Velká sláva. Praha pokryla tři stanice metra rychlým mobilním internetem

Pokrývání stanic a tunelů pražského metra 4G signálem financuje a zajišťuje konsorcium operátorů T-Mobile – CETIN – O2 – Vodafone. Mobilní služby tak budou k dispozici všem zákazníkům síťových i virtuálních operátorů. Na pilotní úsek naváže konsorcium operátorů pokrýváním zbývajících stanic metra. A to včetně již pokrytých nových stanic trasy A (Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Motol), které budou převedeny na stejnou technologii jako na lince C.

Pokrytí všech 61 stanic pražského metra vyjde operátory na půl miliardy korun (více viz Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy), práce jsou plánovány do roku 2022. Smlouvu s konsorciem operátorů na zavedení signálu schválila dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy letos v dubnu. Uzavřena byla na 20 let, za prvních deset let operátoři dopravnímu podniku vyplatí 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky).

Pilotní projekt měl být podle původních předpokladů hotový do 15. září. „Výstavba v pilotním úseku Muzeum – Roztyly na trase C byla po nezbytných přípravách zahájena o měsíc později,“ vysvětlila tisková mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Právě T-Mobile projekt za všechny operátory zastřešuje.

Instalační a montážní práce lze provádět jen v noci v pracovním týdnu, tedy pouze 2,5 hodiny denně. Vzhledem k časovému omezení prací na pokrývání metra 4G signálem lze podle Kemrové rychlost dokončení prvního úseku považovat za velký úspěch. Pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi v obou směrech zabere podle statistik T-Mobilu dva měsíce, vyžádá si investici ve výši až 10 milionů korun a denně na něm pracuje 70 techniků. Nejkratším úsekem je na lince C tunel mezi stanicemi Muzeum a I. P. Pavlova, měří jen 500 metrů. Nejdelší tunel (1 300 metrů) je naopak mezi stanicemi Kačerov a Roztyly.

Jednání mezi operátory a městem trvalo několik let. Operátoři se na společném pokrývání tunelů nejvytíženější části trasy C dohodli již v listopadu 2015 (více viz Nově si zavoláte i z nejvytíženější části metra trasy C). Překážkou v zavádění signálu v metru byla otázka, zda za to má platit město operátorům, či naopak. Nakonec budou platiti operátoři.



K internetu se nyní mohou cestující také zdarma připojit ve vestibulech šesti stanic metra prostřednictvím wi-fi. Bezdrátová síť je k dispozici na Florenci na lince C i B, Náměstí Republiky, Smíchovském nádraží, Hlavním nádraží a stanici Pražského povstání. V září se wi-fi připojení rozšířilo do stanice Muzeum.

Mobilním signálem je nyní pokryto všech 61 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.

Například v pařížském metru byl pilotní projekt pokrytí 4G signálem spuštěn již v srpnu 2016, plného pokrytí všech čtrnácti linek se mají Pařížané dočkat na přelomu let 2019 a 2020. I v tomto případě veškeré práce probíhají v časově omezeném rozmezí v nočních hodinách. Při instalaci technologie se musí společnost RATP, která provozuje síť pařížského metra, musí vypořádat například i s prostorově omezenými technickými prostory více než sto let starých stanic. RATP při pokrývání spolupracuje se čtyřmi mobilními operátory.

Rychlý mobilní internet mohou využívat například i cestující v barcelonském metru, naopak podzemka v Londýně se má plného pokrytí 4G signálem dočkat až v příštím roce. První test přitom organizace Transport for London, která je odpovědná za londýnskou veřejnou dopravu, uskutečnila již v létě 2017.