Za poloviční cenu docela dost muziky. Test Huawei Mate 10 Lite

Ceny špičkových smartphonů šplhají do závratných výšin, a tím výrobci vytváří prostor pro zajímavé modely ve vyšší střední třídě. Jedním z takových přístrojů je nový Huawei Mate 10 Lite, který je (alespoň marketingově) odlehčenou verzí špičkového typu Mate 10 Pro. Ve skutečnosti jsou trochu odlišnější, než názvy napovídají, to ovšem nemění nic na tom, že Mate 10 Lite je velmi atraktivním přístrojem střední třídy.

Plusy a minusy Proč koupit? dobrá výbava

solidní fotoaparáty

veliký displej

příjemné rozměry

Proč nekoupit? jen starší Android 7

vystouplý fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 9 999 Kč

K jeho přednostem patří především obří displej v relativně kompaktním těle, chválíme i celkově dobrou výbavu a povedené zpracování. V některých ohledech ctí Mate 10 Lite moderní trendy – jde hlavně o displej s poměrem stran 18:9 a minimalizovanými rámečky. Jinde je to ale trochu konzervativnější kousek – tělo je kovové a ne skleněné, čtečka otisků zůstala na zádech a k nabíjení slouží klasický microUSB konektor namísto modernějšího USB-C. Ale právě tahle kombinace tradičních vlastností a moderní lákavé výbavy by mohla z Mate 10 Lite udělat populární přístroj.

Co má tedy s Mate 10 Pro společného?

Pokud pomineme výrobce a část názvu, moc společných vlastností oba modely Mate nemají. Tím hlavním společným rysem je displej, který v obou případech dostal poměr stran 18:9 a rozlišení Full HD+, tedy 2 160 x 1 080 pixelů. Společné je i to, že oba modely mají minimalizované rámečky, Mate 10 Lite je tak téměř stejně veliký, jako Mate 10 Pro. Konkrétní rozměry jsou 156,2 x 75,2 x 7,5 mm. Dalšími společnými znaky jsou čtečka otisků prstů na zadní straně a také duální fotoaparát s vertikálním uspořádáním čoček.

A co odlišnosti?

Těch je celá spousta. Od designu a konstrukce, přes hardware uvnitř až po software. Mate 10 Lite především dostal celokovové tělo, které sice nepůsobí na první pohled tak nápaditě a lákavě, jako kombinace skla a kovu u Mate 10 Pro, ale ve skutečnosti může být pro řadu uživatelů praktičtější. Materiál se tolik neupatlá a kovové tělo je méně náchylné na poškození. Zatímco Mate 10 Pro jsme používali v průhledném silikonovém pouzdře, o Mate 10 Lite jsme se tak nebáli a pouzdro jsme vynechali. I díky tomu je pak Lite verze v kapse mírně kompaktnější než Pro. Na druhou stranu bez pouzdra trochu vadí vystouplé čočky fotoaparátu, spodní část rámečku, na které telefon leží, se pak trochu odírá. Naopak krycí sklíčko foťáku zůstává bez škrábanců.

Odlišnosti najdeme i u displeje – Lite provedení má úhlopříčku 5,9 palce namísto šesti, ale to je kosmetická záležitost. Panel je typu IPS namísto AMOLED. Více se liší hardware uvnitř: Mate 10 Lite dostal procesor Kirin 659 a 4 GB RAM namísto špičkové sestavy v typu Pro, baterie má kapacitu 3 340 mAh. A hlavní foťák má rozlišení 16 a 2 megapixely, nechlubí se značkou Leica. Na druhou stranu má Mate 10 Lite specialitu v podobě duálního selfie fotoaparátu. A softwarové odlišnosti jsou tu také, Lite provedení zatím bohužel disponuje jen starší verzí Androidu 7.0 Lollipop namísto novějšího Oreo. Zásadní je pak rozdíl v ceně, Lite verze vyjde na méně než polovinu, stojí totiž 10 tisíc korun.

Stojí ten cenový rozdíl za to?

