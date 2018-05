Jágr, jak ho neznáte. Huawei hokejistu zachytil v posteli i ve vaně

Exkluzivní snímky Jaromíra Jágra ve spolupráci s českým zastoupením společnosti Huawei vznikly začátkem května v nejmenovaném pražském hotelu při natáčení kampaně na nový top model této čínské značky. Český hokejista je na fotografiích zachycen nejen při tréninku v posilovně a večeři s neznámou blondýnkou, ale i v soukromějších chvílích - při odpočinku v posteli či během koupele ve vaně.

Ústředním motivem snímků je kromě kladenského rodáka i nový vrcholný model P20 Pro, který si premiéru po boku dalších modelů řady P20 odbyl koncem března v Paříži (více viz Museli okopírovat iPhone a dali mu tři foťáky. Huawei překvapuje). Zaujme nejen rozměrným displejem s vykrojením po vzoru iPhonu X, ale i skleněnými zády, kdy obvyklé barvy doplňuje netradiční zeleno-modro-fialové provedení. V tomto atraktivním barevném provedení, kdy jedna barva plynule přechází do druhé, je na českém trhu dostupný právě jen model P20 Pro.

Huawei s Jágrem spolupracuje delší dobu. Sponzoruje i jeho klub Rytíři Kladno a hokejista se objevil již v předchozích reklamách značky pro český trh. Například v reklamní kampani z roku 2016 propagoval tehdejší top model P9. Této kampani se přisuzuje výrazná zásluha na zvýšení povědomí o této čínské značce v Česku v první polovině téhož roku. Právě díky Jágrovi byl Huawei v Česku úspěšnější než ve světě.

Zda ovšem Jágr smartphony této čínské značky sám používá, je otázkou. Vzpomeňme jeho autoportrét s iPhonem v ruce, který před dvěma roky pořídil při nočním tréninku. Tento snímek tehdy pobavil nejen věrné fanoušky na Facebooku, ale i příznivce moderních technologií, kteří vědí, že v Česku se Jágr rovná Huawei. Následně Jágr celou záležitost na svém Facebooku vysvětlil (více viz GLOSA: Jágr propaguje Huawei a fotí se iPhonem. No a co).

Stejně jako v Česku sází Huawei na lokální tváře i v Polsku, tváří společnosti je zde fotbalový útočník Robert Lewandowski.

Reklama na Huawei P9 s Jaromírem Jágrem: