Proč musí vypadat jako iPhone X Pokud se na telefony podíváte zepředu, ihned se vám vybaví iPhone X. Ano, oba nové huaweie mu jsou hodně podobné, stejně jako mu bude podobných několik desítek dalších letošních smartphonů. Důvodem je horní část displeje s výřezem na objektiv, reproduktor a senzory. Pokud chtějí výrobci natáhnout displej až k horní hraně telefonu, musí senzory a objektiv fotoaparátu někam umístit. Mohou je dát pod displej, kde se většinou ještě nějaké drobné místo najde. Toto řešení už pár výrobců vyzkoušelo (například Sharp). Není to však pohodlné a případný reproduktor pod displejem sice funguje, ale nemusí vyhovovat všem. Senzory a kameru pak pod displej zatím vložit nelze. Alespoň to nikdo neumí. Takže nezbývá, než zvolit výřez v displeji. Ten může mít podobu malého zakulaceného otvoru, tak jako to měl jako první Essential Phone (a mají to i další přístroje), nebo může mít výřez podobu obdélníčku po vzoru iPhonu X, což je rozšířenější řešení. Důvod je prostý - když to vypadá jako iPhone, tak se to bude lépe prodávat. U laciných čínských smartphonů je to směšné a často tragikomicky provedené, u Huaweie to vypadá dobře a i funkčně to je dotažené. Nálepky kopie iPhonu se však obě novinky nezbaví. I když za to vlastně nemohou. Dodejme, že Samsung se u svých top modelů podobnému řešení vyhnul. Displeje má zahnuté do boků a až do horní hrany telefonu je nenatáhl.