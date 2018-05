Klasika pro konzervativce, kteří nechtějí módní trendy. Test Nokie 6.1

Nokia 6 byl loni model, kterým finská značka, tentokrát licencovaná skupině HMD Global, začínala svůj návrat do segmentu chytrých telefonů. Byla to první novodobá androidí Nokia za solidní cenu a se slušnou výbavou. Ukázala hned přednosti modelů této značky: výborné zpracování a čistý operační systém Android.

Letos se pochopitelně model 6 dočkal nástupce. My jej viděli poprvé na veletrhu MWC v Barceloně, ale podobně jako před rokem se už předtím Nokia 6 ukázala na trzích v Asii. I letošní model vsadil na vcelku klasické hodnoty a představuje oproti tomu loňskému příjemný pokrok. Aby byl telefon jasně odlišen od loňského typu, nejprve se mu začalo říkat Nokia 6 (2018) – jako to má třeba Samsung u svých modelů A a J. Ale na balení s telefonem, které k nám dorazilo na test, je trochu jiné označení: Nokia 6.1. Tak se označují třeba softwarové verze programů a i tomu by mohli uživatelé docela rozumět.

V čem je Nokia 6.1 jiná než 6?

Nokia 6.1 představuje oproti předchůdci takovou pozvolnou evoluci. Vylepšení přišlo snad v každém aspektu, ale celkově se to s pokrokem nepřehánělo. Přesto je 6.1 mnohem lepší smartphone než typ 6. Displej s úhlopříčkou 5,5 palce a Full HD rozlišením (a klasickým poměrem stran 16:9) zůstal zachován.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělé zpracování

čistý Android

solidní výbava

Proč nekoupit? náladový fotoaparát

trochu mohutná Kdy? V prodeji Za kolik? 6 990 Kč

Ale tělo dostalo nový design s trochu hranatějším provedením a hlavně mnohem menšími rámečky. A uvnitř běhá výkonnější procesor Qualcomm Snapdragon 630 namísto typu 430. Je tu USB-C konektor namísto microUSB a pár dalších drobností navíc. Ty stačí na to, že v praxi funguje lépe než předchůdce.

O kolik je menší?

Rozdíl je vcelku výrazný. Zatímco loňský model měl míry 154 x 75,8 x 7,9 mm, novinka měří 148,8 x 75,8 x 8,2 mm. Narostla tedy tloušťka, ale na výšku je Nokia 6.1 výrazně menší než předchůdce, takže trochu lépe padne do kapsy. I když – tělo je nově hranatější a hůře nám padne do ruky a i v té kapse může působit trochu ostřejším dojmem. Hliníkové tělo je hodně bytelné a působí velmi kvalitním dojmem.

Na druhou stranu zaoblenější vzhled předchozího typu nám přišel trochu líbivější, novinka chce zaujmout především mědí probarvenými hranami na jinak černém těle. Je to zajímavé, ale nemusí to být řešení podle vkusu všech zájemců. Na druhou stranu v dané cenové kategorii ( 7 tisíc korun) patří Nokia 6 rozhodně k těm nejlépe zpracovaným smartphonům.

Jakou má výbavu?

Kromě zmíněného procesoru Snapdragon 630 jsou tu 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti. Agresivní čínská konkurence nabídne v dané cenové kategorii víc, ale Nokia 6.1 funguje výborně, a to i díky čistému Androidu 8.0 Oreo. Telefon patří do iniciativy Android One, a tak se mohou uživatelé těšit na rychlé aktualizace, ať už ty bezpečnostní, nebo ty na novou verzi systému.

Chybí vám tu něco?

Ani moc ne. Ano, mohlo by tu být víc paměti, soupeři v této třídě mají často duální foťák, příjemná by byla i odolnost vůči vodě a prachu. Ale nic z toho nejsou příliš dramatické ústupky ve výbavě. Na druhou stranu se nám zdá, že kromě svého čistého Androidu nemá Nokia 6.1 příliš mnoho dalších argumentů, kterými ve své třídě zaujme. Nevystupuje nijak dramaticky z řady, nesnaží se nabídnout nějaké výjimečné prvky výbavy. Ale to by mohlo být pro konzervativněji smýšlející zákazníky to pravé. Ostatní se jednoduše poohlédnou jinde.

