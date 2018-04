Komentář: Microsoft s Nokií dopadl jako pověstní sedláci u Chlumce

Microsoft uklízí nepořádek po jedné z nejtrapnějších transakcí mobilního světa všech dob. Nepovedená akvizice mobilní divize finské Nokie je stejně zvláštní jako někdejší spojení BenQ a mobilní divize Siemensu. Redmondský gigant se tu přitom staví do role tehdy pro mnohé neznámého tchajwanského výrobce, který chtěl pomocí věhlasné značky proniknout na trh. Nezadařilo se, mobilní divize BenQ zkrachovala a její majetek se rozprodával na aukčním portálu eBay (více v dřívějším článku zde).

Slavný výrobce operačního systému Windows na celé anabázi s Nokií pořádně tratí. Už v červenci loňského roku firma oznámila, že celou investici v úhrnné výši 5,44 miliardy eur odepíše. Tedy konkrétně, že odepíše 7,6 miliardy dolarů (184,3 miliardy korun). V době koupě Nokie byla cena po přepočtu z eur asi 7,3 miliardy dolarů (177 miliard korun), takže Microsoft na koupi pořádně prodělal. A vniveč přišly i další prostředky, které vynaložil na chod divize. Teď prodejem divize hloupých telefonů získá zpět jen směšných 350 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 8,5 miliardy korun (více o prodeji se dočtete zde). Ušetří nejspíš i něco na licenčních poplatcích, které by jinak platil Nokii za využívání jejího jména na obyčejných telefonech.

Až bude transakce dokončena, bude u Microsoftu po Nokii dokonale zameteno. Předchozí investice odepsaná, výroba telefonů se jménem Nokia prodaná a smartphony už nesou od přelomu let 2014 a 2015 jméno Microsoft. Zůstanou tak jen licence na některé patenty a mapové záležitosti, ale cokoli by si mohli zákazníci se jménem Nokia spojit, už Microsoftu patřit nebude. Velká finanční ztráta, kterou epizoda s Nokií pro společnost znamená, přitom přišla zcela vniveč.

Microsoft si totiž za ony miliardy vlastně nekoupil vůbec nic, nic nezískal. Jméno Nokia mu mělo pomoci proniknout k zákazníkům na rozvojových trzích, ale nestalo se tak. Ze smartphonů značku stáhl dříve, než na ně mohli stihnout zákazníci v takových zemích přecházet a značka Microsoft na telefonu zatím bohužel pro firmu není nijak sexy. Je to zvláštní, u Xboxu nebo třeba tabletu Surface se Microsoftu podařilo zákazníky přesvědčit, ale lumie nikdy neuspěly. A teď jsou v podstatě v hibernaci, firma před časem přiznala, že rozvoj mobilních Windows 10 není momentální prioritou a nové modely lumií jsou v nedohlednu. Podle posledních informací chce však z mobilního systému vytvořit atraktivní platformu, která bude pro jiné mobilní výrobce lákavá.

Spekuluje se o tom, že i modelová řada Lumia nakonec skončí a Microsoft vytvoří jen něco jako Surface phone (více zde). Inu, je to určitá strategie, která by mohla současnou mizérii změnit, respektive by alespoň nevypadala tak zoufale. I s portfoliem několika modelů se totiž nepodařilo Microsoftu své lumie na trhu zásadně prosadit, mizivé tržní podíly na globálním trhu přinášely globálnímu gigantů jen posměch. Přitom třeba tablet Surface také trhu nedominuje, ale u jednoho jakéhosi referenčního zařízení všichni chápou, že o honbu za tržním podílem nejde. Jenže od nokií (pardon, lumií), se prostě čekalo více než paběrkování.

Zatím však o nic jiného nejde a případný vznik Surface phonu a ukončení série Lumia by dával smysl. Jenže o samotném Surface telefonu se spekulovalo již před tím, než Microsoft mobilní divizi Nokie koupil (více zde). Mohl ho klidně vyrobit a celou tuhle anabázi si ušetřit. Ty drobné zbytky Nokie v podobě divize pro výrobu chytrých telefonů Lumia Microsoftu vlastně k ničemu nejsou.

Kdo na celé transakci vydělal, je finská Nokia. Ta se zbavila své kdysi největší části byznysu, se kterou si však náhle nevěděla rady. Zbavila se jí ještě za nějaké peníze, byť to z jejího pohledu nebylo zas tak moc. Firma se očistila od manažerů i desítek tisíc zaměstnanců, kteří pro ni byli v tu chvíli přítěží. To jí celkově pomohlo, prodej mobilní divize Nokii finančně ozdravil. To se projevilo i na ceně akcií. Zatímco v nejlepším roce firmy (rok 2000) stály až 55 dolarů (zhruba 1 300 Kč) za kus, před prodejem mobilní divize Microsoftu spadla jejich cena na strašlivé dno v hodnotě 1,8 dolaru (necelých 44 korun). V současné době je hodnota asi 5,2 dolaru (126 Kč) a výhled nemusí být zcela pesimistický.

A nakonec možná něco získají i milovníci značky Nokia na mobilních telefonech. Ty obyčejné budou pokračovat a chytré telefony se značkou Nokia se vrátí. Vyrábět je sice nebude finská firma, ale Foxconn, jenže se zdá, že finští inženýři budou mít prsty v návrzích produktů. To by nakonec mohla být vítězná kombinace, byť své někdejší dominantní postavení na trhu už značka nezíská.