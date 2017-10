Pražské metro pokryla wi-fi síť. Zatím pouze v šesti stanicích

„Cestující, kteří se připojí k této wi-fi síti, dostanou do svých chytrých zařízení on-line dopravní informace o pražské MHD. DPP umožní v případě mimořádných situací cestující okamžitě informovat a předávat jim informace o náhradním spojení nebo bezpečnostní pokyny,“ řekl generální ředitel DPP Martin Gillar.

Radní odkývali nižší pokutu výměnou za roční kupon Společně se zavedením internetu do stanic DPP spouští také méně přísné podmínky pro placení pokut za jízdu v pražské MHD bez jízdenky. Černí pasažéři, kteří dostanou pokutu, budou moci zaplatit jen její polovinu, pokud si zároveň koupí roční kupon. Na nákup budou mít pět dní od uložení pokuty. Opatření, které má motivovat k placení jízdného, v úterý schválili pražští radní. Opatření bude prozatím fungovat na zkoušku do konce ledna 2018. Poté chce vedení magistrátu rozhodnout o jeho případném zavedení natrvalo. Více jsme k tématu psali zde

Připojení k internetu funguje ve stanici Florenc na trase B a C. Na trase B pak je ještě na Náměstí Republiky a Smíchovském nádraží a na trase C na Hlavním nádraží a Pražského povstání. Ve stanicích je rozmístěno 75 vysílačů a dodavatelská společnost ČD Telematika, které DPP za pokrytí signálem zaplatil deset milionů korun bez DPH, musela vybudovat veškerou infrastrukturu. Rychlost přenosu je 300 Mbit za sekundu.

„Náš systém je vybudován v nejnovějším standardu, který existuje. Pro cestující bude rychlejší se přihlásit k wi-fi než k mobilní datové síti operátora,“ řekl předseda představenstva ČD Telematika Miroslav Řezníček. Připojení bude zatím fungovat v pilotním provozu, který DPP následně vyhodnotí a rozhodne, zda službu rozšíří do dalších stanic.

Pražské metro by mohlo být v budoucnu podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) pokryto mobilním signálem ve všech stanicích i tunelech. Pilotní projekt by měl začít na trase C. Kdy přesně bude signál ve všech prostorách metra, není jasné, bude záležet na datu podpisu smlouvy mezi DPP a vybraným operátorem. Gillar se k pokrytí metra signálem dnes nechtěl vyjádřit.

V minulosti podnik zavedl wi-fi v některých tramvajích Škoda 15T ForCity a signál mobilních telefonů pak zavedl v tunelech na trase metra A z Dejvické do Motola. O dalším rozšíření signálu do tunelů DPP jedná.