Má nějaké zajímavé funkce?

Pár detailů tu je, ale asi ne nic, co by vás přesvědčilo o koupi Nokie 6.1. Třeba displej nemá always-on funkci, ale alespoň ukáže čas a notifikace při zvednutí telefonu. Panel je typu IPS a je takovým průměrem své třídy, nechybí mu dnes tak populární noční režim. Je tu třeba rychlé dobíjení, díky kterému se baterie za půl hodiny dobije z půlky.

Co baterie, jak na tom je?

Docela dobře. Kapacita je 3 000 mAh, což v kombinaci s Androidem 8.0 bez zbytečných příkras přináší úsporný provoz. Nokia 6.1 tak nebude rekordmanem ve výdrži, ale klasický perný den vydrží bez problémů a dva dny nemusí být utopií. Rychlé dobíjení jsme zmiňovali, vzhledem ke kovovému tělu je pak logické, že Nokia 6.1 nemá bezdrátové dobíjení.

A jak fotí?

Slušně, ale opět je pravdou, že konkurence dovede už v dané třídě alespoň papírově nabídnout více. Fotoaparát zůstal zdánlivě stejný, jako u loňského modelu, má tedy rozlišení 16 megapixelů a světelnost 2.0. Čelní foťák také zůstal na 8 megapixelech a opět f/2.0.

Foťák je ale oproti loňsku o něco lépe vyladěn, takže snímky kvalitativně podle nás trochu pokročily. Dobrá je jejich barevnost, foťák s přehledem zvládá kontrasty a daří se mu i v horším světle, byť tady postupně nastupuje šum.

Výsledky tedy nejsou špatné, ale foťák opět není nic, proč byste měli pro Nokii 6.1 běžet do obchodu hned teď. A to navzdory tomu, že nese slavnou značku Zeiss. Navíc je tu jeden neduh, se kterým se musí uživatel naučit žít: automatické ostření není zrovna parádní disciplína foťáku, občas se mu ostřit nechce, někdy se nestrefí správně. Lepší je zaostřit na bod klepnutím na displej, pak jsou výsledky spolehlivé.

Mám si ji pořídit?

Nokia 6.1 je vlastně hodně konzervativní smartphone, který se snaží nabídnout vše podstatné a přitom neprovokovat. Je to taková klasika, která bude na trhu čím dál vzácnější. Ukazuje to i seznam soupeřů s podobnou cenou. Za 6 990 korun není Nokia 6.1 špatná, ale zákazník má hodně na výběr.

Třeba na český trh se vracející značka Meizu nabídne typ Pro 7 s menším 5,2palcovým displejem, ale mnohem kompaktnějším tělem, druhým displejem na zádech, duálním foťákem a vyšším výkonem. Ale také starším Androidem, navíc s nezvyklou grafickou nadstavbou. Cena je 8 299 korun. Levnější M6 Note s podobnou koncepcí jako Nokia vyjde na pouhé čtyř tisíce korun.

Značky Honor a Huawei mají spoustu alternativ. Modely Huawei P Smart a Honor 9 lite mají téměř shodnou výbavu, moderní displej s úhlopříčkou 5,65 palce a poměrem stran 18:9 i duální foťák, přitom vyjdou na 5 999 korun. Honor 7X s téměř šestipalcovým 18:9 displejem a duálním foťákem stojí stejně jako Nokia 6.1, nemá ovšem její čistý Android. Podobný Huawei Mate 10 Lite vyjde na 7 999 korun.

Samsung má na Nokii 6.1 překvapivě přímou odpověď: loňský typ J7 (2017) má hodně podobnou výbavu a foťák s daleko lepší světelností, ale také starší Android. Stojí rovněž sedm tisíc. Loňské HTC U11 life s čistým Androidem a podobným hardwarem (jen menším displejem) se dá koupit za necelých osm tisíc. Asus Zenfone Max Plus vyjde na sedm tisíc a má větší moderní displej a velikou baterku, ale také starší Android. Zenfone 5 lite bude stát 8 500 korun.

A pak je tu třeba čínské Xiaomi, které nabízí opět podobně koncipovaný typ Mi A1 s čistým systémem a hodně podobným hardwarem (ale třeba duálním foťákem) za pouhých 5 tisíc korun. Nebo nový Redmi Note 5 za 5 999 korun.