Za rok sesadíme z trůnu Samsung, říká ředitel Huaweie

Huawei si jde tvrdě za svým, smartphony prodává jak na běžícím pásu a už dávno není tím přehlíženým výrobcem levných a nezajímavých mobilů. Nyní se může měřit se špičkou, vrcholové modely jsou pro všechny ostatní nepříjemnou konkurencí. A to ve všech ohledech.

Za zmínku stojí fakt, že fotoaparát v modelu P20 Pro se třemi objektivy dosud podle metodiky organizace DxOmark nenašel přemožitele. Pro očekávanou řadu Mate 20 pak připravuje zbrusu nový čipset Kirin 980, který by se podle dosavadních informací mohl stát nejvýkonnějším mobilním čipem (více v článku: Huawei vytasí trhače benchmarků. Zostudí novinka i procesory Applu?).

Letos chce Huawei vyrůst o třetinu

Pro letošní rok je cíl jasný: prodat alespoň 200 milionů smartphonů a meziročně tak jejich odbyt zvýšit o třetinu. To je poměrně reálný scénář. V první polovině roku výrobce distributorům prodal 95 milionů kusů svých telefonů a před námi je třetí a závěrečný kvartál, ve kterém budou mít prodejci tradičně žně.

Ve druhém čtvrtletí už Huawei překonal Apple, prodal totiž přes 54 mil. smartphonů. Celkovým objem udaných iPhonů naproti tomu zůstal za hranicí 41 milionů (viz.: Velká věc, Huawei to dokázal a předběhl v prodejích smartphonů Apple).

Ředitel společnosti Richard Yu předpokládá, že si Huawei nově vydobytou pozici udrží i v následujícím čtvrtletí a příští rok může být světovou dvojkou i v celkovém součtu za celé fiskální období 2019.

V závěru roku by prý dokonce mohl vůbec poprvé stanout v čele pomyslného pelotonu a prodat tak víc telefonů, než kdysi jasný a neohrožený lídr trhu Samsung, historicky až s více než 40procentním podílem. Plán stát se světovou jedničkou vedení společnosti nejprve skloňovalo s rokem 2021, pokud by se záměr podařilo uskutečnit o více než rok dřív, znamenalo by to doslova fenomenální úspěch.

Yu předpokládá masivní růst odbytu v Evropě i domácí Číně, tahounem prodejů mají přitom být prémiové řady jako kolekce P20. Na trhu je jen čtyři měsíce a prodeje již prolomily devítimilionovou hranici.

V USA má Huawei utrum, ale roste i tak

Huawei měl zkraje roku našlápnuto k zásadní expanzi do USA. Alespoň tomu vše nasvědčovalo, mluvilo se o brzkém uzavření spolupráce s druhým největším tamním operátorem AT&T, který měl začít nabízet tehdejší topmodel Mate 10 Pro.

Na lednovém veletrhu CES však namísto oficiálního ohlášení kooperace přišla studená sprcha, když zástupci operátora vyjednávání na poslední chvílí ukončili. Již tehdy bylo zřejmé, že za vším stojí obavy tamní exekutivy ze špionáže. Z podobných praktik politická reprezentace opakovaně obviňuje, ovšem pro svá tvrzení nepředložila žádné hmatatelné důkazy.

Richard Yu však říká, že absenci značky v USA kompenzuje vzrůstající odbyt v jiných regionech. Letošní první polovina roku byla v regionu EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika) meziročně silnější o 73 procent. Obrat z prodejů na území Číny byl pak ve stejném období vyšší o 37 procent. Ani to rozhodně není nezanedbatelné číslo.

Firma více prodává dražší smartphony

Huawei navíc upevňuje své postavení v kategorii smartphonů nad 500 dolarů (asi 11 tisíc korun). Zatímco loni měl v této cenové relaci podíl 12,8 procenta, letos už je to 16,4 %. Prodeje samotné řady P, která se na tomto růstu podílela nejvíc, je pak meziročně vyšší o 45 procent.

Receptem k dalšímu růstu společnosti je rozšiřování sítě maloobchodu, ještě letos chce firma otevřít po celém světě 10 tisíc prodejen. Mnohé si také slibuje od příchodu telefonů standardu 5G, které začne v závěru roku testovat a začátkem příštího plánuje první takové uvést na trh.