Lite a Pro jsou prostě odlišné modely, které míří na odlišnou cílovou skupinu zákazníků. Těžko se někdo bude rozhodovat mezi nimi a Pro má samozřejmě různé trumfy v rukávu navíc. Lite verze je ale určena pro ty zákazníky, kteří chtějí telefon se špičkovými vlastnostmi, ale nechtějí utrácet zbytečně moc peněz. A přitom zároveň touží po prémiovém smartphonu přední značky. Tuhle roli hraje Mate 10 Lite skvěle. Má perfektní zpracování a funguje svižně a bez zádrhelů. Ve vyšší střední třídě je to jeden z nejatraktivnějších velkých smartphonů.

Není přerostlý?

Jak se to vezme. S téměř šestipalcovým displejem rozhodně nemůže být Mate 10 Lite kdovíjaký prcek, ale na druhou stranu díky minimalizaci rámečků není zbytečně veliký. Místem se tu neplýtvá a díky displeji s poměrem stran 2:1 může být vcelku kompaktní – celkové rozměry i šířka tak odpovídají spíše smartphonům s 5,5palcovou úhlopříčkou, tady zákazník jednoduše dostává čtyři desetiny palce navíc.

Mate 10 Lite navíc bude těžit z toho, že je jedním z prvních takových přístrojů ve své kategorii. Žádný z „odlehčených“ modelů konkurence se totiž zatím cestou daného poměru stran i miniaturizace rámečků nevydal. Tím získává Mate 10 Lite na výjimečnosti. Jinak se ale uživatele nesnaží zahrnout novotami.

Jaké novoty vynechává?

Již jsme to zmiňovali. Není tu například USB-C konektor, na nabíjení a připojení k počítači stačí klasický microUSB kabel, což je stále to častější řešení. Lépe se tak bude shánět nabíječka, pokud si tu svou zapomenete doma. Telefonu také zůstal klasicky 3,5mm jack konektor, slot na SIM je duální a v tom druhém slotu může být buď SIM nebo microSD karta. Vnitřní paměť má přitom kapacitu solidních 64 GB. Chybí tu jakékoli hrátky s umělou inteligencí. Trochu zamrzí, že Mate 10 Lite vynechává i praktické novinky jako bleskurychlé nabíjení nebo odolnost vůči vodě a prachu – obojí by bylo u prémiového smartphonu vyšší střední třídy příjemným prvkem.

Jaká je výdrž baterie?

Velmi dobrá. I přesto, že baterie Mate 10 Lite má kapacitu „jen“ 3 340 mAh a telefon má starší Android 7.0, dosahovali jsme v praxi podobné výdrže jako se špičkovým Mate 10 Pro, který má novější (a úspornější) Android a kapacitu 4 000 mAh. Je to samozřejmě trochu dáno tím, že Mate 10 Lite nás tolik nenutí k využívání všech jeho funkcí a hardware je přece jen energeticky trochu méně náročný, takže v praxi není problém dosahovat výdrže dvou dnů na jedno nabití, nebo s telefonem fungovat opravdu extrémně naplno po celý den. Škoda, že chybí rychlé dobíjení, které by usnadnilo nabíjení na cestách. Není tu ani dobíjení bezdrátové, jeho přítomnost v podstatě vylučuje kovové tělo telefonu.

Jak fotí?

Fotoaparát Mate 10 Lite sice není tak špičkový jako u modelu Pro, ale zahanbit se rozhodně nenechává. Jeho předností je přirozené barevné podání a solidní výkon za všech podmínek. Nedělají mu problém výrazné kontrasty a stejně jako u špičkových modelů Huawei s fotoaparáty Leica, ani tady není nutné příliš zapínat funkci HDR. Když už musí přijít ke slovu, je nutné ji opět zapnout ručně, ani Lite verze neumí automatické HDR. Foťák disponuje solidním množstvím detailů, rozlišení hlavního čipu je 16 megapixelů. V horším světle detaily trochu vymývá šum, který nastupuje postupně a dovede docela sílit, na druhou stranu není extrémně rušivý a nepříjemný.

