Koupili jste si nokii? Pravděpodobně nebyla drahá a je vám přes 35 let

Značka Nokia se prakticky vrátila na trh se smartphony v lednu 2017, technicky to však jsou už dva roky, kdy společnost HMD Global začala aktivně fungovat. Výrobu obyčejných mobilů má licencovanou od Microsoftu, logo na smartphony si pronajímá od finského koncernu Nokia. Historie je to zamotaná a roli v ní hraje i Foxconn, který telefony vyrábí. Podrobnosti zde.

V každém případě HMD u příležitosti premiéry smartphonu Nokia 8.1 oznámilo, že za dva roky prodalo 70 milionů mobilů, kde jsou dohromady počítány smartphony i obyčejné mobily. To je velmi dobré číslo, celosvětově se značka Nokia dostala zpět do první desítky producentů mobilů, v Evropě je dokonce v první pětce. Takový úspěch za krátkou dobu se všeobecně nečekal.

HMD se tak podařilo částečně navázat na dávnou historii, kdy byla Nokia lídrem světového trhu. Jenže to už je dávno. Ovšem se současnou situací to částečně souvisí. Podle samotné firmy si nokie kupují převážně muži nad 35 let, kteří měli nokii kdysi dávno, respektive si na značku pamatují. S celkového počtu 70 milionů prodaných nokií za poslední dva roky si z uvedené demografické skupiny odneslo telefon 56 milionů zákazníků.

A to je problém, protože Nokia zjevně neletí u žen a mladých zákazníků. Mladí jsou přitom velmi důležitou skupinou, která mění telefony velmi často a ve větší míře kupují lepší modely vyšších tříd. HMD s tím musí něco dělat, protože jinak se růst zpomalí, nebo rovnou zastaví.

Částečně s tím souvisí i další problém, firma dobře prodává levnější modely, naopak smartphony nejvyšší třídy s logem Nokie na odbyt moc nejdou. Značka Nokia je nejsilnější v nižší střední třídě. Úplně nejúspěšnějším modelem je Nokia 6.1, která aktuálně stojí zhruba 6 000 korun a je to vlastně velmi konzervativní model. Jenže na levných mobilech jsou nízké marže, a tak HMD musí přesvědčit vedle mladších zákazníků a žen i kupce telefonů nejvyšší třídy.

Což je podle HMD i v plánu, ale nikoliv hned, v nejbližší době se firma soustředí na vyšší střední třídu, tedy přístroje v ceně zhruba sedm až deset tisíc korun.