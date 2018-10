Konkurence se vyplácí. Čtvrtý operátor pobláznil Itálii

Nový hráč patřící do stejnojmenné francouzské skupiny totiž na italský trh vstoupil ve velkém, stačil mu k tomu přitom jediný tarif. Obsahoval neomezené volání, neomezené SMS a 30 GB mobilních dat (2 GB využitelné v EU) za bezkonkurenčních 5,99 eura měsíčně, tedy v přepočtu za pouhých 155 korun. Nezůstal tak bez povšimnutí, pohádkový tarif byly ovšem určen „jen“ pro jeden milion uživatelů.

Početní omezení totiž odpovídalo cíli, který si Iliad při vstupu na zdejší trh vytyčil: dosáhnout jednoho milionu zákazníků během prvního roku. Nicméně díky bezkonkurenční nabídce a pokrytí celé Itálie (2G, 3G i 4G) se mu to podařilo podstatně dříve. A tak Iliad již koncem července představil nový tarif se 40 GB dat (3 GB využitelné v EU), stál 6,99 eura (180 korun) a určen byl pro půl milionu zákazníků. Ovšem už začátkem září uvedl na trh hned dva nové neomezené tarify. Jsou stále velmi výhodné a opět určeny pro omezený počet zákazníků.

Tarif Giga 50, jak již název napovídá, obsahuje kromě neomezených minut a SMS celkem 50 GB mobilních dat. Výše měsíčního paušálu? Operátor si naúčtuje jen 7,99 eura, tedy v přepočtu směšných 206 korun. Skladbou služeb podobný tarif nabízí v Česku pouze T-Mobile, tarif Mobil XXL ovšem oproti italskému tarifu Giga 50 obsahuje o 10 GB dat více (60 GB). A stojí 2 499 korun měsíčně. Tedy za jeden měsíc více, než na kolik vyjde zákazníky Iliadu tarif Giga 50 za celý rok. Iliad navíc ceny tarifů garantuje navždy.

Dodejme ještě, že za dodatečných 100 MB dat si Iliad naúčtuje 0,90 eura, tedy v přepočtu 23 korun. I dokoupení dat je tedy ve srovnání s českými operátory mnohdy výhodnější. Ovšem pozor: zatímco hovory i SMS v EU jsou i u Iliadu standardně neomezené, tak v případě dat může zákazník v unijních státech čerpat jen 4 GB.

Pohádkový tarif Giga 50 obsahuje ovšem ještě jednu specialitku: neomezené minuty na mezinárodní hovory do více než 60 destinací. Vesměs se tyto jednotky uplatňují na hovory na pevné linky, na ty lze bezplatně volat nejen do států EU, ale i třeba do Číny, Brazílie, Jižní Koreje, Hongkongu, Indie či na Nový Zéland. Volné minuty lze čerpat i při volání na Aljašku, Havaj, do Kanady či USA, a to v těchto případech už nejen na pevné linky, ale i na mobilní čísla.

Jak jsme již výše zmínili, tak tarif Giga 50 je stejně jako původně Iliadem nabízený tarif početně omezený. Aktuální tarif si může zřídit půl milionu zákazníků. Počítat přitom musí s jednorázovým poplatkem za SIM, který činí 9,99 eura (258 korun). Jak poplatek za SIM, tak početní omezení se vztahuje i na druhý tarif.

Jmenuje se Voce, což v překladu znamená Hlas, a je určen pro 200 tisíc zákazníků. Jak název napovídá, je zaměřen hlavně na hlasové služby. Odpovídá tomu i základní datový objem: k neomezeným hovorům a SMS v tomto případě Iliad přidává jen 40 MB dat, která jsou plně využitelná i na území EU. V případě vyčerpání tohoto základního datového objemu stojí dodatečných 100 MB opět jen 0,90 eura. Za tarif Voce si operátor naúčtuje 4,99 eura měsíčně, tedy v přepočtu jen 129 korun.

Portfolia českých operátorů srovnatelný tarif neobsahují. Nejblíže je tarif Free 200 MB (neomezené hovory, neomezené SMS, 200 MB dat) od O2, který vyjde na 499 korun za měsíc. U konkurenčních operátorů pak nejlevnější tarify s neomezenými hovory a SMS do všech sítí stojí 777, nebo 799 korun, obsahují přitom podstatně více dat (5, resp. 4 GB).

I Česko čeká na čtvrtého mobilního operátora. Stále marně

Nejen situace na italském mobilním trhu ukazuje, jak je početná konkurence výhodná pro koncové uživatele. Obdobná situace se odehrává i na Slovensku, kde v říjnu 2015 spustil revoluci operátor 4ka (viz Skvělé ceny platí i v Česku. Nový slovenský operátor odstartoval). „Čtyřka“ totiž nabízí neomezený tarif Sloboda ∞ +, který za 20 eur měsíčně (zhruba 510 korun) obsahuje zcela neomezená mobilní data. Ta lze nicméně čerpat pouze v síti 4ky, v EU lze v rámci balíčku využít pouze 830 MB. Součástí tarifu je nicméně i balíček 1 GB dat v celé EU.

A poměrně nedávno přišlo s výraznou změnou i slovenské O2. U vybraných tarifů totiž výrazně navýšilo základní data, aniž by se tato změna promítla do výše měsíčního paušálu (více viz Takto vypadá boj o zákazníky: pětkrát více dat a úhrada smluvní pokuty). I na Slovensku je tak patrné, že na zdravé a početné konkurenci mohou koncoví uživatelé jen vydělat.

O vstupu čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora se diskutuje řadu let i v Česku. Žádná z aukcí volných kmitočtů, ačkoli o ně projevili zájem i noví hráči, ovšem kýžený výsledek dosud nepřinesla. Český telekomunikační úřad je nicméně přesvědčen, že aukce připravené na rok 2019 by potenciálního nováčka přilákat mohly. Ve dvou aukcích budou totiž k mání kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz určené pro mobilní sítě LTE či 5G (více viz ČTÚ chystá důležité aukce kmitočtů. Mají přilákat potenciálního nováčka).

„Jedním z hlavních cílů aukce, který jsme od začátku příprav tohoto výběrového řízení deklarovali, je podpora infrastrukturní soutěže. Tento cíl vychází z poznatků, které úřad má o mobilním datovém trhu a také vychází z programového prohlášení vlády, které hovoří o čtvrtém operátorovi,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina s tím, že z prohlášení některých subjektů na trhu se úřad nedomnívá, že by tento záměr byl nereálný.

„Nicméně samozřejmě bude záležet nejen na konkrétních podmínkách aukce, ale i na dalších pobídkách, které může vláda ve spojitosti s podporou vstupu nového hráče realizovat,“ dodal Drtina.