil nevejde do kapsy a že je to nesmyslná plácačka.

Mělo to své opodstatnění, první Note byl na svou dobu opravdu velký. Jeho rozměry 147 x 83 x 9,6 mm se blížily spíš tehdejším tabletům než mobilům. Připomeňme, že tehdejší top Samsung SII měřil 125 x 66 x 8,5 mm a takový iPhone 4s měl rozměry dokonce jen 115 x 58 x 9,3 mm. Ty dramatické rozdíly povyk okolo Notu vysvětlují.

Samsung však věděl, co dělá. Když už jsme zmínili Samsung SII a iPhone 4s, tak první měl displej s úhlopříčkou 4,3 palce, iPhone pak dokonce jen 3,5 palce. No a Samsung si vysnil, že budoucnost smartphonů je ve velkých displejích, na kterých se bude lépe konzumovat obsah. A tak dal Notu na tehdejší dobu neuvěřitelný 5,3palcový displej.

Jak se ukázalo, byl to správný krok. Dnes je 5,3palcový displej prakticky malý, běžně se smartphony blíží šestipalcové hranici. Sice mají tenké rámečky, takže nejsou o moc větší než první Note, ale za těch sedm let se přesto zvětšily výrazně.

Ostatně krátce po premiéře se sice svět Notu smál, ale první prodejní úspěchy nastartovaly kopírovací oddělení mnoha výrobců, kteří se najednou nebáli smartphony zvětšovat. Navíc je často pojmenovali také Note, což je pro Samsung nepříjemné, ale když už si vybral takové jméno, tak to jistě musel čekal.

Note přišel také s dalšími inovacemi, jeho dotykové pero bylo v době představení výjimečný prvek. Ne že by to bylo něco nového, už léta před tím měly některé mobily dotyková pera, ale to byla úplně jiná doba a bez nich nešlo tyto staré smartphony prakticky používat. To Note pero nepotřeboval, byla to speciální funkce navíc.

A to platí i dnes. Dotyková pera má jen pár smartphonů na trhu a žádný ho nevyužívá tak jako Note. Ale když se přesuneme do současnosti, tak si řada Note zajímavé inovace stále drží. Jako první přímo obsahuje prostředí Dex, které z mobilu dělá počítač. Stačí ho připojit k monitoru nebo televizi a je k dispozici desktopové rozvržení.

Poslední Note 9 má také neobvykle velkou paměť. Jedna z verzí má 512 GB vnitřní paměti a k tomu lze použít paměťovou kartu až se stejnou kapacitou. Smartphone s 1 TB paměti sice dnes může vypadat zbytečně, ale dovolujeme si tvrdit, že za pár let to bude docela běžné.

Při vzpomínce na řadu Note musíme zmínit i jeden pořádný přešlap. Note 7 z roku 2016 byl totální propadák. Ani ne tak kvůli výbavě, ale nepovedla se konstrukce. Hned po začátku prodeje se několik přístrojů vzňalo, protože se zkratovala baterie. Samsung Note 7 stáhl z prodeje a tvrdě tlačil na zákazníky, kteří si ho stačili pořídit, aby ho vrátili. Což se jinak žádnému smartphonu nestalo.

Přesto si zájemci sedmičku můžou oficiálně pořídit. Tedy pokud se vydají do některých zemí, kde Samsung prodává upravené telefony pod názvem Note Fan Edition. V Evropě je nekoupíte, ale viděli jsme je ještě letos třeba v prodejnách Samsungu v Indonésii. Problémy s Notem 7 vypadaly hodně dramaticky a spekulovalo to, že Samsung radši dá na celou řadu zapomenout. Ale to se nestalo a nepotvrzují se ani spekulace, že se řada Note sloučí s řadou S.