Nenápadně moderní, moderně nenápadný. Test Huawei P Smart

Huawei uvádí své špičkové smartphony s velkou pompou, těm obyčejnějším ovšem tolik prostoru nedává. Možná je to škoda, protože tyto přístroje pak tvoří hlavní porci prodejů. Zákazníci si k nim očividně najdou cestu i bez velkých oficiálních představení. Ale to, jak Huawei představil model P Smart, je možná extrém. Najednou se prostě objevil, přišlo stručné oznámení, že míří do prodeje, a je tu.

Přitom je to chytrý telefon, který si zaslouží velkou pozornost. Po stránce techniky a výbavy je to dvojče nedávno testovaného modelu Honor 9 Lite. Hardware je v podstatě shodný, stejná je i cena, což je trochu překvapení. Telefony prémiové značky koncernu bývají totiž většinou dražší než modely Honor. I to dělá z P Smart tak zajímavý kousek. Huawei je z hlediska konstrukce a designu také trochu konzervativnější než honor, takže zajisté osloví velmi široké publikum.

Co je to zač?

Huawei P Smart je chytrý telefon střední třídy, který do ní přináší lákavé a pokročilé funkce. Jak jsme již zmínili, jde o sourozence podobně zaměřeného Honoru 9 Lite, současně také o cenově dostupnější a kompaktnější alternativu k modelu Mate 10 Lite. I oproti němu tu vlastně není moc ústupků, přitom v recenzi jsme zmiňovali, že je dostupnou a legitimní alternativou ke špičkovým modelům. To je důkaz, kam až střední třída smartphonů povýšila.

Ano, chybí tu ty nejšpičkovější funkce jako umělá inteligence či značkový fotoaparát s neuvěřitelnou světelností a rovněž tu není ani ta největší možná baterie nebo úplně nejnadupanější hardware. Jenže upřímně, ve většině situací uživatel dramatický rozdíl oproti smartphonům s trojnásobnou a větší cenou nepocítí. P Smart je důkazem toho, že špičkové smartphony jsou luxus – a to v jeho pravém smyslu slova.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý poměr výkon/cena

veliký displej

kompaktní rozměry

solidní fotoaparát

Proč nekoupit? fádní design

vyšší hmotnost

notifikace v EMUI Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč

Jaká je výbava?

Základem je procesor Kirin 659 se 3 GB RAM, což je slušná porce výkonu pro všechny každodenní úkoly. Vnitřní paměť má kapacitu 32 GB. Neschází moderní displej s poměrem stran 18:9, P Smart je teprve třetím modelem Huaweie, který takový poměr stran využívá (po dvojici Mate 10 Pro a Mate 10 Lite). Displej má úhlopříčku 5,65", což znamená solidní plochu při stále velmi kompaktních rozměrech. Rozlišení displeje je

1 080 x 2 160 pixelů. Samozřejmě nechybí veškerá moderní konektivita, LTE je samozřejmostí, je tu i NFC třeba pro platby mobilem. Takže vše, co uživatel potřebuje.

Když jsme u těch moderních prvků, výbava pokračuje duálním fotoaparátem s 13 a 2MPix čipem, čelní je osmimegapixelový. Samozřejmostí je čtečka otisků prstů, která je umístěna na zádech telefonu. Je tu nový Android 8.0 Oreo s klasickou nadstavbou EMUI od Huawei (včetně všech předností a neduhů - například složitého nastavení notifikací). Nechybí tu opravdu nic podstatného. Drobnosti, jako třeba starší microUSB, opět směřují k tomu, že cílová skupina zákazníků bude asi snáze hledat nabíječku. Potěší, že P Smart je dvousimkovým telefonem (alespoň testovaná verze, která je k dispozici ve volném prodeji). Slot je ovšem hybridní, tedy u druhého je třeba si vybrat, zda do něj dáte SIM, nebo microSD kartu.

Jak moc je kompaktní?

V aktuální módě přerostlých smartphonů je Huawei P Smart příjemně kompaktním kouskem, a to i přes relativně velkou úhlopříčku displeje. Rozměry telefonu jsou 150,1 x 72,1 x 7,5 mm. Jsou tedy jen o něco málo větší než třeba u špičkového Huawei P10 s 5,2palcovým displejem klasického formátu 16:9.

Hmotnost narostla docela vysoko, činí 165 gramů, což to je na telefon střední třídy daných rozměrů docela dost. Ale ne zbytečně příliš. Je to navíc vyváženo kvalitní konstrukcí. Huawei zvolil kovové tělo s plastovými díly v horní a spodní části, takže tu nemusí být spoje pro prostup signálu. Je to jednodušší řešení, byť nemusí působit tak elegantně.