Ve špatných světelných podmínkách určitě nepodává Mate 10 Lite takové výkony, jako Mate 10 Pro, ale na danou třídu je kvalita snímků velmi dobrá. Stojí za to připomenout, že světelnost objektivu je 2.0 a že tu není stabilizace obrazu. Druhá čočka skrývá černobílý snímač s rozlišením jen 2 megapixely, který slouží především k určování hloubky ostrosti. Nečekejme tu tedy superkontrastní černobílý režim ani hybridní zoom, jako u špičkových modelů značky. Na druhou stranu právě hrátky s hloubkou ostrosti jdou foťáku Mate 10 Pro opravdu skvěle, podle nás dokonce i lépe než u mnohem dražších sourozenců.

Velkou zajímavostí může pro některé uživatele být duální čelní fotoaparát Mate 10 Lite. Je to první Huawei a jeden z mála takto vybavených smartphonů vůbec (další je třeba Asus Zenfone 4 Selfie Pro). Duální sestava tu opět slouží pro hrátky s hloubkou ostrosti, v podstatě jen pomáhá rozostřit pozadí v portrétním režimu. U hlavního foťáku může uživatel i ručně určovat clonu, u čelní sestavy to nejde. Opět platí, že úroveň detailů i kvalita fotek dovedou příjemně překvapit, světelnost tu zůstává na hodnotě 2.0 a rozlišení je 13 a 2 megapixely.

Mám si ho pořídit?

Huawei Mate 10 Lite je atraktivní smartphone vyšší střední třídy, který zaujme výborným zpracováním, solidní výbavou a především velkým displejem, který se snaží vyplnit čelní plochu co nejvíce. Pokud toužíte po takovém smartphonu a nechce se vám utrácet za mnohem dražší vlajkové lodě, je tohle jedna z těch pravých voleb pro vás. Mate 10 Lite je vyváženou kombinaci konzervativních rysů a moderní špičkové výbavy, v praxi opravdu dobře funguje a dovede potěšit.

Novinka značky Huawei zároveň nemá díky své konstrukci moc přímých konkurentů. Ale celkově má ve střední třídě hodně soupeřů. Vyzyvatelem může být podobně koncipované LG Q6, které má sice trochu menší displej a i mírně obyčejnější hardware, ale kontruje cenou pouhých 7 500 korun. K soupeřům může patřit třeba zmíněný Asus Zenfone 4 Selfie Pro s duálním foťákem vpředu (vzadu mu chybí), který ale pro změnu vyjde asi na 11 500 korun a je tak o trochu dražší než Huawei, který má přece jen asi vyváženější výbavu.

Mezi odlehčenými modely, byť s klasickou konstrukcí, může být lákavou alternativou HTC U11 Life, které vsadilo na čistý Android a solidní cenu 8 500 korun. Jenže má mnohem menší displej než Huawei. Ve střední třídě nabídne podobnou výbavu třeba také BlackBerry Motion, jež ale vyjde na 13 tisíc korun – má ale určité specifické bezpečnostní funkce, které mohou některé uživatele lákat.

Ve světle těchto konkurentů je tak cena Huawei Mate 10 Lite ve výši 9 999 korun vcelku ospravedlnitelná. Jenže jsou tu i další potenciální soupeří. Za mírný příplatek si lze pořídit třeba loňský Samsung Galaxy S7 edge s atraktivním zahnutým displejem, konzervativnější S7 vyjde na podobné peníze jako Mate 10 Lite a přitom stále nabídne více výkonu i lepší fotoaparát. A pak jsou tu modely značky Honor, které dovedou nejednomu zájemci o přístroje Huawei zamotat hlavu. Špičkový Honor 8 Pro s 5,7palcovým displejem s klasickým poměrem stran má daleko výkonnější hardware, vyšší rozlišení displeje i některé modernější prvky výbavy, stojí přitom asi 13 tisíc korun.

Nebo je tu zbrusu nové OnePlus 5T, které v přepočtu vyjde na 13 500 korun a z moderních prvků výbavy má téměř vše, včetně onoho bezrámečkového displeje s poměrem stran 2:1. A tady už se o příplatcích možná trochu vyplatí uvažovat, byť Mate 10 Lite má nadále své kouzlo. Největšího soupeře má ale Huawei Mate 10 Lite ve vlastních řadách. Je jím nový Honor 7X, což je v podstatě totožný smartphone, jen s nižší cenou. Jenže tohle dilema vyřešil Huawei tak, že Honor 7X se v Česku nabízet nebude.