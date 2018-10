Lidé chtějí víc. Dávají přednost dvojitým fotoaparátům před kvalitou

Chvíli po sobě byly v říjnu představeny dva nové smartphony. Každý sice míří do jiného cenového spektra, ale dobře dokumentují podstatný trend, se kterým se budeme setkávat stále častěji.

Prvním z nich je nový Samsung Galaxy A9, který je prvním smartphonem s čtyřnásobným fotoaparátem. Není to top model, patří do střední třídy, ale jeho čtyři objektivy hlavního fotoaparátu se brzy stanou běžnou výbavou přístrojů střední i nejvyšší třídy.

V kontrastu s novým samsungem představil téměř ve stejnou dobu dva modely Google. Nové Pixely třetí generace jdou zcela jinou cestou a mají pouze jeden hlavní fotoaparát. Na rozdíl od Samsungu oba patří mezi špičkové přístroje, čemuž odpovídá i vysoká cena.

Levnější Samsung tak na první pohled přináší mnohem zajímavější a vyspělejší fotoaparát než nové modely od Googlu. Jenže to jsou jen papírové předpoklady.

Podle prvních testů je jasné, že se inženýrům z Googlu s pouhým jediným fotoaparátem, který používá pokročilé softwarové metody založené na umělé inteligenci, podařilo vytvořit skvěle fotografující smartphone. Naopak Samsung Galaxy A9 zatím z prvních testů přes soustavu čtyř fotoaparátů nevykazuje nijak zázračné fotografické schopnosti.

Jenže zákazníci na vícenásobné fotoaparáty slyší. A tak si samsung uzmul mnohem větší pozornost něž nové pixely.

To ostatně potvrzuje i výzkum analytické společnosti IDC. Ten se sice uskutečnil v Asii, ale můžeme se domnívat, že na jiných vyspělých trzích by výsledky byly obdobné. Zákazníci se podle výzkumu nezajímají o kvalitu, ale více slyší na počet fotoaparátů. Ta by jim onu kvalitu měla přinést, i když to nemusí být pravidlem.

Z výzkumu IDC vyplývá, že pokud by nezáleželo na ceně, tak zákazníci dávají přednost smartphonům s dvojitým fotoaparátem nehledě na testy kvality.

Hned 64 procent účastníků výzkumu dává přednost smartphonu s dvojitým fotoaparátem, 20 procent potom upřednostňuje smartphone s jedním fotoaparátem a 16 procentům zákazníků je to jedno.

Je jasné, že pravé multifotoaparáty jsou novým marketingovým tahákem výrobců, když displej téměř přes celou čelní plochu už mají i ty nejlevnější. V budoucnu se tak dočkáme asi i extrémních řešení, jakým má být připravovaná nokia s pětinásobným fotoaparátem.