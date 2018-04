Do servisu s Panasonikem aneb Jak ušetřit čas a peníze

Dnes se v našem seriálu můžete seznámit se záručními a servisními podmínkami společnosti Panasonic. Na další dotazníky si však budete muset ještě chvíli počkat, protože některé společnosti je ještě nestačily zodpovědět. Asi jste si všimli, že chybí především dotazník na servisní a záruční podmínky u společností Ericsson a Sony. Jak jistě víte, tyto dvě společnosti se před nedávnem sloučily a z toho důvodu postupně přecházejí pod jednu střechu i servisní střediska a synchronizují se i záruční podmínky. Zástupci společnosti Sony Ericsson slíbili dodat dotazník v nejbližším možném termínu, kdy již bude transformace jednotlivých servisů pod jednu střechu dokončena. Na závěrečný článek se pak můžete těšit nedlouho poté, co bude publikován poslední díl seriálu. Do té doby můžete psát své zkušenosti se servisy do diskuse pod článkem. Nejzajímavější dotazy předáme odpovědným pracovníkům a právě v závěrečném článku na ně přineseme odpovědi.

Autorizované servisy Panasonic v ČR www.ebmservis.cz EBM s.r.o.

Jeseniova 47

Praha 3 130 00

Tel: +420 2 71090500



EBM s.r.o.

Hybešova 42

Brno 602 00

Tel:+420 5 43128219 www.febra.cz Febra servis a.s.

Krynická 489/4

Praha 8 181 00 Tel: +420 2 83850148 www.britex.cz Britex CZ s.r.o.

J.Hory 1521

Kladno 27201

Tel: +420 312 622416-9



Britex CZ s.r.o.

Vožická 2582

Tábor 390 02

Tel: +420 361 482409



Otázky a odpovědi Panasonic:

1. Jaké záruční doklady uznáváte?

A, Paegas/Eurotel/Oskar:

Ano, pokud se jedná o telefony, které byly oficiálně dodány operátorům.

B, Nezávislý prodejce - záruční list z ČR:

1, MT prodávané autorizovanými prodejci Panasonic mají originální ZL Panasonic ČR.

2, Individuální ZL jednotlivých prodejců nejsou uznávány.

C, Záruční list ze zahraničí - individuální dovoz:

Ano, pokud zákazník prokáže legální koupi MT v zahraničí. Originální kupní doklad a řádně vyplněný originální ZL.

2. Kontrolujete původ telefonů podle IMEI?

Ano, kontroluje se původ a v případě pochybností lze i velmi snadno zjistit, komu byl MT oficiálně dodán. Např. kterému operátorovi nebo autorizovanému prodejci Panasonic.

3. Za jakých podmínek přehrajete FW u mobilních telefonů Panasonic, popřípadě kolik to bude stát?

Původ ČR

V případě, že bude přehráním FW odstraněna vada MT, je v záruční době přehrání FW zdarma. Požaduje-li zákazník přehrání FW z jiného důvodu, než je odstranění vady MT , jedná se o placenou službu. Autorizovaná servisní střediska Panasonic ČR mají k dispozici podrobný přehled o veškerých změnách mezi jednotlivými verzemi FW. Mohou tak zákazníkovi předem vysvětlit, co nová verze FW řeší a zda po něj má vůbec nějaký význam.

Individuální dovoz

Stejné jako bod 1,Původ ČR, pokud zákazník prokáže legální koupi MT v zahraničí. Originální kupní doklad a řádně vyplněný originální ZL.

Bez dokladu

Zákazník bude přehrání FW hradit.

Po záruce

Ve všech případech bude zákazník přehrání FW platit.

4. V případě bezplatného přehrání: v jaké situaci toto nastává? Platí pravidlo, že z prvních verzí ano, z novějších už ne, popřípadě jestli majitel musí udat nějaký opodstatněný důvod (například zamrzání telefonu). Jaká pravidla platí pro dohrání FW s českou T9?

Přehrání FW je standardní součástí většiny oprav. Jak už bylo uvedeno výše, jednotlivá servisní střediska jsou obeznámena s tím, co konkrétního která verze FW přináší. Může se například jednat pouze o zavedení nebo změnu názvu některého operátora (třeba i zahraničního). Potom je na zvážení servisu, zda a za jakých okolností FW přehraje.

Co se týká dohrání češtiny do MT dovezených ze zahraničí: všechny poslední modely MT Panasonic mají chráněnou paměť proti přehrání tzv. „Language Packu“ (LP). Každý LP obsahuje zhruba 5 jazykových verzí, přičemž součástí každého LP je vždy angličtina. Ochrana paměti spočívá v tom, že pokud přehrajete LP na jinou jazykovou verzi, zůstane v paměti pouze angličtina. Českou T9 nebo Zi nelze dohrát do MT, který ji standardně neobsahuje.

