Predátor Huawei letí vzhůru. Ale Samsung bude jedničkou ještě dlouho

Řečí čísel Huawei v letošním třetím čtvrtletí prodal o 32,5 procenta smartphonů více, než tomu bylo ve stejném období loňského roku. To je v době globálního poklesu prodejů smartphonů úctyhodný růst.

Naopak Samsungu, tedy současnému největšímu výrobci smartphonů na světě, se nedařilo a prodeje mu klesly. Ve stejném období Samsung prodal meziročně o nemalých 13,3 procenta smartphonů méně.

To dává tušit, že enormní růst čínského výrobce by mohl v dohledné době současnou jihokorejskou jedničku ohrozit a Huawei by mohl Samsung na první pozici vystřídat. Což je ostatně předními představiteli čínské značky deklarovaný cíl.

Huawei si však bude muset ještě chvíli počkat. Prodeje Samsungu jsou stále o dost vyšší. Celkem Huawei prodal v letošním třetím čtvrtletí 51,8 milionu chytrých telefonů, Samsung 72,3 milionu.

Navíc Samsung si je své situace vědom a máme podle řady indícií očekávat výrazné vylepšení jeho portfolia, včetně řady zásadních inovací týkajících se celého trhu s chytrými telefony.

Respektovaná analytická společnost Strategy Analytics očekává, že Samsung bude světovým výrobcem smartphonů číslo jedna minimálně i v roce 2020. Huawei si tak na svůj vysněný cíl asi bude muset ještě počkat.

Čínskému výrobci se už podařilo předehnat dlouhodobou dvojku na trhu, tedy Apple, Jenže Apple razí svoji strategii, kdy mu jde více o zisk než o počet prodaných iPhonů.

Huawei má zásadní problém v absenci na třetím největším trhu se smartphony ve Spojených státech. V brzké době se na tom asi nic nezmění. Proti Huawei „zbrojí“ vrcholné statní instituce USA. Jeho produkty označuje za možné bezpečnostní riziko.

Huawei to sice se vstupem na americký trh zkoušel, ale tamní operátoři nakonec jeho výrobky prodávat odmítli. Ve Spojených státech se smartphony prodávají zejména právě přes operátory, a tak Huawei vzdal i volný prodej.

Méně se ví, že Huawei mimo absenci na důležitém trhu v USA, bez kterého se asi jedničkou nikdy nestane, nevykazuje velké prodeje na některých stále více rostoucích, a tedy do budoucna významných trzích v Africe.

V Samsungu se tedy zatím bát nemusí, přestože i tato značka má zemi, kde mu to nejde. V Číně se Samsung za několik let propadl z pozice jedničky na velmi malého hráče.

Navíc bude muset pozměnit strategii, kdy se začal prezentovat jako prémiová drahá značka a opomněl trh s levnějšími dostupnějšími smartphony. To už se začíná pomalu měnit a Samsung vyrukoval se zajímavými cenově dostupnými smartphony, i když oproti čínským konkurentům jsou stále poměrně drahé. Novinky Galaxy A7 a Galaxy A9 by mohly na trhu zabodovat.

Levnější model Galaxy A7 přinesl jako první mezi levnější smartphony trojitý fotoaparát, na což zákazníci slyší. Do té doby měl trojitý fotoaparát pouze právě konkurenční Huawei P20 Pro s daleko vyšší cenou. Model Galaxy A9, který také patří do střední třídy, dokonce jako první přišel s čtyřnásobným fotoaparátem.

Pro Samsung bude klíčový úspěch top modelu Galaxy S10, který bude uveden na trh začátkem příštího roku. Strategie, která vycházela Applu, když mu stačilo ob rok uvést zcela nový model a mezi tím pouze mírně inovovaný přístroj, Samsungu zjevně nevyšla. Prodeje letošního top modelu S9/S9+ jsou výrazně za očekáváním.

Proto se od modelu Galaxy S10 očekává hodně. Má mít revolučně řešený přední fotoaparát spolu s dalšími senzory, který nebude vyžadovat dnes tolik používané vykrojení, ale bude „schovaný“ pod displejem.

Samsung má také přijít s vylepšenou čtečkou otisků přímo v displeji, ovšem tu už ve velké míře čínští výrobci nabízejí. Fotoaparát by měl být oproti modelu Galaxy A „pouze“ trojitý, ale kvalitou má konkurenci předehnat.

Samsung také pro příští rok připravuje ohebný skládací smartphone, ale ten mu asi prodejní čísla zatím nevylepší. Má jít zatím o okrajový, velmi drahý produkt. Ovšem Huawei skládací smartphone chystá rovněž.