Poslední model Nokie pro tento rok je odlehčená „osmička“

Nokia 8.1 není překvapivou novinkou, známe ji z čínského trhu jako model X7. Původně se předpokládalo, že půjde o sourozenecký model Nokie 7.1, takže se k ní bude vázat i označení novinky. Výrobce se nakonec rozhodl, že ji přidruží ke své současné špičkové řadě 8. Proč, to netušíme.

Model 8.1 je zástupcem vyšší střední třídy. Je osazen velkým 6,18" displejem s rozlišením 1 080 x 2 280 pixelů, kterému nechybí moderní poměr stran 19:9 a výřez v horní části. Výhodou je vlastnost, kterou známe už od modelu 7.1, a to podpora HDR10. Znamená to vyšší kvalitu displeje, než na jakou jsme od běžných IPS panelů zvyklí. I vzhledem je to v podstatě klon Nokie 7.1, pouze s většími rozměry a naopak menší „bradou“ pod displejem.

Nokii 8.1 pohání nový procesor Snapdragon 710 v kombinaci se 4GB operační pamětí, s horší 3GB variantou jako u modelu 7.1 se v tomto případě naštěstí nesetkáme. Datové úložiště má kapacitu 64 GB a lze jej rozšířit paměťovou kartou. Nechybí ani slot na dvě SIM, konektor USB-C, sluchátkový jack či NFC. Čtečka otisků prstů se nachází na zádech telefonu.



Další předností by měl být fotoaparát, který Nokia opět vyrobila ve spolupráci se společností ZEISS. 12MPix hlavní snímač se světelností f/1,8 by měl být ještě lepší než u Nokie 7.1 a hlavně jej výrobce obdařil i optickou stabilizací, jsme tedy zvědaví na výsledné snímky. Hlavnímu snímači s lepším zpracováním hloubky ostrosti pomáhá ještě druhý, 13MPix fotoaparát. Přední selfie kamera má rozlišení dokonce 20 MPix (f/2,0).

Už tradičně jsme u Nokie zvyklí na čistý systém Android, který opět spadá do programu Android One, což znamená pohotové systémové aktualizace. Nokia 8.1 půjde na trh rovnou s nejnovější verzí 9.0 Pie.



Baterie telefonu má kapacitu 3 500 mAh a disponuje rychlonabíjením. Podle výrobce by díky novému úspornému procesoru měla Nokia 8.1 vydržet dva dny na jedno nabití.

Nokia 8.1 bude na globálním trhu ve třech barevných provedeních, které se týkají českého trhu, však zatím nevíme. Do prodeje by se měl telefon dostat v druhé polovině prosince, předpokládaná cena by se měla pohybovat okolo deseti tisíc korun.