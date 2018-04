Vše, co od smartphonu očekáváte, jen za 6 000. Test Honor 9 Lite

Značka Honor uvedla na český trh v nedávné době dvě novinky. Model 7X byl tak trochu překvapením, protože značka od jeho představení v Londýně po celou dobu tvrdila, že se u nás prodávat nebude. A že přijde jiný typ, ze kterého se nakonec vyklubal Honor 9 Lite. Oba modely ovšem vstoupily na český trh bok po boku. Větší potenciál má nicméně levnější z nich, tedy typ 9 Lite, který dnes podrobíme testu.

Upřímně, z dvojice 9 Lite a 7X bychom si my vybrali asi ten dražší kousek. Model 7X totiž za příplatek 1 500 korun (cena 7 500 Kč) nabízí více RAM (4 oproti 3 GB), dvojnásobnou porci vnitřní paměti (64 GB) a také větší, téměř šestipalcový displej (velké displeje máme rádi). Jenže chápeme i argumenty pro pořízení typu 9 Lite a nejde přitom pouze o nižší cenu.

Novinka má totiž moderní design se skleněnými zády, který sice nebude tak odolný jako celokovové provedení sourozence, ale vypadá stylověji. A je o dost kompaktnější, takže se bude líbit uživatelům, kteří nechtějí přerostlé smartphony. A jako bonus je tu duální fotoaparát i vpředu, tedy pro pořizování selfie snímků.

Co za těch 6 000 dostanu?

Honor 9 Lite je moderní chytrý telefon, kterému v podstatě nic nechybí. Hardware ho jasně řadí do střední třídy, procesor Kirin 659 a 3 GB RAM znamenají, že to rozhodně není žádný louda. K tomu je tu displej s moderním poměrem stran 18:9, jeho úhlopříčka je 5,65 palce a rozlišení „dostatečné“ - tedy Full HD+ (1 080 x 2 160 pixelů). Je tu nový Android 8.0 Oreo, baterie má solidní kapacitu 3 000 mAh a foťáky jsou duální jak vpředu, tak vzadu, a to vždy s rozlišením 13 + 2 megapixely. Co telefon nemá? V podstatě tu chybí jen drobnosti – třeba bezdrátové dobíjení, které si k telefonům Huawei a Honor zatím cestu nenašlo, a trochu může překvapit, že nový smartphone má starší microUSB konektor. Ale to je asi tak všechno. Detaily jako čtečka otisků prstů či NFC tu jsou, takže uživatel nepřichází o nic důležitého nebo zajímavého.

Opravdu si nevzpomenete na něco, co vám na něm chybí?

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní design

skvělý poměr výkon/cena

solidní fotoaparát

Android 8.0

Proč nekoupit? EMUI není pro každého

tělo se velmi upatlává

zadní sklo bude náchylné k rozbití Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč

Ne, skutečně ne, tohle je velmi kompletně vybavený smartphone střední třídy, který splní nároky i docela zmlsaných uživatelů. Ano, Honor 9 Lite třeba nebude podporovat takové libůstky jako nejrychlejší možné LTE (ale samotné LTE samozřejmě podporuje bez problémů) a operátoři asi u něj nezvažují podporu VoLTE (tedy volání přes LTE), ale tohle jsou drobnosti, které jsou většinou běžným uživatelům doslova „ukradené“. Důležité je, že se výrobce neuchýlil k experimentům jako třeba odebrání sluchátkového konektoru – klasický 3,5mm jack tu tak nadále je.

Honor 9 Lite je dvousimkový, druhý slot je hybridní, a tak jej může zabrat i microSD karta. Tady přichází možná jediná výtka - otázkou je, jak spravedlivá. Porce 32 GB vnitřní paměti se zdá dostatečná, ale při dlouhodobém používání se rychle zaplní, takže pro náročnější uživatele karta asi bude potřeba. Řešit se to dá nicméně tak, že třeba fotky budete nahrávat do cloudu a ze zařízení je mazat.

Jaké je zpracování?

Velmi dobré. Honor 9 Lite dostal kovový rám a sklo vpředu i vzadu. Vše se podařilo výborně slícovat, telefon tak působí velmi sebejistým dojmem. Testovaná modrá varianta vypadá opravdu hezky, telefonu to v ní velmi sluší. Má ovšem svůj háček – zadní strana přístroje je extrémně lesklá a zůstává poseta otisky prstů, které jsou opravdu hodně viditelné. Zadní strana se leskne tolik, že ji lze spolehlivě použít jako zrcátko.

V balení jsme nenalezli klasické gumové průhledné pouzdro, které se občas k některým smartphonům dodává i z důvodu, aby zabránilo jejich zapatlávání. A pak má samozřejmě i ochrannou funkci, v případě modelu 9 Lite by tak při pádu ochránilo jeho skleněná záda. Co si budeme nalhávat, tohle bude hodně zranitelná část přístroje a zmiňované pouzdro je v podstatě nutností pro to, aby tento honor přežil delší používání bez úhony.

Co systém, funguje jak má?

Během našeho testování jsme nezaznamenali žádné zásadní potíže. Honor 9 Lite dostal nový Android 8.0. Na něj je ovšem naroubována tradiční grafická nadstavba EMUI, která je pro telefony Honor a Huawei typická. Ta vlastně může být jednou z mála „překážek“ v koupi – komu nesedí její uspořádání, ten může váhat. Trochu pomůže, že si uživatel může vybrat mezi dvojím uspořádáním domovské obrazovky – buď bez „šuplíku“ s aplikacemi, kdy má vše po domovských obrazovkách, nebo s ním.