5. Opravíte za poplatek telefon bez záručního listu, který pochází ze zahraničí, a to vše bez ohledu na stáří?

Ano, ale za předpokladu, že se jedná o model MT Panasonic běžně prodávaný v ČR nebo model, který nevyžaduje speciální technické vybavení servisu.

Samozřejmě také záleží na tom, o jakou opravu se jedná (výměna mech. dílů, nastavení parametrů, FW, atd.)

6. Jaké jsou nejčastější příčiny závad způsobených nešetrným používáním a na které se nevztahuje záruka?

Veškerá mechanická poškození přístroje - zejména pádem nebo poškození vniknutím kapaliny. Často se také jedná o poškození způsobená zásahem do FW telefonu ve snaze o neoprávněné odblokování.

7. Kolik stojí oprava takovýchto nejběžnějších závad způsobených nešetrným používáním? Například v pořadí pro GD35, GD93, GD95.

V případě zasažení kapalinou velmi záleží na rozsahu oxidace. Může se tak stát, že pokud zákazník z MT vyndal ihned baterii a navštívil servisní středisko, stačí MT pouze vyčistit a vysušit. Pak se oprava pohybuje zhruba od 350,-Kč bez DPH (v závislosti na servisním středisku). V opačném případě může oprava znamenat až výměnu systémové desky. Taková oprava se většinou přibližuje pořizovací ceně nového MT.

Jednotlivé ceny za placené opravy si určuje každé servisní středisko a můžou se tak vzájemně lišit.

Podrobný ceník lze získat buď přímo v servisních střediscích společností FEBRA servis a.s.; BRITEX-CZ s.r.o. a EBM s.r.o. , nebo na jejich Internetových stránkách.

8. Účtujete si manipulační poplatek za zjištění závady, ač samotnou opravu si zákazník žádat nebude?

Společnost Panasonic ČR si neúčtuje žádné poplatky související s opravami MT. Jednotlivá servisní střediska si v případech, kdy se nejedná o záruční opravu, účtují náklady na diagnostiku závady, logistiku a přepravu MT k zákazníkovi. Veškeré informace ohledně případných poplatků mají jednotlivá servisní střediska uvedeny a zveřejněny ve všeobecných obchodních podmínkách, se kterými je zákazník seznámen zpravidla při předávání MT do opravy.

9. Jak závažné opravy můžete provádět? (Level 1,2,3,4,5) Případně kam je telefon posílán dále.

Autorizovaná servisní střediska MT Panasonic jsou oprávněna provádět opravy v rozsahu L1 až L4. Rozsah jednotlivých úrovní je stanoven servisní smlouvou.

10. Jak rychle dokážete provést jednotlivé opravy, v pořadí od přehrání FW po výměnu RF modulu či základní desky?

Rychlost jednotlivých oprav se liší v závislosti na typu MT, popřípadě momentální dostupnosti náhradního dílu a momentálním vytížení servisu. V případě přehrání FW a výměny celých komponentů bez nutnosti pájení je reálné provést opravu na počkání. Samozřejmě na základě předchozí domluvy přímo v servisním středisku. Obecně platí, že se opravy provádějí v rozmezí 1-5 dní, pokud nepočítáme dobu na dopravu.

11. Za jakých podmínek zapůjčujete náhradní přístroj a jaké to jsou (například v porovnání s opravovaným telefonem)?

Každé servisní středisko má vlastní podmínky pro zapůjčení náhradního MT. Totéž se týká i případných modelů MT pro zapůjčení. Většinou má zákazník na výběr z několika MT různé kategorie.

12. Zachová se telefonní seznam při přehrání FW (platí pro modely s vnitřním tel. seznamem)? Umíte zálohovat telefonní seznam? Lze jej pak opět nahrát do telefonu?

Ano, pokud se jedná o přehrání FW, zůstává telefonní seznam beze změn. Zálohování telefonního seznamu a opětovné přehrání do MT podporovaly pouze modely EB-GD70 a EB-GD90. Novější modely tuto možnost nemají.

13. Opravíte za poplatek individuálně dovezený telefon, který se v ČR oficiálně neprodává (např. GD80 pro Asii apod.)?

Ano, ale za předpokladu, že se jedná o model MT Panasonic běžně prodávaný v ČR nebo model, který nevyžaduje speciální technické vybavení servisu. Samozřejmě také záleží na druhu opravy (mechanická, nastavení parametrů, FW atd.)