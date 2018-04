Díky Jágrovi je v Česku Huawei úspěšnější než ve světě

Za první pololetí prodal Huawei na celém světě 60,56 milionu smartphonů, což představuje meziroční nárůst o 25 %. Trh přitom podle údajů analytické společnosti IDC rostl o 3,1 %, takže Huawei si výrazně polepšil i z hlediska tržního podílu, ten dosáhl úrovně 11,4 %. Na celosvětovém trhu je firma trojkou.

V České republice je na tom ještě o něco lépe. České zastoupení se chlubí, že v červnu se firmě podařilo na českém trhu dosáhnout podílu 20,5 % a za celé první pololetí se vyšvihla na 14,6 % podílu. Firma to přímo neuvádí, ale podle odhadů, kdy se ročně v Česku prodají asi dva miliony smartphonů, tak Huawei prodal zhruba 150 tisíc chytrých telefonů. Výrazně k tomu pomohla reklamní kampaň s Jaromírem Jágrem, díky níž měla znalost značky Huawei v Česku vzrůst na 84 %.

Huawei tak patří mezi tři největší prodejce smartphonů na našem trhu. Jedničkou je stále Samsung, o druhou pozici bojují Huawei a Lenovo. Ostatní výrobci jsou proti těmto značkám už jen malí hráči. Podle informací, které má redakce k dispozici, patří k oblíbeným značkám českých zákazníků ještě Apple, Microsoft (Nokia) a Sony. Tradiční značky jako LG a HTC už u zákazníků silně ztrácejí a bojují jak se značkami z IT světa (Asus, Acer, Prestigio), tak s agresivními čínskými konkurenty (Doogee, Xiaomi, Coolpad a další).

Z tohoto stavu, který je velmi podobný i na globálním trhu, opět Huawei silně těží. Je to právě on, kdo se vedle Samsungu a Applu pasuje do role tradičního výrobce prémiových smartphonů. Firma uvádí, že na globálním trhu smartphonů s cenou 500 – 600 dolarů zvýšila svůj tržní podíl na 25,7 %, před rokem to bylo za první pololetí jen 15,2 %. V Evropě má mezi výrobci prémiových modelů podíl 11,5 % a patří mu třetí místo.

K úspěchu značce pomáhají globální vlajkové modely. Podle jejich údajů prodala phabletu Mate 8 (představen byl v lednu) už 5,5 milionu kusů a modely P9 a P9 Plus si od dubnového uvedení na trh pořídilo již 4,5 milionu zákazníků. V porovnání s loňským P8 je zájem o novou generaci za stejné období 1,3násobný.

Ovšem jak jsou globální topmodely v úspěšné v Česku, Huawei neudává. Naznačuje to, že v tomto směru naopak český trh za globálním zaostává a zákazníci preferují spíše levnější modely. Loni tu byl veleúspěšný typ P8 Lite, letos jeho roli přebírají P9 Lite a řada modelů značky Honor. Tržby tedy u Huawei rostou přinejlepším úměrně nárůstu prodeje a drahé modely je příliš nevylepšují. Z tohoto hlediska zatím tedy v Česku značka není příliš vnímána jako prodejce prémiových smartphonů a na značky Samsung a Apple, které jsou i v Česku v tomto ohledu nejsilnější, bez pochyby značně ztrácí.