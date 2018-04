GLOSA: Jágr propaguje Huawei a fotí se iPhonem. No a co

Jaromír Jágr reaguje na Facebooku Zde je reakce Jaromíra Jágra z dnešní noci: „Pro všechny ,, kritiky ,, , co nechápou , že člověk může mit vícero telefonů.......,že ikdyž děláš reklamu na pivo, tak se občas musíš napít vody, jinak by se s tebe stal alkoholik .....:a že když se jednou vyfotiš s jinou (opice a iPhone) , tak to neznamená , že jsi přestal milovat tu svojí (Veronika a Huawei) :))).“

Jaromír Jágr je majitelem hokejového klubu Rytíři Kladno. Sponzorem klubu je Huawei, který slavného majitele využívá v reklamě. Jaromír Jágr je tak tváří značky pro český trh. Huawei však Jágra nepoužívá v reklamě v USA (kde by to ještě jakž takž dávalo smysl), ani jinde po světě (kde by to už smysl ani nedávalo). Jágr je prostě tváří Huawei pro český trh.

Pro obě strany je to výhodný byznys. Jágr získává peníze pro svůj klub, Huawei má v reklamě jednoho z nejslavnějších Čechů. Jednoduše win-win situace.

Nicméně Huawei nemá kontrakt přímo s Jágrem a ani není jeho osobním sponzorem. Tudíž to, že slavný hokejista používá úplně jiný smartphone, není nic zvláštního. Slavní sportovci také nechodí neustále v oblečení svých sponzorů, především když jsou to sponzoři kluboví, nikoliv osobní. A v případě Jágra a Huawei to ani není sponzorství klubu, za který Jágr hraje.

Na druhou stranu, Jágr selfie pobavil nejenom věrné fanoušky na Facebooku, kteří oceňují jeho pracovitost (obsahem fotky je noční trénink, kdy soupeři už spí), ale fotka pobavila i příznivce moderních technologií, kteří vědí, že v Česku se Jágr rovná Huawei.