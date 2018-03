Porovnali jsme: fotí špičkový smartphone lépe než model za třetinu ceny?

Na poli špičkových smartphonů patří k nejlepším fotomobilům současnosti modely jako Google Pixel 2, Apple iPhone X, Huawei Mate 10 Pro nebo Samsung Galaxy Note 8. Jejich fotoaparáty jsou skvělé a podávají výborný výkon i za hodně těžkých podmínek. Ale levnější smartphony se v poslední době z hlediska kvality foťáků také výrazně zlepšily. Rozhodli jsme se vyzkoumat, jak moc.

Vzali jsme tedy jeden ze stále aktuálně nejlepších fotomobilů - Huawei Mate 10 Pro – a postavili jsme ho proti jeho nejnovějšímu sourozenci z kategorie cenově dostupných smartphonů. Tím je Huawei P Smart. Oba modely mají duální fotoaparáty, tím ale vlastně jejich podobnost končí.

Odlišný hardware

Špičkový Huawei Mate 10 Pro stojí běžně 20 990 korun, jeho levnější kolega s označeními P Smart pak třetinu této částky - v prodeji je za 5 990 korun. Tento rozdíl v ceně jasně naznačuje, že oba smartphony budou mít hodně odlišné foťáky.

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

A je tomu tak. Mate 10 Pro se chlubí duálním fotoaparátem laděným společností Leica. Hlavní barevný čip tu má rozlišení 12 megapixelů, druhý černobílý pak 20 megapixelů. U P Smart je to naopak: hlavní barevný čip tu má 13 megapixelů, druhý pak rozlišení dva megapixely. Mate 10 Pro má optickou stabilizaci obrazu, světelnost jeho objektivu je 1.6. P Smart samozřejmě stabilizaci nemá, světelnost je 2.2.

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Z těchto rozdílů je jasné, že levný smartphone bude na svého špičkového bratra ztrácet hlavně při fotografování ve špatném světle.

Kreativní možnosti

Hardwarové uspořádání fotoaparátu ve společnosti s chytrým softwarem dává foťákům i odlišné kreativní možnosti. U modelu P Smart se soustředí především na hrátky s hloubkou ostrosti, k ničemu jinému tu duální uspořádání v podstatě není. To Mate 10 Pro má možností více – černobílý čip umí vytvářet skvělé černobílé fotografie s výborným kontrastem a rozdíl v rozlišení obou čipů se také používá při dvojnásobném hybridním zoomu, kterým Mate 10 Pro disponuje.

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

V obou případech má samozřejmě špičkový model oproti tomu běžnému hodně navrch. Při porovnání jsme však tyto specifické případy nezkoumali, stejně jako jsme příliš nevěnovali pozornost schopnosti rozmazat pozadí při využití simulace clony. Při hrátkách s hloubkou ostrosti obrazu se totiž ukazuje, že každý snímek je jiný a záleží často na tom, jak se software zrovna strefí – tohle mají naopak levné i drahé modely vcelku společné. A byť se Mate 10 Pro strefí při vytváření bokeh efektu častěji lépe než P Smart, u obou působí takové snímky nakonec trochu uměle a nemají si co vyčítat.

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

V porovnání se ovšem soustředíme na běžné snímky – ať už ve dne, tak v noci a za zhoršeného světla. To jsou případy, které stejně většina uživatelů řeší nejčastěji. Kreativní režimy jsou fajn, ale jsou jakýmsi bonusem navíc. A ano, kdo touží po velkých kreativních možnostech, měl by se dívat po těch nejlepších fotomobilech na trhu. My ale chceme zjistit, zda má smysl za takový smartphone připlácet pro běžné focení.

Vyrovnaný souboj za dne

Naše porovnání ukazuje, že fotky za dobrého denního světla jsou vlastně u obou smartphonů docela vyrovnané. Ve stoprocentním přiblížení je tu sice vidět, že Mate 10 Pro vytváří ostřejší snímky s trochu větší úrovní detailů, ale upřímně, rozdíl je velmi malý na to, aby se s tím musel uživatel zabývat. Navíc na sociálních sítích u zmenšených snímků opravdu o úroveň detailů nejde, tady budou snímky vypadat podobně.

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Tady je důležitější spíš to, jak si foťáky poradí s barevností scény a různými kontrasty. Rozdíl tu opět vidět je, ale je spíš otázkou vkusu: Mate 10 Pro má snímky s trochu sytějšími barvami (ale rozhodně nepřehání), P Smart volí tlumenější tóny. Někdy tak působí lépe snímek z jednoho, jindy z druhého telefonu. Co se kontrastů týče, v detailech je lepší Mate 10 Pro, ale najdou se i výjimečné případy, kdy vede levnější model. Jisté je, že u obou přístrojů v podstatě není nutné během dne používat funkci HDR, ta vlastně nemá žádný výraznější efekt.

Jasné rozdíly za tmy

Za tmy se samozřejmě vzhledem k hardwarové výbavě fotoaparátů rozdíly prohlubují. Vidět to je především v tmavých scénách a místech obrazů, kde P Smart hodně šumí a nedovede kvůli slabší optice scénu vykreslit. Když se ale objeví světelné zdroje, situace se začne přeci jen trochu lepšit, byť vždy má opět navrch špičkový Mate 10 Pro.

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Fotografie pořízená smartphonem Huawei Mate 10 Pro Fotografie pořízená smartphonem Huawei P Smart

Jeho snímky jsou vždy ostřejší a je na nich méně šumu, P Smart tady navíc možná trochu zbytečně zdůrazňuje chladnější barevné tóny. V porovnání s Matem 10 Pro samozřejmě snímky z P Smart kvalitativně ztrácejí. Ale vůbec nám nepřijdou špatné. Až na opravdu nevhodné situace (bodová světla ve scéně, velká tma s málo nebo žádnými světelnými zdroji) totiž Huawei P Smart vytváří solidní snímky, za které se nemusí stydět. Jednoduše, většině uživatelů bude stačit.

Rozdíly ano, ale ne trojnásobné

Zákazníci, kteří si koupí cenově dostupný Huawei, tak samozřejmě nedostanou tak špičkový fotoaparát jako u třikrát tak dražšího nejvyššího modelu značky. Naše porovnání ovšem jasně ukazuje, že i levné smartphony dnes mohou mít velmi solidní foťáky. V základním fungování jsou dobré a určitě nejsou třikrát horší než u špičkových modelů.

Jenže takhle to nefunguje. Když pomineme, že ten, kdo uvažuje o koupi telefonu za šest tisíc, jej stejně nebude porovnávat s třikrát dražším smartphonem (a naopak), ony rozdíly leží samozřejmě jinde.

V případě fotoaparátů v detailech. Špičkový Mate 10 Pro podává suverénní výkon kdykoli, s P Smart se musí naučit především v horším světle uživatel zacházet. A Mate má samozřejmě navrch v kreativních režimech, kde mu P Smart jednoduše nestačí. To ale už musíte být nadšenci do fotomobilů, aby pro vás tyto rozdíly hrály roli.