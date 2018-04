Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy

O pokrytí tunelů metra mobilním signálem se hovoří již řadu let. Zprvu však nebylo pro operátory kvůli vysokým...

Trasa metra A by od jara mohla mít signál. Dopravní podnik podepíše smlouvu

Cestující v metru stále nemohou volat, odesílat SMS lze jen ve stanicích a i to nefunguje vždy spolehlivě. To by se ale...