Displej dovoluje zvolit uspořádání až 5 x 6 ikon, takže se tu neplýtvá místem. Co nás ovšem často na EMUI od Huawei trápí, jsou trochu náladové notifikace. To platí i pro Honor 9 Lite – některé aplikace i přes detailní možnosti nastavení jednoduše notifikace nezobrazují, nebo je zobrazí jen někdy. Ale jde o dost specifické případy, například u některých her, ne o nic důležitého, co by mohl uživatel zameškat.

Ovládání telefonu je zcela běžné. Velký displej, který kryje většinu čelní plochy, nedává prostor pro senzorová tlačítka, ke slovu tak přichází ta virtuální v jeho spodním okraji. Jelikož je displej „dlouhá nudle“, potěší fakt, že čtečka otisků prstů na zádech telefonu se dá použít i pro některá gesta, jež ovládání usnadní – třeba tah prstem po čtečce dolů stáhne notifikační lištu, na kterou by uživatel jinak při ovládání telefonu jednou rukou asi jen tak nedosáhl. Ovládání si lze ulehčit i za pomocí plovoucího tlačítka se zkratkami.

Jaký je displej?

Je to IPS panel s rozlišením 1 080 x 2 160 pixelů. To v podstatě říká vše potřebné. Displej nijak zásadně nevyčnívá z průměru, jeho barevné podání i jas jsou v pořádku, na přímém slunci je také čitelnost dobrá. Nechybí tu ani režim pro komfortní čtení, který odfiltruje v případě potřeby modré světlo.

Jaká je výdrž baterie?

Vcelku dobrá. Kapacita 3 000 mAh naznačuje, že Honor 9 Lite se nebude hnát za rekordy, ale nový Android a dobré odladění znamenají, že výdrž baterie není žádná potíž. Den při perném zápřahu problém není, při troše skromnosti se na dva dny dá také určitě dostat. Ale čekat více je asi trochu bláhové, byť nečinný telefon vydržel na plnou baterii čekat asi 5 dní, než se začal hlásit o připojení nabíječky.

Jak jsme zmínili, nabíjí se za pomoci klasického microUSB konektoru. Přijde nám, že zrovna nabíjení není moc rychlé, takže nepočítejte s tím, že telefon během patnácti minut dobijete třeba na celé odpoledne používání.

Jak fotí?

Od fotoaparátu Honoru 9 Lite nemůžeme čekat zázraky, ale na druhou stranu je tenhle smartphone důkazem, že už i levné přístroje umí fotit opravdu obstojně. V horším světle mu stále chybí trochu lepší světelnost, snímky jsou snímky tak hodně zašuměné. Avšak v dobrém osvětlení je výkon výborný. Solidní je i dynamický rozsah, byť tady už na dražší kousky Honor 9 Lite ztrácí – vylepšit se to dá zapnutím funkce HDR (k tomu se ovšem musí do menu).

Duální foťák je tu především kvůli hrátkám s hloubkou ostrosti – hlavní snímač má totiž běžných 13 megapixelů, druhý je jen dvoumegapixelový a tedy s ničím dalším nepomůže. I to je vlastně technický důvod, proč třeba dynamický rozsah nebo fotografie v horším světle nejsou na úrovni špičkových telefonů. Nicméně celkově nás kvalita snímků potěšila.

Mám si ho pořídit?

Honor 9 Lite je velmi atraktivní cenově dostupný smartphone. Ukazuje, že zatímco telefony zhruba za 3 000 korun jsou pořád nic moc (především z hlediska výkonu), ty za dvojnásobek už zvládají téměř vše s přehledem. Za šest tisíc korun je Honor 9 Lite velmi dobrá koupě, ale to neznamená, že musíte mířit do obchodu jen pro něj. Honor má bratrovražedného soupeře, kterým je nový Huawei P Smart – v podstatě stejně vybavený smartphone za stejnou cenu, který jen přišel o duální foťák vpředu. Naopak ovšem vsadil na celokovové tělo, což bude asi trvanlivější řešení.

Pak je tu třeba nesmírně populární Xiaomi Mi A1 s čistým Androidem, i to je po právu prodejní hit. Pořídit se dá také asi za 6 000 korun, také mu v zásadě nic nechybí, jen jeho 5,5palcový displej má tradiční formát 16:9. Pak je tu samozřejmě otázka dražších přístrojů, jako jsou v úvodu zmíněný Honor 7X (7 500 korun) nebo sesterský Huawei Mate 10 Lite (8 000 korun).

Z povedených smartphonů nám ještě jako konkurence vychází třeba Nokia 6, ale ta má opět klasický formát displeje a její hardware je o poznání slabší, postrádá i duální foťák. Zmínit můžeme i Huawei P10 Lite, který rovněž vyjde na šest tisíc. Jeho výbava je oproti Honoru 9 Lite chudší třeba o duální fotoaparát a nemá moderní displej, přitom velikost přístroje je velmi podobná. Velmi zajímavým soupeřem pak může být podobně moderně koncipované LG Q6, které se dá sehnat za cenu pod šest tisíc korun.