Líbí se vám?

Ale ano, ony plastové části dovedou být vcelku nenápadné a Huawei zvolil hezkou metodu předělu, který tvoří spoj mezi plastem a kovem – je tu jakýsi stříbrný proužek, který v podstatě nahrazuje spáru. V modré nebo černé barvě to vypadá dobře, námi testovaná zlatá varianta už nedá této kombinaci tak vyniknout a mírně odlišný odstín od sebe jednotlivé materiály odlišuje.

Barevné verze se liší ještě v jednom – černá a modrá mají černou čelní plochu okolo displeje, zatímco zlatá varianta bílou. Nám se více líbí tmavé provedení, ale bílá verze zase ukáže zcela jasně, nakolik se podařilo inženýrům z Huaweie zmenšit rámečky tohoto kompaktního smartphonu. Nejde o žádné rekordy, ale displej zabírá 76,1 % čelní plochy, což je velmi dobrá hodnota.

Jaká je výdrž baterie?

Solidní. Baterie má kapacitu 3 000 mAh, což je vcelku průměrná hodnota a výdrž je na tom podobně – P Smart určitě nebude rekordmanem, ale na druhou stranu si tu není nač stěžovat. Běžně telefon zvládne i velmi intenzivní pracovní den na jedno nabití, s trochou skromnosti lze vydržet i dva dny. Systém je z hlediska spotřeby dobře odladěný a v případě nutnosti je možné zapnout různé úsporné funkce a režimy, které v kritické situaci výdrž prodlouží. Dobíjení funguje pomocí klasického microUSB konektoru, bezdrátové dobíjení chybí.

Jak fotí?

Překvapivě hodně dobře. Jistě, na ty úplně nejlepší smartphony samozřejmě P Smart nemá, ale není důvod, proč by měl být běžný uživatel nespokojen. Duální fotoaparát je zde především kvůli hrátkám s hloubkou ostrosti, které zvládá v některých situacích i lépe než mnohem dražší přístroje. Světelnost objektivu ovšem není nijak hvězdná (Huawei hodnotu neudává), takže v šeru samozřejmě nastupuje šum. Ale ten není tak dramatický, intenzita sílí postupně s tím, jak ubývá světla.

V noci při fotografování kontrastních scén s osvětlenými objekty funguje foťák velmi dobře. Jsou tu různé kreativní režimy, nechybí ani možnost manuálního nastavení parametrů focení. Pořád platí, že HDR režim je třeba hledat mezi kreativními režimy, což znamená, že není jeho aktivace moc pohotová.

Fotoaparát Huawei P Smart jsme mimochodem před časem porovnali s foťákem špičkového modelu Mate 10 Pro a nevedl si, vzhledem k ceně, vůbec špatně.

Mám si ho pořídit?

Huawei P Smart je výtečný smartphone střední třídy, který nemá zásadní nedostatky. Za 6 000 korun uživatel dostane překvapivě propracovaný přístroj, který nezanedbává nic důležitého. V současnosti patří mezi nejzajímavější smartphony své kategorie, samozřejmě po boku sourozence Honor 9 Lite, který vsadil na modernější skleněný design a duální fotoaparát i vpředu.

Podobně lákavé pak jsou některé smartphony od čínského Xiaomi – třeba oblíbené Mi A1 nebo novější a cenově ještě dostupnější Redmi 5 Plus. Mi A1 stojí asi 6 000 korun, Redmi je o 500 korun levnější. Tyto přístroje představují ostatním výrobcům hozenou rukavici.

Ale najdou se i tací, kteří ji zvednou. Třeba nový a podobně vybavený Asus Zenfone Max Plus stojí o tisíc korun víc. Má podobný design, duální foťák s druhou širokoúhlou čočkou nebo výrazně větší baterii. Korejské LG pak model střední třídy s módním displejem představilo už dávno - Q6 není vrchol výkonu a chybí mu detaily jako čtečka otisků prstů či duální foťák, ale s cenou 5 300 korun může být zajímavou alternativou.

Vyzyvatelem by mohl být i originálně řešený Alcatel 5. Jeho displej má nižší rozlišení a duální je tu čelní fotoaparát místo zadního. Stylový design by ovšem mohl zabrat, byť při shodné ceně 6 000 korun je huawei jasnou volbou rozumu.