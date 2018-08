Samsung téměř dohnal Apple, má druhý nejdražší smartphone na trhu

Nejdražší je Huawei, ale má to háček Úplně nejdražším mobilem na trhu je Huawei Mate RS, který stojí 39 595 Kč. Jenže ho běžně neseženete, prodávají ho jen obchody Porsche Design. To v Česku znamená, že si pro telefon musíte na letiště Ruzyně a nebo do butiku v OD Kotva. Případně si telefon objednat na dobírku.