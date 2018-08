Velká věc, Huawei to dokázal a předběhl v prodejích smartphonů Apple

Podle Strategy Analytics se prodeje smartphonů meziročně snížily o 2,8 procenta. V loňském druhém čtvrtletí se prodalo 360,4 milionu smartphonů, v letošním druhém kvartálu pak 350,4 milionu chytrých telefonů. Ale ne všichni na tom tratí. Otěže světové dominance přebírají draví čínští výrobci, kteří navíc mají velký prostor k růstu.

Za zpomalením prodejů je zejména absence zásadních inovací. Zákazníci tak prodlužují cyklus nákupu nového smartphonu, ty stávající jim stále stačí. Dalším faktorem je snižující se dotace ze stran operátorů. Plnou cenu se řadě zákazníků za smartphony dávat nechce.

Huawei je dvojka!

Zásadní zprávou, kterou přinesly výsledky za druhé letošní čtvrtletí, je propad Applu až na třetí místo mezi největšími výrobci smartphonů, když se dlouhodobě držel na druhé pozici za zcela dominantním Samsungem. Světovou dvojkou je nyní velmi ambiciózní Huawei, který se navíc netají chutí postoupit až na úplný vrchol.

Jestliže Apple prodal meziročně o jedno procento více smartphonů, tak Huawei zvýšil prodeje o masivních 41 procent. Konkrétně Apple prodal v letošním druhém čtvrtletí 41,3 milionu iPhonů a Huawei meziročně vzrostl z 38,4 milionu na rekordních 54,2 milionu prodaných smartphonů.

Analytická společnost úspěch Huaweie připisuje zejména modelům střední třídy Nova. Dražší modely čínské značky se tak na růstu podílely menší měrou.

Huawei se však může těšit z druhého místa možná jen chvíli. Apple v září zcela obmění nabídku, očekávají se hned tři (možná dokonce čtyři) zcela nové iPhony ve stylu loňského modelu X. Tím by se firma zcela odřízla od letitého designu vrcholícího loňským modelem iPhone 8. To by mohlo přimět mnoho uživatelů k obměně iPhonů.

Zejména předvánoční prodeje by tak měly Applu znovu pomoci stát se světovou dvojkou, Apple navíc chystá některé změny, které by mohly prodeje akcelerovat. Třeba má konečně nabídnout iPhony s podporou dvou SIM karet. Takové smartphony jsou na řadě trhů velmi žádané a jsou prakticky nutností pro udržení vysokých prodejů.

Samsung vede, ale neraduje se

V Samsungu to na velké oslavy nevypadá. Firma sice znovu s převahou obhájila pozici světové jedničky, ale prodeje se propadly meziročně o 10 procent. Ve druhém čtvrtletí loňského roku jihokorejský výrobce dokázal prodat 79,5 milionu smartphonů, letos to bylo jen 71,5 milionu přístrojů.

Samsungu se nevyplatila strategie kopírující Apple, kdy letos uvedl pouze vylepšené loňské modely. Jenže Applu tato strategie vycházela, naopak Samsung s modely Galaxy S9 pohořel. Lze je označit za propadáky, což ve své zprávě přiznal i samotný Samsung.

Samsung má pro letošek v záloze ještě model Galaxy Note 9, ale od tohoto specifického smartphonu se nijak extrémní prodeje očekávat nedají. Firmě se dlouhodobě nedaří na asijských trzích (zejména na největším trhu v Číně), kde ho válcují čínští výrobci. Pro příští rok by si tak měl Samsung připravit razantní obměnu nabídky.

Další příčky patří čínským značkám

Světovou čtyřkou mezi výrobci smartphonů je další dravý čínský výrobce Xiaomi, který nedávno zahájil světovou expanzi. Růst Xiaomi je úctyhodný, prodeje mu meziročně vzrostly o 38 procent. Což je skvělé číslo, ale loni to bylo ještě více.

Xiaomi prodalo v letošním druhém kvartálu 32 milionů smartphonů oproti loňským 23 milionům chytrých telefonů. Zpomalení růstu Xiaomi je zapříčiněno zejména zvýšením prodejů jeho čínského rivala Huawei. Týká se to především domácího čínského trhu a trhu budoucnosti, kterým je nenasycená Indie. Indický trh se smartphony je už druhý největší na světě.

Páté Oppo prodalo letos v druhém čtvrtletí 30,2 milionu smartphonů, loni to bylo jen o trochu méně: 29,5 milionu. Oppo má ovšem obrovskou příležitost k růstu. Jeho svérázný vysouvací model Find X se chystá na vybrané evropské trhy, další modely budou jistě následovat. Find X je navíc drahý telefon, takže se zatím pro Evropany nepříliš známá značka může profilovat jako prémiová.

Růst čínských značek by mohl být ještě větší, jelikož absentují na třetím největším trhu se smartphony ve Spojených státech. Ale tam to pro ně nadějně nevypadá. Vládní orgány USA před Huawei varovaly ohledně možného bezpečnostního rizika a operátoři již připravené smartphony Huawei prodávat nakonec odmítli. Ve volném prodeji se ve Spojených státech mnoho smartphonů neprodá a Huawei se tak o to přestal příliš snažit.

Co platí pro Huawei, platí samozřejmě i pro Xiaomi, které se o vstup na trh se smartphony v USA ani nesnaží. Pro Oppo bude důležitý úspěch nejprve na evropských trzích, model Find X přes prvotní informace v USA nabízet nebude.