Huawei vytasí trhače benchmarků. Zostudí novinka i procesory Applu?

Počítáme mezi ně Snapdragon 845, Exynos 9810 a Apple A11. Před několika lety platilo, že aktuální čipset z produkce Huaweie vždy za protějšky z dílen Samsungu nebo Qualcommu výkonem značně zaostával, ovšem už Kirin 970 je svým konkurentům zdatným soupeřem. Verze 980 by však mohla být z tohoto pohledu zlomová a mohla by Huaweii před ostatními zajistit slušný náskok.

Podle zdrojů přímo z Číny bude Kirin 980 mít osmijádrový procesor, rozdělený do dvou klastrů. Využívat bude opět konfiguraci big.LITTLE, kdy výkonové čtyřjádro Cortex-A77 doplní čtyřjádro typu Cortex-A55, jež bude naopak cílit na co možná nejúspornější běh.

Big.LITTLE není pro Huawei žádnou novinkou, stejnou konfiguraci využívá jak současný topmodel Kirin 970, tak třeba i verze 710 určená pro smartphony střední třídy (více v článku: Huawei má nový procesor proti Snapdragonu. Bude mít stejné označení).

Zatímco u obou z nich má úsporné kvarteto citelně nižší takt než výkonné, v případě 980 by podle zdrojů přímo z Číny měla být jádra omezena až frekvencí 2,8 GHz. To by znamenalo obrovský nárůst výkonu procesoru.

Mezigeneračně ještě úspornější běh pak zajistí použití nejmodernějšího výrobního procesoru. Zatímco Kirin 970 využívá 10nm litografie, 980 bude vyráběna 7nm FinFET procesem. Huawei sice své čipové sady sám navrhuje prostřednictvím dceřiné společnosti HiSilicon, výrobu má nasmlouvanou u tchajwanské společnosti TSMC.

Ta v posledních letech díky exkluzivním smlouvám k produkci čipů A9, A10 a A11 pro Apple vyrostla a řadí se mezi významné hráče segmentu polovodičových komponent.

Nová jednotka strojového učení i výkonná grafika

Nový kirin by podle dřívějších spekulací mohl dostat i zbrusu nový akcelerátor strojového učení NPU od společnosti Cambricon, jejichž AI čip byl nasazen už u modelu 970. Nová MLU (Machine Learning Unit, tedy jednotka strojového učení) by měla dosáhnout výkonu 5 TOPS na jeden watt. Jednotka TOPS je obdobou jednotky TFLOPS (operací s plovoucí desetinnou čárkou), ale pracuje s celými čísly.

Značně polepšit si Kirin 980 má i co se týče grafického výkonu. Použitá jednotka má být totiž v porovnání s grafikou Adreno 630, kterou využívá Snapdragon 845, o polovinu výkonnější.

Tomu odpovídají už dříve uniklé výsledky v testu AnTuTu, kdy prototyp Huaweie Mate 20 dosáhl na skóre neuvěřitelných 356 tisíc. Galaxy S9+ a Xperii XZ2, oba vybavené Snapdragonem 845, tak Kirin 980 předčil přibližně o 100 tisíc bodů. Mate 10 a P20 Pro (oba pohání Kirin 970) v testu dosahují přibližně na 210 tisíc bodů.

Huawei by měl svou špičkovou čipovou sadu oficiálně představit během berlínského veletrhu IFA, který začíná 31. srpna.